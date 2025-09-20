Perú Deportes

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?

La Federación Peruana de Voleibol presentó las bases del campeonato, y los doce equipos levantaron su voz de protesta por algunos puntos. Conoce los detalles del reclamo de las escuadras

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Conflicto entre la FPV y
Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Todo se estaba alistando para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, había fecha y coliseo confirmado, pero los planes pueden cambiar. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol, reveló que la competición arrancará el próximo sábado 25 de octubre y se jugará en el Coliseo Miguel Grau del Callao la primera parte de la competición debido a la realización de los Juegos Bolivianos.

Sin embargo, se filtró la información de que el comienzo del campeonato nacional podría suspenderse debido a un nuevo conflicto entre la FPV y los clubes participantes. Todo se originó cuando la Federación dio a conocer las bases de la liga, y los equipos mostraron su desacuerdo con varios puntos de la misma.

Según el medio Ovación, las escuadras están reclamando que se les está obligando a ponderse en total disposición de televisión, patrocinadores del máximo ente del voleibol peruano y socios; evitando que las mismas instituciones puedan desarrollar su propia marca.

Y no solo eso, hay otros estatus que provocaron que los clubes levanten su voz de protesta y solicitaron a Vegas un reunión para resolver el problema antes del inicio de la competencia. En los próximos días habrán novedades al respecto. Cabe resaltar que no es primera vez que hay desacuerdos entre ambas partes, la temporada pasada también se pasó por una situación similar que provocó la suspensión del torneo.

La nueva temporada del campeonato nacional está muy cerca de comenzar. (Latina Deportes)

Los reclamos de los clubes a la FPV por las bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el Club Kazoku son los doce equipos que levantaron su voz de protesta por las bases que presentó la Federación Peruana de Voleibol. Estos son los puntos que los clubes reclaman:

- El punto 10.5 indica: “Los Clubes tienen la obligación de ponerse a disposición del Canal/es, Patrocinadores, Socios Estratégicos, y/o FPV para poder realizar una sesión audiovisual mínimo, previo al inicio del comienzo de la Competición, así como para la/s presentaciones promocionales de la Competición. En el caso de que el Club no cumpla con estas obligaciones, se sancionará económicamente con la cantidad de 10 UIT, por cada acción que no se ajuste a lo establecido, más sanción derivada por incumplimiento de contrato con patrocinador”.

- El artículo 10.1 señala: “El incumplimiento supondrá la expulsión de la Competicion por espacio de 3 Temporadas a partir de la Temporada siguiente a la de su incumplimiento, se sancionará económicamente con la cantidad de 10 UIT, por cada acción que no se ajuste a lo establecido, más las sanciones derivadas por incumplimiento de contrato con los patrocinadores”.

Se reveló el coliseo que
Se reveló el coliseo que será sede de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- El párrafo 10.7 sostiene: “Para la hidratación durante los partidos y sus tiempos previos y posteriores, solo podrá utilizarse la hidratación que proporcione la FPV”. En caso de incumplir ello, en una semifinal o final, la sanción será de 10 UIT, mientras que en otro caso será de 2 UIT.

- Los hinchas también tendrán restricciones: “Las Barras de los Clubes no podrán exhibir dentro del coliseo ningún publicitario con marcas que sean competencia de los patrocinadores de la FPV. En el caso del uso inapropiado de soportes publicitarios durante la competición por parte de las Barras, el Club será amonestado por escrito en primera instancia, siendo sancionado económicamente con 10 UIT a partir de la segunda ocasión cada vez que ocurra después de esa primera amonestación, más sanción derivada por incumplimiento de contrato con patrocinador”.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza LimaRegatas LimaUniversitario de DeportesSan Martínvóley peruanoGino VegasFPVLNSVperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana enfrentará al ‘scratch’ por su pase a la final del torneo juvenil. La ‘blanquirroja’ ya aseguró su boleto al próximo Mundial. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Perú enfrentará a Brasil por su pase a la final del campeonato, y Chile se medirá con Venezuela por el otro boleto rumbo al título internacional. Conoce todos los detalles de la etapa decisiva

Resultados del Sudamericano Sub 17

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Giancarlo Granda sorprendió a confirmar duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azulgranas’, y adelantó que el equipo de ‘CR7′ podría ser el próximo rival. Entérate de los detalles de los increíbles cotejos

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’, con Andy Polo y Anderson Santamaría, buscará mantener el invicto contra el ‘gavilán del norte’ en su condición de visita. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

ENTRETENIMIENTO

Mayra Goñi, Ale Fuller y

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025