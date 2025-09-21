Gol de Alex Valera a pura potencia y con definición rasante en Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Gol de Alex Valera que gana un mano a mano con el arquero y pone el Universitario 1-0 UTC. Liga 1 Max

Alex Valera se ha encargado de abrir la cuenta en el Universitario de Deportes vs Universidad Técnica de Cajamarca, en el estadio Mansiche, por la jornada 10° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Después de un par de acciones infructuosas, pasada la hora de juego, el ‘9′ pudo remecer las redes contrarias.

A la ‘U’ no se le complicó en lo más mínimo la presentación, en Trujillo. Desde el silbatazo inicial impuso condiciones manejando el trámite absoluto en cada una de las fases del envite. El ejercicio constante de la presión alta también fue clave para controlar, al máximo, a un deficiente UTC.

Alex Valera se establece como el goleador de Universitario en la temporada. - Crédito: Difusión

No fue hasta los 32′ minutos de la contienda cuando el plantel visitante abrió la lata gracias al olfato goleador de un Alex Valera, que, en los últimos días, había sido foco de ataques y críticas por su distanciamiento con la selección peruana.

Un balón largo del portero Diego Campos fue rechazado, de un solo golpe en el mediocampo, por Jairo Concha con destino hacia el área rival, donde el ‘Cholo’ aplicó velocidad y potencia para atacar ese espacio toda vez que sacó de encima a un José Luján que tenía la ventaja en la pugna, pero se confió pensando que su posición le daría mayores réditos.

Primera llegada de peligro de Universitario en arco de UTC. Se salva por poco el cuadro cajamarquino. Liga 1 Max

Ya sin perseguidores de por medio y en un mano a mano, Alex Valera definió con demasiada calidad sobre la salida inmediata del portero de la Universidad Técnica de Cajamarca, que se estaba luciendo con importantes paradas a lo largo del primer acto.

Minutos antes de la apertura del tanteador, Diego Campos había conjurado, de manera brillante, un trallazo del ‘9′ de Universitario de Deportes. Por su buen hacer, los locales estaban saliendo bien librados de las amenazas constantes de la ‘U’, pero el cansancio se hizo notar y finalmente se vieron superados.

Álex Valera, el delantero referencia de Universitario. - Crédito: Difusión

[NOTICIA EN DESARROLLO...]