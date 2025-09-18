Perú Deportes

Eddie Fleischman explotó contra ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Un jugador resentido, tiene intereses de por medio”

El periodista deportivo cuestionó al exfutbolista por apoyar al presidente de la FPF y criticar a Juan Carlos Oblitas tras la mala campaña de Perú en las Eliminatorias 2026

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El periodista deportivo cuestionó al exfutbolista por apoyar al presidente de la FPF y criticar a Juan Carlos Oblitas. (Video: Full Deporte)

La pésima campaña de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, habiendo culminado en el penúltimo lugar, sigue dando de qué hablar y ha dejado varios comentarios en contra. Sin embargo, han resonado las declaraciones de Roberto Palacios y su defensa a Agustín Lozano. En ese sentido, Eddie Fleischman explotó por este suceso y le otorgó duros calificativos.

Lamento ver a un jugador resentido con los que clasificaron al Mundial, algo que él no pudo lograr. Él en algún momento decía que Corzo era impensable que juegue en la selección y él en su mejor momento respondió. Fue crítico con jugadores, inclusive habiendo clasificado al Mundial”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Full Deporte’.

Para el periodista deportivo, el ‘Chorri’ cae en una contradicción cuando ahora desmerece la campaña rumbo a Rusia 2018, pese a que, con anterioridad, fue un crítico implacable de las derrotas y del rendimiento de la ‘bicolor’ a lo largo de la historia.

Fleischman recordó episodios en los que Perú perdió partidos clave en las Eliminatorias de décadas pasadas, teniendo a Palacios como jugador. “Ahora desmenosprecia la campaña al Mundial de Rusia porque, le digo a Roberto Palacios, sí le dieron tres puntos a Perú, pero no habrían servido de nada si no ganaba en Ecuador, donde el ‘Chorri’ perdió 4 a 1; si no le ganaban a Paraguay de visita, donde Perú perdía en aquellos tiempos”, enfatizó.

Roberto Palacios cuestionó la falta de autocrítica de los jugadores de la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias 2026.

El análisis del comunicador también apuntó a las recientes declaraciones del ‘Chorri’ Palacios sobre la gestión actual en la Federación Peruana de Fútbol. El exjugador defendió a Agustín Lozano respecto al bajo rendimiento de la selección peruana en el actual proceso eliminatorio, trasladando toda la responsabilidad hacia Juan Carlos Oblitas, exdirector general de fútbol, quien según el ‘Chorri’ tiene a cargo las decisiones deportivas. Sin embargo, el periodista consideró inadmisible tal exoneración de responsabilidades, recordando que fue el propio Lozano quien optó por no renovar el contrato con el técnico Ricardo Gareca.

¿Cómo va a exonerar de responsabilidad Agustín Lozano porque todo se lo depositó a Oblitas? Si Oblitas quiso operar un montón de cambios y nunca, en nombre del directorio, le permitieron alguna cosa. Después yo he criticado a Oblitas por no renunciar, ese es otro tema. Pero la verdad es que Lozano fue el que tomó la decisión de no renovar con Gareca”, sentenció.

Eddie Fleischman tampoco dejó pasar la condición actual de Palacios como embajador de la FPF, cuestionando su imparcialidad al defender con vehemencia a Lozano. “Roberto Palacios es una estrella de la selección, yo lo admiro como figura de la selección, pero tiene el desparpajo, siendo embajador, por lo tanto, cobrándole a la Federación, de defender a Lozano. Tiene la mejor oportunidad de inhibirse porque tiene intereses de por medio. No se inhibe, lo defiende. ¡Mal, Roberto Palacios! Con todo el aprecio y el respeto”, apuntó.

El 'Chorri' dejó inesperada opinión sobre el presente de la 'bicolor'. (Chorrigolazos)

La crítica no se detuvo en el presente. Eddie Fleischman repasó la historia reciente y subrayó la relevancia de la clasificación a Rusia 2018, un hito deportivo que, según él, no puede ser desmerecido por nadie. “Despreciar la clasificación de Perú al Mundial de Rusia después de 36 años, olvidándote que se empató en Buenos Aires, que con la selección de Oblitas no se pudo, que se ganó en Quito por primera vez, que se le ganó a Paraguay en Asunción, se le ganó Ecuador acá cuando justamente con gol del ‘Chorri’ se terminó empatando y no se pudo clasificar a Francia”, recordó.

El remate del exconductor de Willax Deportes giró en torno al reconocimiento internacional que logró la selección peruana, situándose décima en el ranking mundial de la FIFA, algo fuera del alcance de Palacios en sus años como jugador. “Hay que agregar algo más y que nunca le tocó a él en toda su carrera con la selección. La selección se puso número 10 del ránking mundial”, recalcó.

