Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 12 de septiembre, están programados partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: se reiniciará el Torneo Clausura 2025, Bayer Leverkusen saldrá por su primera victoria en la Bundesliga, y mucho más.
Las Eliminatoria Sudamericanas 2026 terminaron y la selección peruana cerró su campaña de la peor manera: perdió 1-0 con Paraguay en Lima y quedó penúltimo en la tabla de posiciones, siendo considerado un fracaso. A pesar de las crisis futbolística, la competencia continúa para la Liga 1.
Volverá los encuentros con la fecha 8 donde se verán encuentros llamativos. UTC recibirá a Ayacucho FC en Cajabamba y serán los encargados de abrir la jornada. El ‘Gavilán del norte’ llega al partido con solo dos puntos acumulados en el campeonato y la necesidad de sumar una victoria si o si para no complicarse más con la baja.
Mientras que los ‘zorros’ suman cuatro puntos, con una victoria y un empate en el certamen. Y tienen la misma necesidad que los ‘cajachos’ de obtener tres unidades que lo ayude de salir del fondo de la tabla de posiciones: está en el puesto 16.
Por otro lado, Sport Huancayo recibirá a Los Chankas en la ‘ciudad incontrastable’ con la misión de hacer valer su localía. Ambos equipos están luchando por un cupo a un torneo internacional y este duelo será vital para acercarse a su objetivo.
El ‘rojo matador‘ buscará su primer triunfo tras tres jornadas sin victorias. El equipo ocupa posiciones que clasifican a la Copa Sudamericana, mientras que Los Chankas todavía tienen opciones de acercarse a la zona del torneo continental.
Partidos de Liga 1
- UTC vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)
- Sport Huancayo vs Los Chankas (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)
Partido de LaLiga
- Sevilla FC vs Elche (14:00 horas / estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Disney+, ESPN)
Partido de Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt (13:30 horas / BayArena / Disney+ Premium, ESPN 2)
Partido de Ligue 1
- O. Marsella vs Lorient (13:45 horas / estadio Vélodrome / Disney+ Premium, ESPN 4)
Partido de Championship
- Ipswich Town vs Sheffield United (14:00 horas / Portman Road / Disney+ Premium, ESPN 5)
Partido de Liga MX
- Necaxa vs FC Juárez (20:00 horas / estadio Victoria de Aguascalientes / Claro Sports YouTube, Pluto TV)
Partido de fútbol colombiano
- Junior vs La Equidad (19:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / RCN Nuestra Tele)
Partido de fútbol ecuatoriano
- Libertad FC vs LDU Quito (19:00 horas / estadio Federativo “Reina de El Cisne” / El Canal del Fútbol)
Partidos de fútbol argentino
- Deportivo Riestra vs Central Córdoba (12:30 horas / estadio Guillermo Laza / TyC Sports)
- Racing Club vs San Lorenzo (17:00 horas / estadio Presidente Perón / Disney+ Premium)
- CA Huracán vs Vélez Sarsfield (17:00 horas / estadio Tomás Adolfo Ducó / TyC Sports)
- Lanús vs Independiente Rivadavia (19:15 horas / estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez / TyC Sports)