Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 13 de septiembre, la agenda deportiva está llena de emocionantes partidos: Alianza Lima buscará acercarse al liderato, Real Madrid saldrá por un triunfo más en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami por la MLS, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ recibirán a Deportivo Garcilaso en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Néstor Gorosito no podrá contar con Carlos Zambrano y Renzo Garcés porque fueron suspendidos por provocaciones a los hinchas rivales e insulto al árbitro, respectivamente, en el último clásico.
El DT también fue castigado y dirigirá desde la tribuna, pero no todo son malas noticias en La Victoria: Paolo Guerrero y Piero Cari reaparecerán después de superar sus lesiones. Los ‘íntimos’ están obligados a sacar un triunfo para mantenerse en la lucha por el segundo trofeo de la Liga 1.
Por otro lado, Real Madrid se enfrentará a Real Sociedad correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, y presenta una tendencia histórica favorable para el equipo madrileño. Los ‘blancos’ han conseguido tres victorias consecutivas en Anoeta y, en los últimos 10 enfrentamientos directos, ha ganado en siete ocasiones, por un empate y solo una victoria para la visita.
El equipo de Xabi Alonso lidera la tabla con nueve puntos en tres partidos y mantiene una racha importante: ha comenzado la temporada con tres triunfos seguidos.
Partidos de Liga 1
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)
Partidos de LaLiga
- Getafe vs Real Oviedo (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Real Sociedad vs Real Madrid (16:15 horas / ESPN, Disney+)
- Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés (18:30 horas / ESPN, Disney+)
- Atlético de Madrid vs Villarreal (21:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Arsenal vs Nottingham Forest (06:30 horas / ESPN, Disney+)
- Bournemouth vs Brighton (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Newcastle vs Wolverhampton (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Everton vs Aston Villa (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Crystal Palace vs Sunderland (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Fulham vs Leeds (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- West Ham vs Tottenham (11:30 horas / ESPN, Disney+)
- Brentford vs Chelsea (14:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Cagliari vs Parma (08:00 horas / Disney+)
- Juventus vs Inter (11:00 horas / Disney+)
- Fiorentina vs Napoli (13:35 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Friburgo vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+)
- Heidenheim vs Borussia Dortmund (08:30 horas / Disney+)
- Mainz 05 vs RB Leipzig (08:30 horas / Disney+)
- Unión Berlín vs Hoffenheim (08:30 horas / Disney+)
- Wolfsburgo vs Colonia (08:30 horas / Disney+)
- Bayern Múnich vs Hamburgo (11:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Niza vs Nantes (10:00 horas / Disney+)
- Auxerre vs AS Mónaco (14:05 horas / Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Godoy Cruz vs Barracas Central (12:30 horas / TyC, ESPN Premium, Disney+)
- Independiente vs Banfield (14:45 horas / TyC, TNT Sports)
- Estudiantes La Plata vs River Plate (17:00 horas / ESPN, Disney+)
- Sarmiento vs Aldosivi (19:15 horas / TyC Sports, TNT Sports)
Partidos de fútbol brasileño
- Fortaleza vs Vitória (14:00 horas / Fanatiz, Premiere)
- Gremio vs Mirassol (14:00 horas / Fanatiz, Premiere)
- Palmeiras vs Internacional (16:30 horas / Fanatiz, Globoplay)
- Fluminense vs Corinthians (19:00 horas / Fanatiz, Premiere)
Partidos de fútbol chileno
- Unión Española vs Audax Italiano (10:30 horas / TNT Sports)
- Palestino vs O’Higgins (13:00 horas / TNT Sports)
- Cobresal vs Huachipato (15:30 horas / TNT Sports)
- Limache vs Universidad Católica (18:00 horas / TNT Sports)
Partidos de fútbol colombiano
- Fortaleza vs América de Cali (14:00 horas / Win Sports, Win Sports+)
- Alianza vs Millonarios (16:20 horas / Win Sports, Win Sports+)
- Once Caldas vs Envigado (18:20 horas / Win Sports, Win Sports+)
- Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga (20:30 horas / Win Sports, Win Sports+)
Partidos de Liga MX
- Pachuca vs Cruz Azul (18:00 horas / TUDN, ViX)
- Atlas vs Santos Laguna (20:00 horas / Universo)
- Tigres UANL vs León (20:00 horas / ViX, Prime Video)
- Toluca vs Puebla (22:00 horas / ViX, Tubi)
- América vs Chivas de Guadalajara (22:15 horas / Canal 5 Televisa, ViX)
Partidos de MLS
- Atlanta United vs Columbus Crew (18:30 horas / MLS Pass)
- CF Montreal vs St. Louis City (18:30 horas / MLS Pass)
- Charlotte vs Inter Miami (18:30 horas / MLS Pass)
- DC United vs Orlando City (18:30 horas / MLS Pass)
- New England Revolution vs Toronto FC (18:30 horas / MLS Pass)
- Chicago Fire vs New York City (19:30 horas / MLS Pass)