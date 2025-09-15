Perú Deportes

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

‘Nacho’ no descansará hasta que los niños del país se involucren con el deporte que tantas alegrías le ha dado en su vida. “Quiero que todos ellos sueñen con ser tenistas profesionales”, externó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Ignacio Buse, el máximo representante
Ignacio Buse, el máximo representante del tenis en Perú. - Crédito: Difusión

Ignacio Buse, quien acaba de situarse como el máximo exponente del tenis nacional a partir de su gesta en la Copa Davis 2025, ha manifestado que su satisfacción como deportista va más allá de los logros personales / grupales que consiga durante una entrevista concedida a Radio Programas del Perú (RPP).

Mientras más gente pueda jugar este deporte, más feliz voy a ser. Es algo que tengo que ir implementando, incluso donar raquetas o tratar de hacer más obras sociales. Quiero que este deporte sea accesible en cualquier parte del Perú y que todos estos niños sueñen con ser tenistas profesionales”, ha dicho.

Ignacio Buse con la bandera
Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo en Copa Davis. - Crédito: IPD

Días atrás, mientras se desarrollaba la recta final de la Copa Sevilla, el ‘Colorado’ había afirmado que su sueño pasaba por la masificación absoluta del tenis. En consecuencia, ha considerado que mientras esté en activo luchará para que esta disciplina sea “asequible en cualquier sitio” del Perú.

Sé que no es un deporte tan público, lo ven como un deporte de personas ricas”, ha subrayado añadiendo que “En realidad es muy fácil: poner una cancha, unas raquetas, una red y ya está. Ni siquiera tiene que ser una cancha increíble, algo simple, normal, para los pequeños. Eso sería increíble, un sueño, porque me encanta promover el tenis”.

Ignacio Buse gana y clasifica a Perú a los 'qualifiers' de Copa Davis 2026 | TV Perú

En otro pasaje de la charla con el programa ‘Encendidos’, Buse ha admitido que aún conserva la felicidad lograda el pasado fin de semana en el Club Lawn Tennis acompañado del Team Perú, que estuvo conformado por Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno.

“Estoy muy contento. Ha sido un fin de semana de demasiadas emociones. Poder jugar por el Perú es invaluable, incluso ganar ni te cuento. Ha sido un fin de semana mágico. Espero que puedan haber muchos más como estos. El cariño de la gente se siente muchísimo, se ve que hay mucho fanatismo tenístico en Perú, en Lima”, ha externado.

Ignacio Buse celebrando la Copa
Ignacio Buse celebrando la Copa Sevilla, en Andalucía. - Crédito: Florian Herr

