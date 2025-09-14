Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Cusco FC se medirá ante Sporting Cristal en el Estadio Garcilaso de la Vega en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Dos de los únicos cuatro conjuntos que no conocen de derrotas en este segundo certamen del campeonato medirán fuerzas sobre el verde del Estadio Garcilaso de la Vega.

Ambas escuadras urgen de una victoria para aspirar al primer lugar del Clausura. En la pasada jornada, antes de la para por Eliminatorias, tanto Sporting Cristal como Cusco FC dejaron puntos en el camino.

El compromiso también enfrenta al equipo más goleador del torneo y al menos batido. Los ‘rimenses’ han anotado 13 tantos; mientras que los ‘dorados’ solo han encajado una diana. Será un compromiso de fuerzas parejas y de extrema importancia. Jugarán sabiendo el resultado entre Melgar y Universitario. Una victoria de los ‘cremas’ motivaría aún más a ambas escuadras.

El equipo que dirige Miguel Rondelli viene de igualar a uno en su visita a Juan Pablo II. En Chongoyape, los 'guerreros dorados' rescataron un empate en un encuentro que terminó con nueve hombres para el conjunto de la ‘Ciudad Imperial’. Por lo tanto, ante los capitalinos este domingo, no podrán contar con Carlos Gamarra y Álex Custodio.

Hasta antes de la inhabilitación de Binacional, Cusco FC era el único líder del Torneo Clausura. - Crédito: Cusco FC

Como locales, el conjunto cusqueño mantiene registro perfecto en el segundo torneo del presente curso. Además, el portero Pedro Díaz ha mantenido su portería en cero. 2-0 ante Alianza Lima y Binacional (encuentro que no terminó de valer por la inhabilitación del equipo puneño) y victoria por la mínima frente a Alianza Atlético.

Por otro lado, Paulo Autuori tendrá la dura tarea de que sus dirigidos se impongan en una plaza más que complicada. Más aún, luego de dejar dos puntos en el camino ante UTC, colero del torneo, en el Estadio Alberto Gallardo.

Cabe destacar que Sporting Cristal había logrado una notable victoria ante Binacional en Juliaca. Sin embargo, también perdió los puntos. Al respecto, el estratega brasileño criticó duramente la organización del campeonato.

“Cuando hago un ejercicio de memoria, pienso que el fútbol peruano está parado, que no ha evolucionado en nada. Son 23 años desde que salí de Cristal y de la selección, y veo que las cosas están peor de las que estaban”, sostuvo el nacido en Rio de Janeiro hace 69 años.

Horarios del Cusco FC vs Sporting Cristal

El inicio del encuentro en el Estadio Garcilaso de la Vega estará a cargo del árbitro Julio Quiroz, quien dará la señal de arranque a las 17:30 horas en Perú este domingo 14 de septiembre. En otros países, el partido empezará a las 16:30 horas en México, a las 17:30 horas en Colombia y Ecuador, a las 18:30 horas en Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile, y a las 19:30 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal: canal TV online del choque por Torneo Clausura

El compromiso entre Cusco FC y Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max, disponible en la programación de operadoras como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otras. Además, existe la opción de seguirlo mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido en su sitio web, con información previa, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles del cotejo.

Posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman; Pierre Da Silva, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzáles, Santiago González e Írven Ávila.