Gonzalo Bueno ya conoce a su rival en primera ronda del Challenger de Buenos Aires y Juan Pablo Varillas está a un partido del cuadro principal

La segunda y tercera raqueta peruana tendrán acción esta semana en el torneo bonaerense. ‘Juampi’ es la primera siembra en la ‘qualy’ y también conoce a su contrincante por el pase al ‘main draw’

Por José Manuel Quintana

Doble presencia peruana en el Challenger de Buenos Aires 2025.

Doble presencia peruana en Buenos Aires. Gonzalo Bueno (#211) y Juan Pablo Varillas (#324) disputarán el Challenger de la capital argentina 2025. El trujillano, por ranking, iniciará su participación desde la primera ronda, a diferencia de ‘Juampi’, quien está en proceso de recuperación de su mejor versión y compite en la ‘qualy’.

Ambos ya dejaron atrás su plausible participación en la Copa Davis con el elenco nacional. El foco, ahora, está en retomar la competencia individual y sumar puntos en el ranking ATP. ‘Gonza’ necesita firmar una actuación destacada para sumar puntos que le permitan ingresar al Top 200; y Varillas, tras superar su lesión en la cadera, urge de ganar partidos importantes y escalar posiciones.

Gonzalo Bueno vs Federico Gómez

El sorteo del Challenger de Buenos Aires 2025 emparejó a Gonzalo Bueno y al argentino Federico Agustín Gómez (#191) en primera ronda. Si bien el nacido en Merlo hace 28 años no es una de las primeras ocho siembras, es un rival de peligro gracias a su experiencia y a lo largo de los años en este tipo de torneos.

El tenista peruano tiene entre ceja y ceja estrenarse con un triunfo. Una semana atrás, el deportista nacional de 21 años se estrenó con una dura derrota en el Challenger de Villa María. El local Andrea Collarini lo apeó con parciales 7-6(4), 2-6 y 1-6.

El peruano se impuso en el primer juego ante Nuno Borges. | TV Perú

El resultado tomó por sorpresa a los seguidores del tenis peruano, puesto que Bueno venía de lograr el mejor triunfo de su carrera. En la serie ante Copa Davis, remontó y derrotó al portugués Nuno Borges (#52).

Del otro lado de la red en la arcilla del Racket Club de Palermo estará Federico Gómez. El nacido en Merlo viene de lograr las semifinales del Challenger de Villa María. Su connacional Álex Barrena le puso fin a su camino. En los rondas previas, Gómez despachó a sus compatriotas Cavallo, Casanova y Bagnis.

El compromiso entre el argentino y el peruano está pactado para el martes 23 de septiembre. La organización del torneo aún no ha anunciado el horario para el encuentro. De todas formas, el cotejo será transmitido gratuitamente por la plataforma Challenger TV.

Gonzalo Bueno venció a Nuno Borges en el primer partido del Perú vs Portugal por Copa Davis 2025.

Juan Pablo Varillas vs Juan Manuel La Serna

Juan Pablo Varillas (#324) está a un partido de acceder al cuadro principal del Challenger de Buenos Aires. Esta ciudad le sienta bien al peruano, puesto que su último título en este circuito lo consiguió en la capital argentina en enero de este año.

La ex primera raqueta peruana volvió a la victoria en un torneo Challenger en Villa María. En primera ronda, venció en sets corridos al argentino Santiago de la Fuente. En octavos de final, el estadounidense, primera siembre y a la postre campeón, lo sacó de competencia.

En el polvo de ladrillo del Racket Club de Palermo, Juan Manuel La Serna (#480), de 21 años, buscará hacerle frente a la experiencia del peruano. El argentino viene de llegar a los octavos de final del Challenger de Villa María la semana pasada.

El encuentro entre el peruano y el argentino se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre a las 9:00 horas de Perú. El compromiso será transmitido a través de la señal gratuita del portal web Challenger TV.

Juan Pablo Varillas debutó con triunfo en el Challenger de Villa María 2025. Crédito: Instagram

