“Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no”: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras sus críticas a Universitario

El DT uruguayo, que dirigió al ‘Kaiser’ en la selección, se pronunció sobre las controversiales declaraciones del jugador hacia el club ‘crema’

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El entrenador uruguayo se pronunció sobre las controversiales declaraciones del jugador hacia el club ‘crema’. (Video: @raulchavezpa)

Las polémicas dentro y fuera del campo siguen marcando la Liga 1, con Universitario y Alianza Lima como principales protagonistas. Aunque el clásico se jugó hace semanas, sus repercusiones continúan, debido a las sanciones que impusieron contra el cuadro ‘blanquiazul’. Carlos Zambrano, uno de los afectados, rompió el silencio con duras críticas a la ‘U’, pero pronto recibió respuesta de Jorge Fossati.

El ‘Kaiser’ fue suspendido por dos fechas por la Comisión Disciplinaria de la FPF, por lo que no pudo ser parte del reciente encuentro de su equipo contra Deportivo Garcilaso. En ese sentido, cuestionó los reclamos del club ‘crema’ que derivaron en su castigo, así como el de Néstor Gorosito y Renzo Garcés. “Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado“, fueron las palabras del zaguero nacional

La respuesta desde Universitario no se hizo esperar, pero llegó desde un tono completamente distinto. A su arribo a Lima, tras la victoria ante Melgar en Arequipa, el entrenador Jorge Fossati fue consultado sobre las palabras de Zambrano. Sin intención de alimentar la controversia, el entrenador uruguayo destacó su aprecio por el defensor, pero no dejó de lanzar una frase con cierto tono irónico.

“Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano. Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no, no sé. Se lo dejo a él”, expresó Fossati, quien tuvo al ‘Kaiser’ bajo su dirección durante su etapa al mando de la selección peruana.

Fossati habló del arbitraje en Arequipa

El técnico merengue dejó en claro que su enfoque está puesto exclusivamente en el rendimiento de su equipo, evitando involucrarse en controversias externas. En esa línea, también fue consultado por el arbitraje de Joel Alarcón en el triunfo de Universitario ante Melgar y valoró que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez el juego se desarrolló sin mayores polémicas.

“Hoy no sentí que se haya buscado el mínimo error a la ‘U’ para castigarlo. A mí no me cambia el resultado, pero creo que la actuación del arbitraje, por suerte para todos, fue algo que nos permite hablar de fútbol, nada más. Porque si tuvo errores, una cosa es tenerlos y otra cosa ser tendencioso. Yo no lo vi para nada, yo vi un arbitraje que tuvo el mismo reglamento tanto aquí como para allá. Eso para mí es fundamental”, indicó el estratega.

La lesión de Anderson Santamaría

A la larga lista de lesionados en Universitario se sumó una nueva preocupación: la baja de Anderson Santamaría, quien venía siendo el defensor más destacado del equipo de Jorge Fossati en las últimas fechas. El zaguero de 33 años inició el duelo ante Melgar como stopper por derecha, pero más adelante fue reubicado como carrilero, posición desde la cual protagonizó una desafortunada jugada que terminó sacándolo del campo por lesión.

Ante la incertidumbre, el técnico uruguayo brindó una primera actualización sobre su estado físico. “No tenemos mucha información, más que el diagnóstico inicial del médico. Nosotros pensamos que se había complicado la rodilla, pero solo es el tobillo. Le harán un estudio para determinar bien lo que tiene. Yo lo vi caminar ahora con mucha dificultad, pero mejor que como salió de la cancha”, explicó Fossati.

Tras la victoria en Arequipa y con descanso programado en la fecha 9, Universitario volverá a la acción este sábado 20 de septiembre, cuando visite a UTC por la jornada 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 19:00 horas.

