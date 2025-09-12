Perú Deportes

Giancarlo Granda fulminó a Juan Reynoso por su paso por la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Su equipo era inmirable”

El periodista deportivo recordó los malos números que tuvo el ‘Cabezón’ cuando estaba al mando de la ‘blanquirroja’ y dejó en claro que no considera que le habría ido mejor que Jorge Fossati si se quedaba en Videna

La selección peruana terminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en medio de un ambiente de críticas por la mala campaña que realizó: terminó penúltimo en la tabla de posiciones con solo 12 puntos, solo 6 goles anotados y ninguno de visita.

Los hinchas apuntaron a varios culpables, desde Agustín Lozano hasta los jugadores. También se cuestionó a los tres técnicos que pasaron por la ‘blanquirroja’ durante el proceso clasificatorio, y uno de ellos fue Juan Reynoso. El ‘Cabezón’ se pronunció sobre el fracaso del combinado nacional e hizo mea culpa.

El DT de Melgar reflexionó sobre su paso por Videna y asumió su responsabilidad en la crisis que vive la ‘bicolor’. Sin embargo, Giancarlo Granda no pudo evitar recordar sus malos resultados y lo fulminó con un comentario donde resaltó las deficiencias de su etapa.

“Le dimos 6 partidos y demoramos 6 partidos para patear al arco; démosle 18 más para hacer un gol. El equipo de Reynoso -con todo cariño, es un técnicazo- era inmirable la selección de Reynoso. Los tiros de esquina terminaban en los pies de Pedro Gallese. ¿Qué más quieren? La selección, a diferencia de los clubes, tiene 18 partidos. Entre estar en el sótano 4 y el sótano 3 no hay mucha diferencia. Igual, si hay un temblor, te caes. Es incomprobable decir si le iba a ir mejor que a Jorge Fossatti si se quedaba”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Al Ángulo’.

“Lo que vimos en la selección peruana no sé si se puede catalogar como fútbol”

Giancarlo Granda hizo un irónico comentario sobre la selección peruana luego del penoso cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Aseguró que por fin verá fútbol ya que lo que hizo la ‘blanquirroja’ frente Uruguay y Paraguay no se puede catalogar como tal, eso en alusión a la reinicio del Torneo Clausura 2025.

“Volvió el fútbol, ¿no? Después de tres semanas sin fútbol, porque yo no sé si podemos catalogar lo que vimos como fútbol. ¿Para qué pararon el campeonato si tan divertido estaba? Bolivia y Venezuela estuvo chévere, pero lo nuestro, ¿para qué?“, comentó el ‘Flaco’.

Por otro lado, el periodista resaltó las sensibles bajas de Alianza Lima frente Deportivo Garcilaso, duelo que se jugará este sábado 13 de septiembre en Matute. Y especificó que Néstor Gorosito tendrá que improvisar en la zaga central tras las sanciones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés luego del clásico.

“Lo cierto es que vuelve el fútbol, Alianza Lima con algunas novedades; no podrá contar con Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Va a tener que improvisar una dupla con Gianfranco Chávez y Josue Estrada, que sabe lo que es jugar de defensor, no de central, porque él en Cienciano jugaba de stopper. Bueno, ahí se van acomodando tras la falta de centrales. Alianza mirando de reojo la Copa Sudamericana, que es el partido clave que tiene ante la Universidad de Chile, un equipo que juega bien; es un equipo interesante. Alianza con un ojo en la Copa y el otro en el campeonato, que tampoco puede darse muchas licencias porque no puede permitir que los demás se le escapen, y con otro ojo en el Acumulado porque Alianza también aspira a meterse a semifinales, sea ganando el Clausura o por el Acumulado”, añadió.

