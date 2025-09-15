¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

El directivo de la 'U' habló de la opción de contratar a la 'Culebra' en un futuro cercano. (Video: Pase Filtrado)

Universitario de Deportes se encuentra cada vez más cerca de poder aspirar al tricampeonato nacional. El triunfo sobre Melgar en Arequipa lo colocó en la punta del Torneo Clausura, aunque la directiva de reojo ya mira lo que será la próxima temporada. De hecho, uno de los jugadores que han sonado para llegar a la ‘U’ es André Carrillo, vinculado a Alianza Lima. En ese sentido, Álvaro Barco dio un importante anuncio sobre la posibilidad de fichar a la ‘Culebra’.

“No cabe la menor duda que es un jugador diferente; pero habría que evaluar si es que verdaderamente un jugador de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club de Perú, hablando presupuestalmente”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa de YouTube, ‘Pase Filtrado’.

De la misma manera, el director deportivo del club ‘crema’ aseguró que con la nueva administración ha habido un cambio en cuanto a la inversión para las contrataciones. “Esta administración de Franco Velazco, no es que sea diferente, pero me di cuenta que tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero. Toda decisión deportiva, el compromiso es que va a tener un sostenimiento económico que no hipoteque el club”, comentó.

Ante ese panorama, Álvaro Barco dejó en claro que en Universitario buscarán fichar jugadores, pero dentro de la economía que maneja la institución. Bajo esa premisa, el volante de Corinthians solo llegaría si ajusta su sueldo a la realidad de la ‘U’.

“Yo ya viví esa etapa, donde el entusiasmo o el fanatismo te lleva a intentar estos recursos variables que de alguna manera complican a la institución. No hacer locuras porque el club tiene objetivos deportivos importantes, pero también financieros que en un futuro nos permitan tener autoridad absoluta sobre las decisiones, no como hoy pasa, que hay una dependencia hacia una institución del Estado (SUNAT), que nos obliga a estos pagos que tenemos que hacer”, sostuvo.

Esta historia data de hace un tiempo atrás, cuando André Carrillo fue consultado por su hinchaje y, cuando todos pensaban que diría que es de Alianza Lima, mencionó a Al Hilal como el equipo de sus amores. Esto generó todo tipo de comentarios y muchos pensaban que el futbolista no tenía en mente retirarse en el cuadro ‘blanquiazul’.

André Carrillo sobre jugar en Alianza Lima o Universitario

En una reciente entrevista para ‘Sin Cassette’, André Carrillo habló sobre su futuro profesional y afirmó que está abierto a fichar por cualquier club peruano, incluso por Universitario o Sporting Cristal, a pesar de su conocido hinchaje por Alianza Lima.

“Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que no sabes qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad”, declaró.

El mediocampista de 34 años añadió que prioriza lo profesional en su carrera y que una propuesta de otro club no sería un obstáculo. “Si pinta jugar en otro club, normal, no hay problema, soy profesional. Soy hincha de Alianza Lima, claramente, es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí, me encantaría volver, pero uno nunca sabe”, precisó.

El retorno de Carrillo Díaz al fútbol peruano no sería una tarea sencilla por su exhorbitante sueldo que tiene en Corinthians de Brasil. Eso sí, desde Universitario ya empezaron a mover sus fichas para tratar de que arribe a la entidad ‘merengue’. Edison Flores admitió que ha conversado con él sobre el asunto y que lo que le ofrecieron el año pasado le atrajo bastante.

En un mercado nacional donde ha habido traspasos y fichajes por parte de la ‘U’ y Alianza Lima, no sorprendería que André dé la sorpresa. Lo cierto, es que su contrato con el ‘timao’ es hasta finales de 2026 y lo cumpliría si mantiene su buen rendimiento.