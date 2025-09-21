Perú Deportes

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

El delantero peruano fusiló al portero Diego Campos y desató la locura en el estadio Mansiche de Trujillo

Gol de Alex Valera quien remató sin resistencia al arco de UTC para el 2-1. Liga 1 Max

El sábado 20 de setiembre, Universitario de Deportes logró un triunfazo (2-1) ante UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El delantero Alex Valera anotó un golazo agónico en la última jugada y selló su doblete para darle los tres puntos a su elenco en el estadio Mansiche de Trujillo.

Sucedió a los 98 minutos de juego cuando todos pensaban que los ‘cremas’ y el ‘gavilán del norte’ se iban a repartir los puntos en esta jornada. Un nuevo pelotazo largo y un rebote de un defensor cajamarquino dejó a Valera de cara a la portería Diego Campos.

Y como si estuviera esperando esta oportunidad desde hace mucho, el atacante ‘merengue’ no la pensó dos veces y decidió fusilar al guardameta local. Con un izquierdazo, hizo que la pelota perfore las redes del arco contrario y que se desate la euforia en el coloso de la ciudad de la Eterna Primavera.

No es para menos. La ‘U’ estaba dejando escapar una oportunidad de oro para ponerse arriba en la tabla de posiciones del Clausura tras no jugar en la fecha 9. Con el tanto de Valera, sumó 21 puntos y sigue firme en lo más alto de las colocaciones.

Alex Valera anotó el 2-1
Alex Valera anotó el 2-1 para el triunfo de Universitario ante UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Valera y su doblete para el triunfo de Universitario

Alex Valera tuvo una noche soñada después de mucho. El ‘nueve’ comenzó el partido rompiendo la igualdad a los 32 minutos con un gol a su estilo: le ganó en velocidad a un rival, se posicionó y definió rasante ante la salida del arquero Diego Campos. Algo que demuestra toda su potencia y su buen momento de cara a la portería.

Así, Universitario se fue al descanso. En el juego, la visita era muy superior, pero los cambios del técnico Hernán Lisi ayudaron a UTC a cambiar de chip en el segundo tiempo. Erinson Ramírez, que recién había ingresado, se inventó una jugada individual para dejar en el camino a Aldo Corzo y definir al segundo palo de Sebastián Britos.

El 1-1 dejó golpeado a todos los ‘cremas’, al punto que el ‘gavilán del norte’ estuvo cerca de remontarlo, de no ser por una posición adelantada de Jarlin Quintero. Todos estos incidentes pusieron contra las cuerdas al vigente bicampeón del fútbol peruano, que no resignaba a dejar escapar los tres puntos en Trujillo.

El entrenador Jorge Fossati metió todo lo que tenía en la banca de suplentes para intentar llevarse la victoria. Ingresaron Edison Flores, José Rivera hasta Diego Churín. Lo inesperado es que el delantero argentino no entró en lugar como Alex Valera como habitualmente lo hace.

El ‘Nonno’ y el destino tenía preparado algo para Alex Valera -que había sido cuestionado en la semana por su falta de profesionalismo y compromiso con la selección peruana- y el delantero no defraudó. Le llegó el balón en el área y la mandó a guardar para el agónico 2-1 en el duelo válido por la fecha 10.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max

El triunfo le permitió a la ‘U’ desplazar a Cusco FC de momento, ya que el conjunto ‘aurinegro’ tiene un partido pendiente por esta fecha con ADT el día lunes. Lo cierto es que la escuadra de Ate dormirá en la punta este fin de semana y sigue en la pelea por el tricampeonato nacional de forma directa.

