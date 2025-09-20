Exfutbolista de la U. de Chile confía en que ‘azules’ ganarán “por amplio margen” a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Exfutbolista de la U. de Chile confía en que ‘azules’ ganarán “por amplio margen” a Alianza Lima . ESPN

La Universidad de Chile buscará sacar pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro ‘azul’ viene de igualar sin goles en el duelo de ida ante Alianza Lima. Los dirigidos por el argentino Gustavo Álvarez no serán locales en el Nacional de Santiago. En su lugar, recibirán a los ‘íntimos’ en Coquimbo a causa de las sanciones de la Conmebol por los incidentes de violencia en Avellaneda.

El elenco chileno jugó con un futbolista más por cerca de media hora, pero no capitalizó la superioridad y tuvo que conformarse con el empate. En ese sentido, el exfutbolista de la ‘U’ de Chile, Patricio Yáñez, aseguró que el conjunto de Álvarez cuenta con ambos pies en la siguiente fase de la Copa, pese a que la serie está igualada sin goles.

“No tengo ninguna duda que la ‘U’ va a ganar por un amplio margen la próxima semana”, sostuvo el ‘Pato’ en ‘F90 Chile’, programa transmitido por la cadena ESPN. El ahora panelista analizó el juego en la capital limeña y no dudó en sintetizar que el cuadro visitante el último jueves en Matute “fue muy superior”.

El exjugador Patricio Yáñez no dudó en sostener que la U. de Chile avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Difusión/ESPN

El exjugador, que se desempeñara como extremo derecho, elogió el rol de Hernán Barcos en el equipo de Néstor Gorosito y lo calificó como “demasiado importante”. Yáñez, campeón con Colo-Colo de la Copa Libertadores en 1991, cerró su intervención refiriéndose a la falta de gol del equipo ‘azul’ tras la expulsión de Carlos Zambrano a los 64 minutos: “La ‘U’ pudo haber ganado el partido perfectamente”.

La última vez que la U. de Chile jugó los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Universidad de Chile inició la década del 2010 con su primer título continental. En la edición 2011 de la Copa Sudamericana, el entonces equipo de Jorge Sampaoli se coronó tras derrotar en la final a LDU de Quito.

El plantel del adiestrador argentino contaba con figuras como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eugenio Mena y el arquero Johnny Herrera. Para el año siguiente, ‘Turboman’ partió al Napoli de Italia y el equipo de Sampaoli quiso repetir la gesta, pero no corrió con la misma suerte.

El 'Hombrecito' también consiguió el Torneo Clausura 2011 con la Universidad de Chile.

En cuartos de final, midió fuerzas ante Sao Paulo. El ‘tricolor’ impuso condiciones con un 5-0 global y accedió a las semifinales. En aquella edición, el equipo de Ney Franco se coronó campeón tras vencer al Tigre de Néstor Gorosito por 2-0.

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal del partido de vuelta

Según la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú) y 21:30 (hora de Chile).

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Cabe destacar que el equipo de Gustavo Álvarez hará de local en este escenario debido a la sanción impuesta por la Conmebol tras los incidentes de violencia entre la U. de Chile e Independiente en Avellaneda. El conjunto ‘azul’ está impedido de contar con público en sus próximos juegos de carácter internacional.

En cuanto a la transmisión, el duelo será televisado en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN, que posee los derechos oficiales del torneo. También podrá verse en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, bajo modalidad de suscripción paga. Y como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto del encuentro, con actualizaciones en tiempo real, incidencias, goles y el resumen completo en nuestra página web.