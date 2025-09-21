Perú Deportes

Alex Valera respondió a sus críticos tras darle la victoria a Universitario con un doblete vs UTC: “Primero se habla en la cancha”

El ariete de 29 años se vistió de héroe para que el equipo de Fossati regrese a Lima con los tres puntos. Los ‘cremas’ son líderes momentáneos del campeonato

Por José Manuel Quintana

Guardar
Esto dijo el delantero de Universitario desde Trujillo. (Video: L1MAX)

El marcador marcaba 97 minutos de juego y empate a uno en el estadio Mansiche de Trujillo. Universitario de Deportes igualaba frente a UTC y dejaba escapar una chance inmejorable para continuar en la pelea del Clausura junto a Cusco FC. Hasta que apareció Álex Valera, nuevamente. El ’20′ de los ‘merengues’ se despachó con un tanto en el último minuto de los descuentos y desató la eufórica celebración sobre el verde y en las graderías.

El chiclayano no ocultó su alegría por la crucial victoria que ubica al cuadro de Ordiozola en lo más alto del segundo certamen del año —dos puntos de ventaja, pero dos partidos menos que Cusco FC—. “Es lindo porque esto nos ayuda a seguir en la punta”, declaró el autor de 13 tantos en el año a ‘L1 MAX’.

El ex Deportivo Llacuabamba valoró el compromiso del equipo para buscar la victoria hasta el último minuto, pese a que le costó recomponerse con celeridad del empate anotado por Erinson Ramírez. “Nunca damos por perdida ni una pelota”, relató el artillero. “Vamos a correr siempre”, agregó.

Álex Valera marcó su doceavo
Álex Valera marcó su doceavo tanto en la actual temporada de la Liga 1. Crédito: Universitario

Respuesta deportiva

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima instaló una polémica que involucró a Álex Valera y Hernán Barcos. De acuerdo con el goleador argentino, el futbolista de la ‘U’ rechazó ser convocado a la selección peruana.

En esa línea, Sergio Peña, volante de Alianza Lima, envió una indirecta luego de la eliminación de Perú del Mundial 2026: “Otros no dan la cara”, sostuvo el ex Malmö de Suecia y Granada de España.

Después de varias semanas del juego en el Monumental, Valera fue consultado por las críticas que recibió y atinó a sostener que “primero se responde en la cancha”, para luego “salir a hablar”. Ratificó su postura: “Primero en el campo, hay que jugarlo y después hablamos”.

Gol de Alex Valera quien remató sin resistencia al arco de UTC para el 2-1. Liga 1 Max

UTC, hueso duro de roer

A Universitario le costó más de la cuenta imponer condiciones ante UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. La escuadra capitalina se adelantó con tanto de Valera en el primer capítulo. Cuando todo hacía indicar que los de Fossati ampliarían la cuenta, el portero Diego Campos no encajó otro tanto hasta el último minuto.

La ausencia de efectividad del elenco estudiantil fue aprovechado por el técnico Hernán Lisi. El adiestrador argentino envió al terreno de juego a Erinson Ramírez. El ex Alianza Lima encaró por el costado izquierdo, superó la marca de Aldo Corzo y batió la portería de Sebastián Britos.

Al respecto, Valera Sandoval reconoció la complejidad del compromiso: “Así es el fútbol, creo que no hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”, explicó.

Gol de Erinson Ramírez para UTC que pone el empate 1-1 ante Universitario. Liga 1 Max

Partido bisagra ante Cusco

Cusco FC y Universitario de Deportes son los grandes animadores del Torneo Clausura de la Liga 1. Por el momento, los ‘merengues’ son los líderes con 21 puntos y los ‘dorados’ escoltan con dos unidades menos. La ventaja del cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ es que cuenta con dos cotejos pendientes.

Este lunes 22 de septiembre, los dirigidos por Miguel Rondelli recibirán a ADT en el Garcilaso e la Vega. Si mantienen la tendencia de ganar en casa, retomarán el liderato y llegarán al duelo del sábado 27 de septiembre como punteros.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras triunfo de Universitario ante UTC.

Este compromiso marcará un punto de inflexión en el torneo, puesto que se medirán el primero y segundo del Clausura. Los ‘cremas’ necesitan sumar de a tres a como de lugar para soñar con el tricampeonato directo. Por otro lado, si los ‘guerreros dorados’ se imponen, habrán dado un paso gigante para forzar semifinales.

El cotejo está pactado para el sábado 27 de septiembre a las 18: 00 horas de Perú. GOLPERU estará a cargo de la transmisión televisiva del envite. Además, Infobae Perú realizará la cobertura con todos los pormenores del encuentro en el ‘Coloso de Ate’ a través de su página web.

Temas Relacionados

Alex ValeraUniversitario de DeportesUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Marcos López asistió en empate del FC Copenhague tras fallar en primer gol del rival por la Superliga de Dinamarca 2025

El lateral izquierdo peruano se redimió para que su equipo amplíe la ventaja. El compromiso terminó igualado a tres y los ‘leones’ perdieron la chance de terminar la jornada en el segundo lugar

Marcos López asistió en empate

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona jugará en LaLiga, Manchester City en la Premier League y Sporting Cristal en la Liga 1. Revisa la agenda completa

Partidos de hoy, domingo 21

U. de Chile pierde a Marcelo Díaz para la vuelta ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025: ‘Bigote’ Rodríguez iría en su lugar

El experimentado volante central chileno se desgarró en el duelo de ida en Matute y será una baja sustancial en el equipo de Gustavo Álvarez

U. de Chile pierde a

Erick Noriega rompió en llanto tras cometer dos penales polémicos en el clásico Gremio vs Internacional

Tras dos decisiones arbitrales controversiales, el defensor peruano no pudo contener las lágrimas y fue consolado por el capitán Marcos Rocha, quien le dijo: “Respira y concéntrate, te necesito… esto es fútbol”.

Erick Noriega rompió en llanto

Perú venció 3-0 a Chile y se subió al podio del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La escuadra ‘blanquirroja’ se quedó con la medalla de bronce, tras superar el ‘clásico del Pacífico’ en sets corridos (25-17, 25-18, 25-15)

Perú venció 3-0 a Chile
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El plan de alias ‘El

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

Tomás Gálvez sueña con ser fiscal de la Nación: “Sería un honor”, aseguró aunque no se opondría a la designación de Zoraida Ávalos

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Tomás Gálvez en contra de que Pablo Sánchez sea fiscal de la Nación interino: “Él inició el descalabro del Ministerio Público”

“Ya tomé una decisión”: Rafael López Aliaga revela que realizó retiro en Roma y definió su eventual postulación presidencial

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza asegura que no

Janet Barboza asegura que no tiene cirugías estéticas pero admite retoquitos: “este rostro no se mantiene solo”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Ricardo Mendoza y su emotivo mensaje a su novia luego de revelarse que será papá: “Amores”

Melissa Paredes revela cuál sería su condición para volver a América Hoy

Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’: ¿A qué hora se presenta la agrupación de cumbia peruana?

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 21

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

U. de Chile pierde a Marcelo Díaz para la vuelta ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025: ‘Bigote’ Rodríguez iría en su lugar

Erick Noriega rompió en llanto tras cometer dos penales polémicos en el clásico Gremio vs Internacional

Perú venció 3-0 a Chile y se subió al podio del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo 0-0: resumen del amargo empate en Chongoyape por Torneo Clausura de la Liga 1 2025