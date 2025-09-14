Perú Deportes

Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Dorados’ y ‘celestes’ medirán fuerzas en un encuentro clave por continuar en los primeros puestos del segundo torneo del año. Conoce cómo seguir el compromiso

Por José Manuel Quintana

Guardar
Dónde ver Cusco FC vs
Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Cusco FC se medirá ante Sporting Cristal en el Estadio Garcilaso de la Vega en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Dos de los únicos cuatro conjuntos que no conocen de derrotas en este segundo certamen del campeonato medirán fuerzas sobre el verde del Estadio Garcilaso de la Vega.

Ambas escuadras urgen de una victoria para aspirar al primer lugar del Clausura. En la pasada jornada, antes de la para por Eliminatorias, tanto Sporting Cristal como Cusco FC dejaron puntos en el camino.

El compromiso también enfrenta al equipo más goleador del torneo y al menos batido. Los ‘rimenses’ han anotado 13 tantos; mientras que los dorados’ solo han encajado una diana. Será un compromiso de fuerzas parejas y de extrema importancia. Jugarán sabiendo el resultado entre Melgar y Universitario. Una victoria de los ‘cremas’ motivaría aún más a ambas escuadras.

El equipo que dirige Miguel Rondelli viene de igualar a uno en su visita a Juan Pablo II. En Chongoyape, los 'guerreros dorados' rescataron un empate en un encuentro que terminó con nueve hombres para el conjunto de la ‘Ciudad Imperial’. Por lo tanto, ante los capitalinos este domingo, no podrán contar con Carlos Gamarra y Álex Custodio.

Hasta antes de la inhabilitación
Hasta antes de la inhabilitación de Binacional, Cusco FC era el único líder del Torneo Clausura. - Crédito: Cusco FC

Como locales, el conjunto cusqueño mantiene registro perfecto en el segundo torneo del presente curso. Además, el portero Pedro Díaz ha mantenido su portería en cero. 2-0 ante Alianza Lima y Binacional (encuentro que no terminó de valer por la inhabilitación del equipo puneño) y victoria por la mínima frente a Alianza Atlético.

Por otro lado, Paulo Autuori tendrá la dura tarea de que sus dirigidos se impongan en una plaza más que complicada. Más aún, luego de dejar dos puntos en el camino ante UTC, colero del torneo, en el Estadio Alberto Gallardo.

Cabe destacar que Sporting Cristal había logrado una notable victoria ante Binacional en Juliaca. Sin embargo, también perdió los puntos. Al respecto, el estratega brasileño criticó duramente la organización del campeonato.

“Cuando hago un ejercicio de memoria, pienso que el fútbol peruano está parado, que no ha evolucionado en nada. Son 23 años desde que salí de Cristal y de la selección, y veo que las cosas están peor de las que estaban”, sostuvo el nacido en Rio de Janeiro hace 69 años.

Horarios del Cusco FC vs Sporting Cristal

El inicio del encuentro en el Estadio Garcilaso de la Vega estará a cargo del árbitro Julio Quiroz, quien dará la señal de arranque a las 17:30 horas en Perú este domingo 14 de septiembre. En otros países, el partido empezará a las 16:30 horas en México, a las 17:30 horas en Colombia y Ecuador, a las 18:30 horas en Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile, y a las 19:30 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: canal TV online del choque por Torneo Clausura

El compromiso entre Cusco FC y Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max, disponible en la programación de operadoras como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otras. Además, existe la opción de seguirlo mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido en su sitio web, con información previa, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles del cotejo.

Precios de entradas para Sporting
Precios de entradas para Sporting Cristal vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman; Pierre Da Silva, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzáles, Santiago González e Írven Ávila.

Temas Relacionados

Cusco FCSporting CristalLiga 1Torneo Clausura 2025peru-deportes

Más Noticias

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El plantel ‘blanquiazul’ demostró su peor rostro en la temporada al ceder una cantidad considerable de goles por parte de los visitantes. Anotaron Lojas, Erustes, Sandoval y Naya

Los cuatro goles del Deportivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 4-2: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito no está en el banquillo tras suspensión, mientras que el equipo blanquiazul no puede superar a los cusqueños que en menos de 25 minutos anotaron 4 goles en el primer tiempo del duelo en Matute. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ venció a Patrick Zubczuk y puso el 1-0 a favor de los ‘íntimos’ para desatar la euforia en Matute

Golazo de Hernán Barcos con

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Los ‘blanquiazules’ serán los primeros en jugar durante esta jornada cuando reciban a Deportivo Garcilaso en Matute

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima saldrá con todo frente Garcilaso, Real Madrid irá por su cuarta victoria consecutiva en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

El regreso de ‘Oto’, el

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 4-3: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo