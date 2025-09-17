Arranca el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: ¿Qué necesita Perú para llegar a semifinales y clasificar al Mundial?

Perú competirá en el Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley. Crédito: FPV

El telón se vuelve a alzar en Lima para dar inicio a una nueva edición del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley, y la ilusión vuelve a encenderse en casa. La selección peruana se alista para afrontar el desafío como anfitriona, con el objetivo de superar la fase de grupos y dar el salto a las semifinales. Pero la escuadra ‘bicolor’ no solo sueña con pelear el título continental, sino también con asegurar un lugar en el Mundial de la categoría, que se disputará en 2026 en Chile.

El equipo nacional, dirigido por Marcello Bencardino, integra el Grupo A, junto a Chile y Bolivia, en una primera ronda que se jugará bajo el formato de todos contra todos. Las dos mejores escuadras de cada grupo avanzarán a las ansiadas semifinales, donde se cruzarán en llaves directas: el primero de un grupo enfrentará al segundo del otro, y viceversa.

La presión y la expectativa son aún mayores este año, ya que la FIVB confirmó que Chile será sede del Mundial Sub 17 de 2026. Esto significa que la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) contará con cuatro plazas para la máxima cita juvenil (tres cupos directos más el del anfitrión). Así, los tres mejores equipos de este torneo —es decir, los que suban al podio— obtendrán la clasificación a este evento.

En total, siete selecciones lucharán por el título y los cupos mundialistas en Lima. Los grupos del campeonato han quedado conformados de la siguiente manera:

Grupo A : Perú, Chile, Bolivia

Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

¿Qué necesita Perú para avanzar en el Sudamericano Sub 17 de Vóley?

La selección peruana, que se ha venido preparando arduamente los últimos meses, necesita ubicarse entre los dos primeros lugares del Grupo A para acceder a las semifinales. Con solo tres equipos en su grupo, los márgenes son estrechos y cada set cuenta. A continuación, te explicamos los escenarios posibles para la clasificación nacional a la siguiente ronda:

El escenario ideal: Perú gana sus dos partidos (ante Chile y Bolivia) y clasifica como primero de grupo con puntaje perfecto (6 puntos si gana ambos 3-0 o 3-1).

Escenario posible con una victoria y una derrota: Si Perú gana un partido por 3-0 o 3-1 (lo que le da 3 puntos) y pierde el otro por 2-3 (pero suma 1 punto por llevar el partido a cinco sets), totalizará cuatro puntos en la tabla, lo que será suficiente para clasificar a semifinales.

Otra alternativa viable: Perú gana un partido 3-0 (3 puntos) y pierde el otro 1-3 (0 puntos), pero se beneficia por el ratio de sets si hay un triple empate en la tabla (posible si todos ganan un partido). En este escenario, robar un set en la derrota puede ser clave para superar a un rival en el desempate.

Hay que tener en cuenta que en torneos de este tipo, se suelen aplicar criterios de desempate como:

Mayor número de partidos ganados Mayor cantidad de puntos acumulados Mejor ratio de sets ganados/perdidos Mejor ratio de puntos a favor/en contra Resultado del partido entre los equipos empatados

El sueño mundialista es posible

Con el aliento del público local y una generación juvenil que viene trabajando con ambición, Perú tiene todo para dar pelea en casa. Ganar al menos uno de los dos partidos y pelear cada set será fundamental para mantener vivas sus aspiraciones. Una vez en semifinales, bastará con ganar uno de los dos partidos restantes (semifinal o por el tercer lugar) para asegurar el pasaje al Mundial Sub 17 del próximo año. En caso Perú clasifique con Chile a ‘semis’, ya tendrá el boleto garantizado a esta cita.