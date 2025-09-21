Alex Valera respondió a sus críticos tras darle la victoria a Universitario con un doblete vs UTC: “Primero se habla en la cancha”

Esto dijo el delantero de Universitario desde Trujillo. (Video: L1MAX)

El marcador marcaba 97 minutos de juego y empate a uno en el estadio Mansiche de Trujillo. Universitario de Deportes igualaba frente a UTC y dejaba escapar una chance inmejorable para continuar en la pelea del Clausura junto a Cusco FC. Hasta que apareció Álex Valera, nuevamente. El ’20′ de los ‘merengues’ se despachó con un tanto en el último minuto de los descuentos y desató la eufórica celebración sobre el verde y en las graderías.

El chiclayano no ocultó su alegría por la crucial victoria que ubica al cuadro de Ordiozola en lo más alto del segundo certamen del año —dos puntos de ventaja, pero dos partidos menos que Cusco FC—. “Es lindo porque esto nos ayuda a seguir en la punta”, declaró el autor de 13 tantos en el año a ‘L1 MAX’.

El ex Deportivo Llacuabamba valoró el compromiso del equipo para buscar la victoria hasta el último minuto, pese a que le costó recomponerse con celeridad del empate anotado por Erinson Ramírez. “Nunca damos por perdida ni una pelota”, relató el artillero. “Vamos a correr siempre”, agregó.

Álex Valera marcó su doceavo tanto en la actual temporada de la Liga 1. Crédito: Universitario

Respuesta deportiva

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima instaló una polémica que involucró a Álex Valera y Hernán Barcos. De acuerdo con el goleador argentino, el futbolista de la ‘U’ rechazó ser convocado a la selección peruana.

En esa línea, Sergio Peña, volante de Alianza Lima, envió una indirecta luego de la eliminación de Perú del Mundial 2026: “Otros no dan la cara”, sostuvo el ex Malmö de Suecia y Granada de España.

Después de varias semanas del juego en el Monumental, Valera fue consultado por las críticas que recibió y atinó a sostener que “primero se responde en la cancha”, para luego “salir a hablar”. Ratificó su postura: “Primero en el campo, hay que jugarlo y después hablamos”.

Gol de Alex Valera quien remató sin resistencia al arco de UTC para el 2-1. Liga 1 Max

UTC, hueso duro de roer

A Universitario le costó más de la cuenta imponer condiciones ante UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. La escuadra capitalina se adelantó con tanto de Valera en el primer capítulo. Cuando todo hacía indicar que los de Fossati ampliarían la cuenta, el portero Diego Campos no encajó otro tanto hasta el último minuto.

La ausencia de efectividad del elenco estudiantil fue aprovechado por el técnico Hernán Lisi. El adiestrador argentino envió al terreno de juego a Erinson Ramírez. El ex Alianza Lima encaró por el costado izquierdo, superó la marca de Aldo Corzo y batió la portería de Sebastián Britos.

Al respecto, Valera Sandoval reconoció la complejidad del compromiso: “Así es el fútbol, creo que no hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”, explicó.

Gol de Erinson Ramírez para UTC que pone el empate 1-1 ante Universitario. Liga 1 Max

Partido bisagra ante Cusco

Cusco FC y Universitario de Deportes son los grandes animadores del Torneo Clausura de la Liga 1. Por el momento, los ‘merengues’ son los líderes con 21 puntos y los ‘dorados’ escoltan con dos unidades menos. La ventaja del cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ es que cuenta con dos cotejos pendientes.

Este lunes 22 de septiembre, los dirigidos por Miguel Rondelli recibirán a ADT en el Garcilaso e la Vega. Si mantienen la tendencia de ganar en casa, retomarán el liderato y llegarán al duelo del sábado 27 de septiembre como punteros.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras triunfo de Universitario ante UTC.

Este compromiso marcará un punto de inflexión en el torneo, puesto que se medirán el primero y segundo del Clausura. Los ‘cremas’ necesitan sumar de a tres a como de lugar para soñar con el tricampeonato directo. Por otro lado, si los ‘guerreros dorados’ se imponen, habrán dado un paso gigante para forzar semifinales.

El cotejo está pactado para el sábado 27 de septiembre a las 18: 00 horas de Perú. GOLPERU estará a cargo de la transmisión televisiva del envite. Además, Infobae Perú realizará la cobertura con todos los pormenores del encuentro en el ‘Coloso de Ate’ a través de su página web.