Perú Deportes

¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

El director deportivo de la ‘U’ habló de la chance de sumar a la ‘Culebra’ al club en un futuro cercano, y sorprendió con sus declaraciones

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El directivo de la 'U' habló de la opción de contratar a la 'Culebra' en un futuro cercano. (Video: Pase Filtrado)

Universitario de Deportes se encuentra cada vez más cerca de poder aspirar al tricampeonato nacional. El triunfo sobre Melgar en Arequipa lo colocó en la punta del Torneo Clausura, aunque la directiva de reojo ya mira lo que será la próxima temporada. De hecho, uno de los jugadores que han sonado para llegar a la ‘U’ es André Carrillo, vinculado a Alianza Lima. En ese sentido, Álvaro Barco dio un importante anuncio sobre la posibilidad de fichar a la ‘Culebra’.

“No cabe la menor duda que es un jugador diferente; pero habría que evaluar si es que verdaderamente un jugador de esa magnitud tiene posibilidades de venir a un club de Perú, hablando presupuestalmente”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa de YouTube, ‘Pase Filtrado’.

De la misma manera, el director deportivo del club ‘crema’ aseguró que con la nueva administración ha habido un cambio en cuanto a la inversión para las contrataciones. “Esta administración de Franco Velazco, no es que sea diferente, pero me di cuenta que tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero. Toda decisión deportiva, el compromiso es que va a tener un sostenimiento económico que no hipoteque el club”, comentó.

André Carrillo es uno de
André Carrillo es uno de los jugadores más destacados de Corinthians de Brasil. - créditos: Difusión

Ante ese panorama, Álvaro Barco dejó en claro que en Universitario buscarán fichar jugadores, pero dentro de la economía que maneja la institución. Bajo esa premisa, el volante de Corinthians solo llegaría si ajusta su sueldo a la realidad de la ‘U’.

“Yo ya viví esa etapa, donde el entusiasmo o el fanatismo te lleva a intentar estos recursos variables que de alguna manera complican a la institución. No hacer locuras porque el club tiene objetivos deportivos importantes, pero también financieros que en un futuro nos permitan tener autoridad absoluta sobre las decisiones, no como hoy pasa, que hay una dependencia hacia una institución del Estado (SUNAT), que nos obliga a estos pagos que tenemos que hacer”, sostuvo.

La 'Culebra' confesó que la 'U' lo buscó antes de llegar a Corinthians y negó acercamiento con Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Esta historia data de hace un tiempo atrás, cuando André Carrillo fue consultado por su hinchaje y, cuando todos pensaban que diría que es de Alianza Lima, mencionó a Al Hilal como el equipo de sus amores. Esto generó todo tipo de comentarios y muchos pensaban que el futbolista no tenía en mente retirarse en el cuadro ‘blanquiazul’.

André Carrillo sobre jugar en Alianza Lima o Universitario

En una reciente entrevista para ‘Sin Cassette’, André Carrillo habló sobre su futuro profesional y afirmó que está abierto a fichar por cualquier club peruano, incluso por Universitario o Sporting Cristal, a pesar de su conocido hinchaje por Alianza Lima.

“Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que no sabes qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad”, declaró.

El mediocampista de 34 años añadió que prioriza lo profesional en su carrera y que una propuesta de otro club no sería un obstáculo. “Si pinta jugar en otro club, normal, no hay problema, soy profesional. Soy hincha de Alianza Lima, claramente, es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí, me encantaría volver, pero uno nunca sabe”, precisó.

La 'Culebra' dejó abierta la opción de regresar a la Liga 1 y también habló de lo que haría después de retirarse. (Video: Sin Cassette)

El retorno de Carrillo Díaz al fútbol peruano no sería una tarea sencilla por su exhorbitante sueldo que tiene en Corinthians de Brasil. Eso sí, desde Universitario ya empezaron a mover sus fichas para tratar de que arribe a la entidad ‘merengue’. Edison Flores admitió que ha conversado con él sobre el asunto y que lo que le ofrecieron el año pasado le atrajo bastante.

En un mercado nacional donde ha habido traspasos y fichajes por parte de la ‘U’ y Alianza Lima, no sorprendería que André dé la sorpresa. Lo cierto, es que su contrato con el ‘timao’ es hasta finales de 2026 y lo cumpliría si mantiene su buen rendimiento.

Temas Relacionados

Álvaro BarcoAndré CarrilloUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

“Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no”: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras sus críticas a Universitario

El DT uruguayo, que dirigió al ‘Kaiser’ en la selección, se pronunció sobre las controversiales declaraciones del jugador hacia el club ‘crema’

“Él sabe manejarse en el

Miguel Araujo se justificó y criticó al arbitraje tras su expulsión en Cusco: “No vamos a dejar que nos agarren de tontos”

Tras recibir la tarjeta roja ante Cusco FC, el zaguero de Sporting Cristal defendió su accionar en la jugada y cuestionó la interpretación del árbitro

Miguel Araujo se justificó y

“Melgar está aburguesado. El que no quiera estar, buscará otro rumbo”: la dura advertencia de Juan Reynoso tras derrota ante Universitario

El ‘Cabezón’ hizo fuerte autocrítica luego de la caída del cuadro ‘rojinegro’ ante la ‘U’ en Arequipa, y mandó un mensaje para los jugadores

“Melgar está aburguesado. El que

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”

El director deportivo de la ‘U’ habló de la chance de que la ‘Pulga’ deje Atlético Grau para volver al cuadro ‘crema’ en un futuro, sobre todo, tras la controversial publicación

Álvaro Barco se refirió al

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo

La escuadra liderada por Luis Horna buscará una histórica clasificación al Final 8 del torneo. En la próxima etapa, la selección peruana podría enfrentarse a cualquiera de 26 potencias del tenis mundial

Perú clasificó a los Qualifiers
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

ENTRETENIMIENTO

Dayanita confiesa que mantiene a

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Pamela López habla del reencuentro de sus hijos con Christian Cueva: “Los dejó en portería y se fue”

Dayanita afirma qué se arrepiente de haber dejado JB en ATV: “Yo me saboteo sola”

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

DEPORTES

“Él sabe manejarse en el

“Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no”: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras sus críticas a Universitario

Miguel Araujo se justificó y criticó al arbitraje tras su expulsión en Cusco: “No vamos a dejar que nos agarren de tontos”

“Melgar está aburguesado. El que no quiera estar, buscará otro rumbo”: la dura advertencia de Juan Reynoso tras derrota ante Universitario

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo