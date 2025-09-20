Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Todo se estaba alistando para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, había fecha y coliseo confirmado, pero los planes pueden cambiar. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol, reveló que la competición arrancará el próximo sábado 25 de octubre y se jugará en el Coliseo Miguel Grau del Callao la primera parte de la competición debido a la realización de los Juegos Bolivianos.

Sin embargo, se filtró la información de que el comienzo del campeonato nacional podría suspenderse debido a un nuevo conflicto entre la FPV y los clubes participantes. Todo se originó cuando la Federación dio a conocer las bases de la liga, y los equipos mostraron su desacuerdo con varios puntos de la misma.

Según el medio Ovación, las escuadras están reclamando que se les está obligando a ponderse en total disposición de televisión, patrocinadores del máximo ente del voleibol peruano y socios; evitando que las mismas instituciones puedan desarrollar su propia marca.

Y no solo eso, hay otros estatus que provocaron que los clubes levanten su voz de protesta y solicitaron a Vegas un reunión para resolver el problema antes del inicio de la competencia. En los próximos días habrán novedades al respecto. Cabe resaltar que no es primera vez que hay desacuerdos entre ambas partes, la temporada pasada también se pasó por una situación similar que provocó la suspensión del torneo.

La nueva temporada del campeonato nacional está muy cerca de comenzar. (Latina Deportes)

Los reclamos de los clubes a la FPV por las bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el Club Kazoku son los doce equipos que levantaron su voz de protesta por las bases que presentó la Federación Peruana de Voleibol. Estos son los puntos que los clubes reclaman:

- El punto 10.5 indica: “Los Clubes tienen la obligación de ponerse a disposición del Canal/es, Patrocinadores, Socios Estratégicos, y/o FPV para poder realizar una sesión audiovisual mínimo, previo al inicio del comienzo de la Competición, así como para la/s presentaciones promocionales de la Competición. En el caso de que el Club no cumpla con estas obligaciones, se sancionará económicamente con la cantidad de 10 UIT, por cada acción que no se ajuste a lo establecido, más sanción derivada por incumplimiento de contrato con patrocinador”.

- El artículo 10.1 señala: “El incumplimiento supondrá la expulsión de la Competicion por espacio de 3 Temporadas a partir de la Temporada siguiente a la de su incumplimiento, se sancionará económicamente con la cantidad de 10 UIT, por cada acción que no se ajuste a lo establecido, más las sanciones derivadas por incumplimiento de contrato con los patrocinadores”.

Se reveló el coliseo que será sede de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- El párrafo 10.7 sostiene: “Para la hidratación durante los partidos y sus tiempos previos y posteriores, solo podrá utilizarse la hidratación que proporcione la FPV”. En caso de incumplir ello, en una semifinal o final, la sanción será de 10 UIT, mientras que en otro caso será de 2 UIT.

- Los hinchas también tendrán restricciones: “Las Barras de los Clubes no podrán exhibir dentro del coliseo ningún publicitario con marcas que sean competencia de los patrocinadores de la FPV. En el caso del uso inapropiado de soportes publicitarios durante la competición por parte de las Barras, el Club será amonestado por escrito en primera instancia, siendo sancionado económicamente con 10 UIT a partir de la segunda ocasión cada vez que ocurra después de esa primera amonestación, más sanción derivada por incumplimiento de contrato con patrocinador”.