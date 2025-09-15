Perú Deportes

“Melgar está aburguesado. El que no quiera estar, buscará otro rumbo”: la dura advertencia de Juan Reynoso tras derrota ante Universitario

El ‘Cabezón’ hizo fuerte autocrítica luego de la caída del cuadro ‘rojinegro’ ante la ‘U’ en Arequipa, y mandó un mensaje para los jugadores

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El 'Cabezón' hizo fuerte autocrítica por la caída del cuadro 'rojinegro' ante la 'U' en Arequipa. (Video: Daniel Rodríguez Hinojosa)

Melgar no pudo hacer respetar la localía y terminó perdiendo con Universitario de Deportes en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Fue un 2-1 en contra que causó que los ‘rojinegros’ se alejen de los primeros lugares y de la posibilidad de luchar por la Liga 1. En ese sentido, Juan Reynoso lanzó una dura advertencia por este resultado negativo del cuadro ‘rojinegro’.

“La mayor molestia dentro de nosotros es que, si bien valoramos lo que hizo la ‘U’, que jugó muy cerca a su mejor nivel, es lo que dejamos de hacer en determinados momentos del juego. Pero esa reflexión la hacemos de puertas adentro”, apuntó en conferencia de prensa.

El entrenador analizó las fases del partido y describió una presentación marcada por altibajos. El equipo rojinegro comenzó con expectativa, pero la falta de consistencia terminó por perjudicar el resultado final. “Hubo muchos picos de rendimiento. Pasamos de lo muy bueno, a lo regular, a lo malo, hasta muy malo. Pecamos de ingenuos por momentos. Esa valoración nos va a hacer mejorar. Para refundar un nuevo equipo, hay que pasar por situaciones como las que vivimos hoy (ayer). Parecía que todo iba a ser muy sencillo. Pudimos pasar el 2-0 varias veces y después el partido se complicó y se hizo cuesta arriba”, expuso.

Jhonny Vidales anotó el gol
Jhonny Vidales anotó el gol de Melgar, que luego se apagó con el empate de Universitario. - créditos: Melgar

La autocrítica de Juan Reynoso tras derrota de Melgar ante Universitario

La autocrítica de Juan Reynoso no quedó solo en el análisis táctico del partido. También señaló directamente a un tema de actitud dentro del club. “Hoy veo al club, en general, aburguesado, y estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia qué nos está faltando. La exigencia es a tope porque yo me acostumbré a ganar y no solo a ganar, sino a golear”, sentenció.

Durante el duelo contra Universitario, el equipo ‘dominó’ mostró dominio en los primeros minutos y generó la impresión de que el resultado podía definirse pronto. Sin embargo, la reacción del rival desarticuló el plan original. “Hoy (ayer) el haber hecho el gol tan rápido nos sorprendió a todos. De ahí en más, la ‘U’ poco a poco se fue imponiendo en los duelos individuales y a nosotros nos faltó oficio, nos sacó del partido de lo que queríamos hacer”, explicó el ‘Cabezón’.

La preocupación del entrenador se centró también en la obligación de hacer respetar la condición de local. Melgar ha sabido mostrar fortaleza en Arequipa, pero los últimos partidos dejaron dudas sobre la continuidad de esa ventaja. “Creo que el club necesita creer y hacer nuevamente una diferencia de local”, acotó.

Entre sus observaciones, Reynoso Guzmán fue claro sobre la necesidad de mantener la autocrítica como un valor esencial del equipo. “No hay que volverse loco, hay una hoja de ruta que todos la sabemos y hay que respetarla. Hay que ser autocrítico. Porque echar culpas es muy fácil, señalar y desmoralizarse; es mucho del fútbol peruano y queremos estar arriba de eso”, sostuvo.

Resumen del partido de Universitario 2-1 ante Melgar por el Torneo Clausura | L1Max

La dura advertencia de Juan Reynoso

El cierre de las declaraciones de Juan Reynoso resonó como una advertencia contundente para el plantel de Melgar. “Hay que lamer las heridas, tenemos unas horas para recuperarnos porque entrenamos mañana (hoy) en la tarde y pensar en Deportivo Garcilaso. Este club tiene que pensar en ganar siempre y ver qué nos depara como premio o castigo el fútbol”, afirmó.

El exDT de la selección peruana recalcó que el futuro del plantel estará sujeto al compromiso mostrado en lo que resta del torneo: “Quedan varias fechas como para ir reacomodando cosas y sobre todo cerrar el torneo con una evaluación y un diagnóstico muy claro. Melgar no está para pelear Sudamericana, ahora a ver qué pasa, pero el compromiso es hacer la evaluación adecuada, cerrar el año de la mejor manera y el que quiera estar y le alcance estará en Melgar, el que no seguramente buscará otros rumbos. Me queda claro que no alcanza con este presente”.

