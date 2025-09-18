A qué hora juega LDU Quito vs Sao Paulo HOY: partido por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega LDU Quito vs Sao Paulo por Copa Libertadores 2025.

LDU de Quito se medirá en condición de local contra Sao Paulo hoy, jueves 18 de setiembre, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario de un encuentro entre dos equipos que quieren hacer historia en el máximo torneo de clubes del continente. Conoce los horarios de la contienda.

El cuadro ‘albo’ atraviesa un presente irregular en la LigaPro al sumar dos derrotas, dos empates y una victoria, resultados que lo ubican en el tercer lugar de la tabla con 48 puntos, a 14 del líder Independiente del Valle.

No obstante, en el certamen de Conmebol, los dirigidos por Tiago Nunes lograron superar la fase de grupos por encima de Flamengo, Central Córdoba y Deportivo Táchira. Además, en los octavos de final dejó fuera a otro grande de Brasil como Botafogo. Eso sí, para el duelo con Sao Paulo no estarán dos jugadores: Richard Mina (lesionado) y Fernando Cornejo (suspendido).

Lisandro Alzugaray anotó un gol en el triunfo de LDU de Quito por 2-0 sobre Botafogo en Ecuador. - créditos: REUTERS/Cristina Vega

Por otro lado, Sao Paulo se encuentra en la sétima casilla del Brasileirao con 35 unidades, a tres de Botafogo, el último en la zona de clasificación directa a Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en el torneo internacional, acabó primero en su grupo por delante de Libertad, Alianza Lima y Talleres de Córdoba. Y en la siguiente fase eliminó a Atlético Nacional de Colombia en la tanda de penales.

El DT Hernán Crespo dispone de la totalidad de sus jugadores para tratar de llevarse la ventaja en Quito. Entre los más resaltantes son el venezolano Nahuel Ferraresi, el portugués Cedric Soares, el brasileño André Silva, entre otros.

Historial de enfrentamientos

LDU de Quito y Sao Paulo se han visto las caras en seis ocasiones a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y haciendo un balance general, nos daremos cuenta de que los ecuatorianos llevan la ventaja con cuatro triunfos, contra dos de los brasileños.

El último enfrentamiento se dio el 22 de setiembre de 2020, en el marco de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El estadio Rodrigo Paz Delgado fue testigo de un triunfo por parte de los ‘albos’ por 4-2 con los goles de Cristian Borja, Jhojan Julio (x2) y Billy Arce. Brenner y Santiago Tréllez convirtieron para el ‘tricolor’.

Goles y resumen del triunfo de los 'albos' ante el 'tricolor' en Ecuador. (Video: CONMEBOL Libertadores)

A qué hora juega LDU de Quito vs Sao Paulo por cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El partido entre LDU de Quito y Sao Paulo está programado para el jueves 18 de setiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro se iniciará a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay comenzará a las 19:00 horas. En México, el horario de inicio será a las 16:00 horas, mientras que en España el duelo se jugará a las 00:00 horas del viernes 19.

Canal para seguir LDU Quito vs Sao Paulo por cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El LDU de Quito vs Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica por ESPN. En Argentina la señal asignada es FOX Sports, mientras que en Chile estará disponible a través de ESPN Premium.

En México y Centroamérica la cobertura estará a cargo de ESPN 2. En Estados Unidos, los canales habilitados son beIN Sports y fuboTV. Asimismo, la plataforma Disney+ ofrecerá la transmisión en toda la región.

Anuncio del LDU de Quito vs Sao Paulo por Copa Libertadores 2025. - créditos: LDU

LDU de Quito vs Sao Paulo: posibles alineaciones

LDU de Quito: Gonzalo Valle, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes

Sao Paulo: Raffael, Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino, Cedric Soares, Damián Bobadilla, Marco Antonio, Rodriguinho, Patrick, Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo