Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se vivirá un enfrentamiento directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Ambas escuadras llegan tras haber empatado su último compromiso. Conoce los horarios

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Sporting Cristal vs Cusco FC:
Sporting Cristal vs Cusco FC: horarios del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal visitará este domingo 14 de setiembre a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento, que se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, será directo por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Este compromiso está pactado para iniciar a las 17:30 horas de Perú y contará con Julio Quiroz como juez principal. El coloso de Cusco tendrá un buen marco durante esa tarde y los hinchas que no puedan asistir, contarán con la opción de seguir este cotejo mediante L1 Max y Liga 1 Play.

Cristal llega a este compromiso tras dejar escapar dos puntos valiosos en casa. El cuadro encabezado por Paulo Autuori igualó 2-2 con UTC en un duelo donde perdió un penal en los pies de su capitán de Yoshimar Yotún y la visita siempre se mantuvo arriba en el marcador.

Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Con este amargo resultado, los ‘celestes’ se fueron al receso por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Pese a ello, el empate entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no permitió que los ‘cremas’ tomen mayor distancia en la tabla del Clausura.

Autuori y compañía marchan segundos en esta fase del campeonato peruano con 14 puntos, a uno de la ‘U’. También hay que considerar que fueron perjudicados por la reciente descalificación de Deportivo Binacional, pues se le restaron las tres unidades que consiguieron en la altura de Juliaca.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 durante la fecha 8.

Cusco FC, por su parte, también saldrá con todo en su cancha para quedarse con la victoria y arrebatarle la punta a la ‘U’ del Torneo Clausura. Los ‘aurinegros’ son terceros con 13 puntos, pero a diferencia de Cristal y el mismo conjunto ‘merengue’, ya descansaron durante esta etapa del certamen.

En su última presentación, el elenco cusqueño empató 0-0 con Juan Pablo II en Chongoyape. Este compromiso se vio alterado desde el primer tiempo al quedarse con 10 hombres a los 17 minutos tras la expulsión de Carlos Gamarra. En la segunda parte, terminó con 9 jugadores luego de la tarjeta roja a Álex Custodio.

Estos hechos hicieron explotar al técnico Miguel Rondelli en conferencia de prensa. "No necesitas desgarrarte las vestiduras para describir a Juan Pablo II (...) Lo que estoy diciendo es que nosotros nos sentimos perjudicados. Usted, puede sentirse como quiera. ¿Yo no tengo derecho a sentirme perjudicado? ¿Tengo que tener pruebas para sentirme perjudicado?”, expresó.

Miguel Rondelli, técnico de Cusco
Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, aseguró que fue perjudicado por las expulsiones en el empate ante Juan Pablo II.

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC

El árbitro Julio Quiroz dará el pitazo inicial a las 17:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 19:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC: canal TV del duelo por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se podrá ver a través de la señal de L1 Max, disponible en los servicios de televisión por cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. Además, el encuentro estará disponible en la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro en su sitio web, con la previa, el seguimiento en tiempo real, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles.

Temas Relacionados

Sporting CristalCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Dobles Perú vs Portugal, con

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

El delantero nacional quedó listo para enfrentar a Melgar en Arequipa tras superar un desgarro que lo apartó de la última convocatoria con la ‘bicolor’

Álex Valera desmintió haber rechazado

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, Universitario visitará a Melgar y Cristal hará lo propio con Cusco FC

Tabla de posiciones de la

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”

El ‘Caute’ vivió una temporada goleadora extraordinaria en el periodo 2024, donde estuvo a escasas dianas de alcanzar la estela de Emanuel Herrera. “Mi etapa en Perú fue muy buena”, dijo

Martín Cauteruccio admite el motivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Perú, con Ignacio Buse y

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”