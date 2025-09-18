Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros entre la UEFA Champions League, la participación de Alianza Lima en Copa Sudamericana, así como otros duelos electrizantes

La jornada futbolística de este jueves 18 de setiembre presenta una agenda internacional marcada por partidos clave en Europa y Sudamérica, donde sobresalen las actuaciones de futbolistas peruanos en equipos del extranjero y los compromisos importantes para clubes de renombre. Competencias como la UEFA Champions League y la Copa Sudamericana dominan la atención en una fecha cargada de expectativas.

En Dinamarca, el enfrentamiento entre Copenhague y Bayer Leverkusen inicia la actividad de la Champions League en Europa. Este partido tiene un condimento especial para la afición peruana: la posible inclusión del defensor Marcos López en la formación titular del equipo danés.

Por su parte, Manchester City recibe a Napoli en un cotejo que representa la oportunidad de ver en acción a varias figuras internacionales en un choque de estilos futbolísticos contrastantes. Con Erling Haaland a la cabeza, los dirigidos por Pep Guardiola tienen la consigna de buscar la victoria, aunque delante tendrán a un cuadro italiano que tiene entre sus figuras a Kevin De Bruyne, exjugador ‘cityzen’.

De manera paralela, Newcastle United se enfrenta a Barcelona en Inglaterra, encuentro catalogado como uno de los más atractivos de la fecha. La escuadra inglesa vuelve a la máxima competición europea de clubes luego de 20 años en los que apenas ha tenido participación internacional. Eso sí, los ‘azulgranas’ no contarán con la ausencia de Lamine Yamal por problemas físicos.

En Sudamérica, Alianza Lima se juega una de sus cartas más relevantes ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El conjunto ‘blanquiazul’, que eliminó a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final, tiene la consigna de hacer respetar la localía para tratar de seguir haciendo historia en el ámbito internacional. No obstante, el cuadro ‘azul’ buscará dar la sorpresa en el estadio Alejandro Villanueva para llegar con ventaja a la vuelta en Santiago.

La programación futbolística nacional también ofrece duelos que marcan la dirección de la Liga 1 de Perú. Ayacucho FC abre la fecha con su compromiso ante Cusco FC, seguido por el encuentro entre Atlético Grau y Alianza Universidad de Huánuco en horas de la tarde. La jornada cierra con el choque entre Deportivo Garcilaso y Melgar. Estos partidos cuentan con impacto directo sobre la clasificación, especialmente en el tramo final del torneo.

La dimensión internacional de la fecha se amplía en Letonia, donde el partido entre Liepāja y Riga FC destaca por la posible presencia de Joao Grimaldo. El joven extremo, que recientemente regresó a la selección peruana, aparece en la lista de convocados de Riga FC y podría sumar minutos en la Copa de Letonia para tratar de asentarse, destacar y apuntar a mejores rumbos en el mediano plazo.

Partidos de Liga 1

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Champions League

- Brujas vs AS Mónaco (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Copenhague vs Bayer Leverkusen (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Napoli (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Newcastle United vs Barcelona (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Sporting CP vs Kairat (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- LDU de Quito vs Sao Paulo (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Flamengo vs Estudiantes de La Plata (19:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de Copa Sudamericana

- Alianza Lima vs Universidad de Chile (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Caribe de Concacaf

- Robinhood vs Universidad O&M (17:00 horas / Disney+)

- Juventus des Cayes vs Weymouth Wales (19:00 horas / Disney+)

Partido de Copa de Letonia

- Liepāja vs Riga (09:00 horas)

Partido de fútbol boliviano

- Always Ready vs Universitario de Vinto (14:00 horas / Tigo Sports)

