Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: CONMEBOL

Guillermo Viscarra ha regresado a la capital en medio del silencio pese a que hace pocas horas consiguió con la selección de Bolivia un histórico boleto para disputar el repechaje de la Copa del Mundo 2026. A pesar de exhibir una postura muy serena, tuvo la predisposición de atender a la prensa que lo esperó en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

“Estoy muy contento por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba”, mencionó Viscarra.

Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia. - Crédito: Alianza Lima

“Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente”, sumó.

Preguntado por la campaña que hizo Bolivia en las Clasificatorias Sudamericanas, ‘Billy’ dijo que “este ha sido un buen trabajo de dos años de eliminatorias que están teniendo sus frutos y ahora solo nos queda dar un paso más para conseguir el sueño de todos nosotros: ir a un Mundial“.

El portero de Alianza Lima ha salvado en reiteradas oportunidades a los suyos en el plano internacional. | VIDEO: CONMEBOL

Finalmente, hizo un breve análisis del próximo obstáculo con los ‘íntimos’ en la Sudamericana 2025: "Tenemos un partido lindo ante la Universidad de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo. Acá tenemos que ir paso a paso"

Guillermo Viscarra ha sido el portero inamovible de Alianza Lima en el escaparate internacional. Su punto más alto fue en la histórica victoria ante Boca Juniors, en La Bombonera, neutralizando distintos ataques para sostener la ventaja y conjurar el penal definitivo de Alan Velasco.

Guillermo Viscarra es uno de los pilares de Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL

El ‘Billy’ de Bolivia

Guillermo Viscarra está a tan solo dos partidos cruciales para clasificar a la Copa del Mundo 2026 con Bolivia, después de que los suyos se hicieran con el único boleto de la repesca intercontinental de la CONMEBOL al llevarse por delante a Brasil, en la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, con un memorable gol rubricado por Miguel Terceros.

El ‘Billy’ ha sido un efectivo determinante en La Verde a lo largo del circuito mundialista. Empezó como el portero titular en el proceso encabezado por Gustavo Costas y también mantuvo esa condición en la era Carlos Alberto Zago. A la llegada de Óscar Villegas, conviene mencionar, perdió esa condición en detrimento de Carlos Lampe.

Los festejos del portero de Alianza Lima tras sacar boleto a la repesca al Mundial 2026 con Bolivia. | VIDEO: Instagram

Sin embargo, una desafortunada lesión al tendón de Aquiles de Lampe le abrió la puerta de entrada, nuevamente, a Viscarra para que se volviera un inamovible por cerca de un año. Ya sobre el final de las Eliminatorias Sudamericanas, Villegas volvió a decantarse por el ‘1’ del Club Bolívar para que custodiase el arco.

En definitiva, Guillermo Viscarra disputó 14 partidos de 18 posibles en la carrera mundialista y cuenta con un espacio fijo en la nómina oficial por detrás de Carlos Lampe, pero por encima de Rodrigo Banegas. Eso sí, de mantener un grato estado de forma y mayor rodaje, no se descarta que vuelva a ubicarse como inicialista en el repechaje.