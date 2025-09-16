Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

El tenista peruano venció en sets corridos a Santiago De La Fuente en la primera ronda del torneo. (Video: Challenger Tour)

Después de cinco meses de sequía en el circuito Challenger, Juan Pablo Varillas volvió a sonreír en la cancha. En el Challenger 75 de Villa María, en Argentina, el tenista peruano vivió una jornada llena de tensión, esfuerzo y emoción, que culminó en una victoria mucho más valiosa que los puntos en el ranking: un verdadero impulso para recuperar la confianza y retomar su mejor nivel.

Motivado por la reciente clasificación de Perú a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, ‘Juanpi’ inició con buen pie su participación en el torneo en territorio argentino. Frente a Santiago De La Fuente, un rival local, Varillas supo controlar los nervios y desplegar su mejor versión en momentos clave para quedarse con el triunfo en sets corridos y la clasificación a la segunda ronda.

El primer set fue una batalla intensa en Villa María, donde ambos jugadores intercambiaron golpes y mantuvieron sus servicios con firmeza hasta llegar a un tie-break electrizante. Ahí, la experiencia y la calma del peruano marcaron la diferencia, imponiéndose 7-5 y llevándose la primera manga.

El envión anímico le permitió a Varillas soltarse en el segundo parcial, romper el servicio de De La Fuente y tomar el control del juego. Con paciencia y precisión, manejó la ventaja hasta cerrar el partido 6-3 después de dos horas de intensa competencia. Esta victoria no solo le devuelve la confianza al tenista nacional, sino que también marca un punto de inflexión en su carrera para los retos venideros.

Juan Pablo Varillas debutó con triunfo en el Challenger de Villa María 2025. Crédito: Instagram

De hecho, el camino que le resta en el torneo no será nada sencillo. En la siguiente ronda, enfrentará al estadounidense Emilio Nava, el primer preclasificado del torneo y actual número 100 del mundo. El norteamericano representa un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad para que el peruano demuestre que está listo para volver a competir con los mejores. Es importante mencionar que este partido se jugará el miércoles 17 de septiembre a las 16:30 horas aproximadamente.

Juan Pablo Varillas y el final de una racha negativa

Tuvieron que pasar cinco meses para que Juan Pablo Varillas volviera a saborear la dulzura del triunfo en el circuito Challenger. Su última victoria en este nivel data del 9 de abril en Ciudad de México, cuando se impuso 2-0 sobre el australiano James Duckworth. Desde entonces, solo acumuló resultados adversos.

Antes de Villa María, Varillas participó en los Challengers de Tallahassee y Santos, pero fue eliminado en la primera ronda en ambos torneos. Además, una lesión en el cartílago de la cadera lo mantuvo alejado de las canchas por un largo periodo. Sin embargo, a comienzos de septiembre, regresó a la competencia en un torneo ITF en Mar del Plata, donde alcanzó las semifinales, mostrando indicios claros de recuperación.

Juan Pablo Varillas jugó por Perú en la serie ante Portugal por la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

Este regreso gradual le permitió recuperar ritmo competitivo justo a tiempo para una exigente serie de Copa Davis. Perú se enfrentó a Portugal por un lugar en los Qualifiers 2026, y la historia fue favorable para ‘Juanpi’ y sus compañeros, quienes lograron una histórica clasificación.

Motivado por este logro, Varillas retornó al circuito Challenger y consiguió un resultado alentador. Tras casi medio año sin victorias, celebró un triunfo que podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Su objetivo ahora es claro: recuperar su mejor nivel, volver al top 100 y, por qué no, volver a ser la primera raqueta del país. Esta victoria en Villa María puede ser el impulso clave para alcanzar esas metas.