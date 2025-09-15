Miguel Araujo se justificó y criticó al arbitraje tras su expulsión en Cusco: “No vamos a dejar que nos agarren de tontos”

El zaguero rimense se defendió por la tarjeta roja y criticó el arbitraje. (Video: @HablemosCristal)

Sporting Cristal perdió el invicto en el Torneo Clausura tras caer 3-1 ante Cusco FC por la fecha 8, en un encuentro donde no solo dejó escapar puntos clave, sino también sufrió la expulsión de Miguel Araujo, quien no podrá estar en la próxima jornada. En medio de ese contexto adverso, el defensor central no se quedó callado y alzó su voz contra el arbitraje.

Al final del enfrentamiento en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Araujo se refirió a la jugada que derivó en su tarjeta roja durante el segundo tiempo. Según su versión, nunca agredió a Lucas Colitto con la cabeza, como interpretó el juez principal Julio Quiroz, sino que solo lo enfrentó con el pecho en medio del tumulto generado tras un empujón de Fernando Pacheco sobre Facundo Callejo.

“Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’, y no voy a dejar de hacerlo. Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos. Después está la interpretación del árbitro”, señaló con firmeza el defensor en zona mixta.

Miguel Araujo también apuntó a otras decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron al equipo rimense desde los primeros minutos del duelo en Cusco. En particular, criticó las tarjetas amarillas mostradas tempranamente a Martín Távara y Jesús Pretell, sus compañeros en el mediocampo. “No me refiero nunca al árbitro, pero no hay que ser tan obvios. A los 10 minutos nos amonestan a los dos volantes centrales”, añadió, visiblemente molesto.

Miguel Araujo volvió de una lesión en el partido contra Cusco FC. Crédito: Cusco FC

Miguel Araujo será baja en Sporting Cristal para el próximo duelo del Torneo Clausura. Tras ser expulsado en la derrota ante Cusco FC, el defensor nacional se perderá el choque frente a Alianza Atlético por la fecha 9. Su ausencia obliga al técnico Paulo Autuori a replantear la zaga y buscar un reemplazo de jerarquía para mantener la solidez defensiva del equipo.

La autocrítica de Miguel Araujo tras derrota en el Cusco

Más allá de la polémica arbitral, Miguel Araujo también asumió la autocrítica y reconoció que Sporting Cristal no estuvo a la altura del compromiso disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aunque el cuadro rimense se adelantó en el marcador, no logró sostener la ventaja y terminó siendo superado por Cusco FC en un duelo intenso que terminó 3-2 a favor del local.

“Esta derrota influye mucho. Todos nos vamos molestísimos por nuestro juego. No pudimos imponer nuestro estilo, no tuvimos la pelota. Nos costó un poco la altura, el entendimiento con los compañeros, pero ya hay que pasar la página. El miércoles tenemos otra revancha y la vamos a jugar como tal”, declaró el defensor rimense.

Discusión en el mediocampo terminó con amarilla para Pacheco y roja para Araujo. | L1MAX

Con esta caída, Cristal dejó escapar la posibilidad de mantenerse en la cima del Torneo Clausura y ahora deberá enfocarse en levantar cabeza rápidamente. El equipo dirigido por Paulo Autuori buscará reencontrarse con el triunfo en la próxima jornada, aunque lo hará sin uno de sus pilares defensivos, quien cumplirá -por lo menos- una fecha de suspensión tras su expulsión.

Cabe señalar que esta no será la primera ausencia de Miguel Araujo en un partido oficial con Sporting Cristal. Antes del duelo ante Cusco FC, el defensor ya se había perdido tres encuentros consecutivos debido a una lesión en la muñeca que lo mantuvo alejado de las canchas por más de un mes. Desde su llegada al club a mediados de julio, el zaguero solo ha podido disputar cinco partidos en el torneo local.