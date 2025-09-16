Óscar Ibáñez explicó por qué eligió a Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne en la selección peruana: “Son gustos”

El mal momento de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 trajo consecuencias y una de ellas fue la salida de Óscar Ibáñez. El técnico nacional dejó el mando de la ‘blanquirroja’ en el cierre de la competición, donde se quedó en el penúltimo lugar y desató una crisis futbolística.

El exarquero fue uno de los señalados como el culpable de situación complicada que vive el combinado nacional, y uno de los temas que se cuestionó duramente fue la preferencia que tuvo por Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne. Los hinchas no entendían la razón que hizo que el DT elija al jugador de Boca Juniors cuando el ‘Vinkingo’ tenía mejor presente en la Premier League.

Ibáñez rompió su silencio y reveló el contundente motivo que tuvo para usar al ‘Rayo’ como titular indiscutible y no al futbolista de Burnley FC. También puntualizó las virtudes de ambos seleccionados.

“Lo que pasa es que son gustos; Oliver es parte de los que van a tomar la posta en un futuro cercano. ‘Lucho’ venía de jugar muchos partidos en Boca Juniors; no había jugado los últimos partidos, pero de lo que había en la temporada, era de los que más había jugado, más que Oliver todavía. En los partidos que habíamos tenido con la selección tuvo buenos rendimientos, con Colombia superlativo, tanto así que le tuvieron que cambiar a su extremo en un clima súper complicado. Después; son gustos, cosas que uno ve que está muy parejo, pero uno se decide por tal o cual jugador. Y en el caso de ‘Lucho’, él tiene una experiencia importante, un rendimiento probado. Y Oliver ha tenido participación con nosotros; había entrado contra Colombia, con Ecuador y en el último partido tuvo algunos minutos. No es que no haya tenido participación con nosotros”, apuntó el estratega en entrevista con ‘Teledeportes’.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional de Lima, Lima, Peru - September 9, 2025 Peru's Luis Advincula in action with Paraguay's Gonzalo Sandez REUTERS/Sebastian Castaneda

¿Qué seleccionado joven sorprendió a Óscar Ibáñez?

El extécnico de la selección peruana hizo un exhaustivo análisis del futuro inmediato del combinado nacional en la próxima Eliminatoria rumbo al Mundial 2030. Óscar Ibáñez aseguró que la ‘blanquirroja’ tiene una base importante como para salir de la crisis futbolística y mencionó a los jugadores que marcarán la diferencia.

“Nos respondieron todos a nosotros. Los que debutaron en la selección, en el caso de César Inga, Kenji Cabrera, que sigue creciendo; los chicos que pusimos nos respondieron. Kevin Quevedo tiene cosas importantes que dar, Joao Grimaldo que lo citamos en los dos últimos partidos. Tenés centrales jóvenes con experiencia como Luis Abram, Renzo Garcés, quien se afianzó con nosotros como titular. Miguel Araujo que volvió a Sporting Cristal, Carlos Zambrano que todavía tiene para seguir sumándole a los jóvenes. Marcos López es un jugador de los jóvenes que parece un veterano con el profesionalismo y con la seriedad con que se maneja. Por ahí me estoy olvidando de alguno, pero son jóvenes que van a estar a la altura, son jugadores capaces”, comentó el DT.

Óscar Ibáñez explicó controversia con Agustín Lozano y Jean Ferrari sobre su salida de la selección peruana

El técnico contó detalles de su polémica salida de la ‘blanquirroja’, donde se involucró a Agustín Lozano y Jean Ferrari. Se filtró la información que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol le dio a conocer su deseo de que se quede hasta fin de año, pero el director general le bajó el dedo.

“Mi contrato terminaba en el último partido,el presidente me había dicho que quería que continúe en los siguientes partidos amistosos, le dije que sí obviamente, cuando terminó, nos reunimos dos días, miércoles y jueves, fuimos a la Federación a juntarnos como siempre desde temprano, hablé con el presidente, me dijo que mantenía la propuesta,después conversé con Jean y me comunicó que él pensaba otra cosa y a partir de ahí no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podría pasar, dejamos de pertenecer a la Federación”, manifestó el estratega.