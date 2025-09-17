Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Paolo Guerrero acusa baja en Alianza Lima para duelo de ida contra U. de Chile, en Matute. - Crédito: Difusión

La interna de Alianza Lima, a horas del primer partido contra la U. de Chile por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, ha recibido una desalentadora noticia que no solo ha impactado al grupo, también obliga a modificar buena parte de la planificación del entrenador Néstor Gorosito.

El experimentado Paolo Guerrero, de 41 años, se ha caído de la convocatoria oficial acusando problemas físicos que impiden una plenitud en su estado de forma. Inicialmente, el ‘9′ había sido incluido en la nómina para el choque contra los trasandinos, pero a primera hora del miércoles 17 de septiembre presentó una ligera recaída.

Paolo Guerrero, grito goleador. - Crédito: Difusión

Existen muchas probabilidades de que el ‘Depredador’ haya sentido molestias al momento que hizo su ingreso en la derrota contra Deportivo Garcilaso, en Matute. Ahora, por motivos de precaución, estará en el dique seco, aunque se espera que esté al 100% para la seguidilla de partidos en ambos frentes.

Confirmada la ausencia de Paolo Guerrero, su lugar dentro de la nómina será ocupado por Josué Estrada, un lateral derecho que ha ido perdiendo piso dentro de la consideración de ‘Pipo’ Gorosito. Mientras que Hernán Barcos tiene todos los boletos ganados para ser el delantero contra la U. de Chile.

El delantero se sintió en una acción rápida y salió llorando del campo de juego. (Video: DSports)

Guerrero inoxidable

Aunque Paolo Guerrero ha perdido algunas condiciones por el avance de los años —no por nada se le considera un veterano por los más de cuatro almanaques que ostenta— todavía conserva una virtud innata que solo pueden presumir los atacantes diferenciales: su olfato goleador.

Ha demostrado esa condición de ariete contrastado en varios partidos de la Liga 1, pero sobre todo se ha hecho sentir en la CONMEBOL Libertadores 2025, donde se convirtió en una de las insignias de Alianza Lima. Fue el primero en anotar en la ronda de penales ante Boca Juniors, en La Bombonera, que derivó en una clasificación histórica.

