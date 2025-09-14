Carlos Zambrano arremetió contra Universitario de Deportes tras suspensión por gestos en el Monumental: “Mejor que jueguen vóley“

El defensa de Alianza Lima apuntó contra las quejas de Universitario y criticó las sanciones de la FPF, además de comparar Liga 1 y Copa Sudamericana. | Instagram / Fútbol en América

Se han cumplido tres semanas desde que Universitario de Deportes y Alianza Lima midieron fuerzas en el Estadio Monumental. El luminoso del escenario exhibió un 0-0 hasta el final de las acciones. Futbolísticamente, ambas escuadras mostraron muy poco. Sin embargo, las declaraciones y actos de los protagonistas fueron materia de sanciones por parte del órgano disciplinario de los organizadores.

Uno de los señalados por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) fue Carlos Zambrano. El defensor de Alianza Lima realizo unos gestos que para la CG-FPF son símbolo de provocación. La paciencia del ‘León‘ se colmó con este punitivo, que también incluye a Néstor Gorosito, seis jornadas; y Renzo Garcés, cuatro partidos.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros“, sostuvo el ex Boca Juniors a las cámaras de ‘Fútbol en América‘. El central ‘íntimo‘ no se guardó nada y apuntó contra las autoridades de Universitario de Deportes.

Carlos Zambrano es una de las figuras del Alianza Lima del ‘Pipo‘ Gorosito. Crédito: GOLPERU

“Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado“, declaró el defensor en referencia a la escuadra de Odriozola. “Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas. Es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero es algo muy incómodo para el club y para nosotros como jugadores”, agregó.

Acerca del desempeño del árbitro Jordi Espinoza, Zambrano expresó que el colegiado “mintió“ en su informe. Resignado, agregó que los referís nacionales no son cuestionados y “tienen las de ganar“. Luego, reflexionó ante la serie de sanciones del órgano correctivo.

“Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros”, sumó.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Alianza rinde distinto en Liga 1 y Sudamericana

La reciente derrota por 4-3 de Alianza Lima a manos de Deportivo Garcilaso fortaleció una tendencia en la temporada del cuadro ‘blanquiazul‘. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito muestra una cara totalmente distinta en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

Sobre este punto, el ‘Kaiser‘ explicó que en los torneos internacionales se puede jugar de igual por las propuestas ofensivas de los equipos. “No se meten atrás“, señaló. Con respecto a la liga doméstica, “la mayoría de equipos vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien“.

Por lo pronto, el equipo de La Victoria se ubica en la quinta casilla del Torneo Clausura 2025 a seis unidades del líder momentáneo Universitario de Deportes. Por otro lado, afrontarán un compromiso clave este jueves 18 de septiembre ante la Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Alianza Lima padeció las sanciones

Alianza Lima no recibía más de tres goles luego de aquella aciaga noche en el Estadio Monumental de Núñez. Por Copa Libertadores, los ‘blanquiazules‘ dejaron el barrio bonaerense con un olvidable 8-1.

El último sábado, el equipo de Gorosito cayó por 4-3 a manos de Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Fue el primer encuentro desde las sanciones a Zambrano y Garces. Por lo tanto, el adiestrador argentino alineó a Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud.

La pareja en la primera línea del equipo ‘íntimo‘ mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado y padeció la efectividad de Deportivo Garcilaso. Cuatro goles en la primera mitad que sentenciaron la historia, pese a los descuentos de Peña y Gaibor.