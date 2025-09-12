Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 12 de septiembre, están programados partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: se reiniciará el Torneo Clausura 2025, Bayer Leverkusen saldrá por su primera victoria en la Bundesliga, y mucho más.

Las Eliminatoria Sudamericanas 2026 terminaron y la selección peruana cerró su campaña de la peor manera: perdió 1-0 con Paraguay en Lima y quedó penúltimo en la tabla de posiciones, siendo considerado un fracaso. A pesar de las crisis futbolística, la competencia continúa para la Liga 1.

Volverá los encuentros con la fecha 8 donde se verán encuentros llamativos. UTC recibirá a Ayacucho FC en Cajabamba y serán los encargados de abrir la jornada. El ‘Gavilán del norte’ llega al partido con solo dos puntos acumulados en el campeonato y la necesidad de sumar una victoria si o si para no complicarse más con la baja.

Mientras que los ‘zorros’ suman cuatro puntos, con una victoria y un empate en el certamen. Y tienen la misma necesidad que los ‘cajachos’ de obtener tres unidades que lo ayude de salir del fondo de la tabla de posiciones: está en el puesto 16.

Por otro lado, Sport Huancayo recibirá a Los Chankas en la ‘ciudad incontrastable’ con la misión de hacer valer su localía. Ambos equipos están luchando por un cupo a un torneo internacional y este duelo será vital para acercarse a su objetivo.

El ‘rojo matador‘ buscará su primer triunfo tras tres jornadas sin victorias. El equipo ocupa posiciones que clasifican a la Copa Sudamericana, mientras que Los Chankas todavía tienen opciones de acercarse a la zona del torneo continental.

Partidos de Liga 1

- UTC vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- Sport Huancayo vs Los Chankas (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

Partido de LaLiga

- Sevilla FC vs Elche (14:00 horas / estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Disney+, ESPN)

Partido de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt (13:30 horas / BayArena / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partido de Ligue 1

- O. Marsella vs Lorient (13:45 horas / estadio Vélodrome / Disney+ Premium, ESPN 4)

Partido de Championship

- Ipswich Town vs Sheffield United (14:00 horas / Portman Road / Disney+ Premium, ESPN 5)

Partido de Liga MX

- Necaxa vs FC Juárez (20:00 horas / estadio Victoria de Aguascalientes / Claro Sports YouTube, Pluto TV)

Partido de fútbol colombiano

- Junior vs La Equidad (19:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / RCN Nuestra Tele)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Libertad FC vs LDU Quito (19:00 horas / estadio Federativo “Reina de El Cisne” / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Central Córdoba (12:30 horas / estadio Guillermo Laza / TyC Sports)

- Racing Club vs San Lorenzo (17:00 horas / estadio Presidente Perón / Disney+ Premium)

- CA Huracán vs Vélez Sarsfield (17:00 horas / estadio Tomás Adolfo Ducó / TyC Sports)

- Lanús vs Independiente Rivadavia (19:15 horas / estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez / TyC Sports)