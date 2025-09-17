Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

El 'Kaiser' habló del perfil del siguiente técnico de la 'bicolor' y si es que Néstor Gorosito podría ser opción. (Video: Mano a Mano)

La selección peruana atraviesa un duro momento luego de quedar fuera en las Eliminatorias 2026 tras la derrota con Paraguay en Lima. Este duro final fue el resultado de un equipo que apenas anotó seis goles en 18 partidos y acabó en el penúltimo lugar del proceso clasificatorio. En ese sentido, Carlos Zambrano hizo una ácida autocrítica por el presente de la ‘bicolor’ y advirtió por el próximo técnico.

“Sinceramente, de mi parte no tengo por qué quedar bien con nadie. La dirigencia de la FPF con nosotros estaba a muerte, nos dio las cosas que hemos necesitado. El jugador no se puede quejar porque hemos hecho todo”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

El ‘Kaiser’ explicó que el elenco nacional ingresó en una curva descendente tras el Mundial 2018 y el repechaje 2022. Detalló que la base del plantel se mantiene, pero advirtió que buena parte del plantel supera los 30 años y que la generación emergente no ha logrado consolidarse en clubes europeos o ligas de primer nivel. “Están saliendo jugadores, pero que aún tienen mucho para crecer y darle a la selección. No están en un equipo top de Europa o en una liga allá, eso nos está costando. Antes aunque sea teníamos muchos jugadores en Europa, con otro ritmo, otro roce y otra personalidad”, dijo.

A juicio del zaguero, el desgaste del equipo y la escasez de figuras en equipos grandes del exterior afectan el rendimiento y la competitividad. “Necesitamos calidad de jugadores; y no digo que no la tengamos pero la mayoría son mayores y estamos enfrentando a selecciones que tienen un recambio, son jóvenes y muchos están en Europa. Creo que todas las selecciones tienen jugadores en Europa, menos nosotros. Nos esperanzamos en que podamos ir al Mundial y la realidad es otra, no alcanza con pelear por el honor”, puntualizó.

Carlos Zambrano fue titular con Perú ante Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026. - créditos: EFE

Para Carlos Zambrano, los motivos que impidieron la clasificación de la selección peruana no radican en los técnicos ni directivos. En esa línea, fue enfático al afirmar que la autocrítica corresponde a los mismos futbolistas: “Para mí siempre fue la culpa de los jugadores. Nunca me gustó echarle la culpa al entrenador ni a los dirigentes, porque estamos en el campo. Si un entrenador me dice ‘Carlos, haz esto’ y yo un día antes me dormí cinco de la mañana y no estoy preparado, no tengo ganas y no quiero plasmarlo en el campo; va a ser culpa y responsabilidad mía. Ahí cada jugador tiene que ser autocrítico de lo que puede dejarle a la selección”.

El zaguero admitió que el momento actual obliga a los referentes a dar paso a las nuevas generaciones. Planteó la necesidad de que quienes permanezcan eleven su nivel al máximo y que los jóvenes aprovechen las oportunidades para crecer, emigrar y adquirir experiencia en clubes internacionales. “Hoy en día, me quedan uno o dos años. Y los chicos que quedan atrás... Tenemos que ver el nivel de los jugadores”, reflexionó.

El defensa hizo dura autocrítica sobre la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

Carlos Zambrano sobre el próximo DT de la selección peruana

Consultado acerca del perfil ideal para el sucesor de Óscar Ibáñez en la selección peruana, Carlos Zambrano recalcó que la solución no se limita a traer un entrenador de gran nivel: “¿Ustedes piensan que si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio? ¿Que nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos ni engañarnos, es un proceso”.

El ‘León’ advirtió que los medios de comunicación tienen un impacto directo en el desarrollo de los nuevos talentos. “Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores y los van a matar mentalmente. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar”, señaló .

Sobre la posibilidad de que Néstor Gorosito sea el nuevo DT, expresó lo siguiente: “El perfil de Néstor Gorosito es muy complicado a nivel de selección porque al final lo que mandan son los resultados. Va a haber un entrenador top que llegue, los primeros seis o siete partidos no vaya bien, el grupo no esté bien, y va a haber un cambio automáticamente, van a pedir rápido la cabeza del entrenador. Es la realidad.”

El periodista deportivo contó los pormenores del interés de la Federación por el DT de Alianza Lima. (Video: Vamos Al VAR)