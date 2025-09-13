A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: horarios del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal visitará este domingo 14 de setiembre a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento, que se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, será directo por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Este compromiso está pactado para iniciar a las 17:30 horas de Perú y contará con Julio Quiroz como juez principal. El coloso de Cusco tendrá un buen marco durante esa tarde y los hinchas que no puedan asistir, contarán con la opción de seguir este cotejo mediante L1 Max y Liga 1 Play.

Cristal llega a este compromiso tras dejar escapar dos puntos valiosos en casa. El cuadro encabezado por Paulo Autuori igualó 2-2 con UTC en un duelo donde perdió un penal en los pies de su capitán de Yoshimar Yotún y la visita siempre se mantuvo arriba en el marcador.

Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Con este amargo resultado, los ‘celestes’ se fueron al receso por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Pese a ello, el empate entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no permitió que los ‘cremas’ tomen mayor distancia en la tabla del Clausura.

Autuori y compañía marchan segundos en esta fase del campeonato peruano con 14 puntos, a uno de la ‘U’. También hay que considerar que fueron perjudicados por la reciente descalificación de Deportivo Binacional, pues se le restaron las tres unidades que consiguieron en la altura de Juliaca.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 durante la fecha 8.

Cusco FC, por su parte, también saldrá con todo en su cancha para quedarse con la victoria y arrebatarle la punta a la ‘U’ del Torneo Clausura. Los ‘aurinegros’ son terceros con 13 puntos, pero a diferencia de Cristal y el mismo conjunto ‘merengue’, ya descansaron durante esta etapa del certamen.

En su última presentación, el elenco cusqueño empató 0-0 con Juan Pablo II en Chongoyape. Este compromiso se vio alterado desde el primer tiempo al quedarse con 10 hombres a los 17 minutos tras la expulsión de Carlos Gamarra. En la segunda parte, terminó con 9 jugadores luego de la tarjeta roja a Álex Custodio.

Estos hechos hicieron explotar al técnico Miguel Rondelli en conferencia de prensa. "No necesitas desgarrarte las vestiduras para describir a Juan Pablo II (...) Lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted, puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?”, expresó.

Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, aseguró que fue perjudicado por las expulsiones en el empate ante Juan Pablo II.

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC

El árbitro Julio Quiroz dará el pitazo inicial a las 17:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 19:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC: canal TV del duelo por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se podrá ver a través de la señal de L1 Max, disponible en los servicios de televisión por cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. Además, el encuentro estará disponible en la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro en su sitio web, con la previa, el seguimiento en tiempo real, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles.