Presidente de Rebaza Acosta le respondió a directivo de Universitario sobre el crecimiento de la Liga de Vóley: “Espero que tengan cantera”

Jonel Córdova, mandamás del club chalaco, se refirió a las recientes declaraciones de su homólogo de Universitario sobre cuánto ha mejorado la LPV tras el ascenso de las ‘pumas’

Por José Manuel Quintana

La respuesta del presidente de Rebaza Acosta a las declaraciones de Fabrizio Acerbi sobre la mejora de la liga gracias a la llegada de Universitario. Crédito: Latina/Universitario.

Universitario de Deportes se instaló en la categoría máxima del vóley nacional en la temporada 2023/24. Desde su ascenso, ha cosechado un quinto y cuarto puesto de la mano de César Arrese —quien ha sido reemplazado por Francisco Hervás de cara a la próxima temporada—. Para Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club, el arribo de las ‘pumas’ a la Liga Peruana de Vóley (LPV) potenció el nivel de esta.

Aunado al tema de los refuerzos y el mejoramiento del nivel en general, el directivo ‘merengue’ sumó la llegada de Universitario a la LPV para sustentar su crecimiento. Esta afirmación llegó a los oídos de Jonel Córdova, presidente de Rebaza Acosta, equipo inquilino del torneo de vóley nacional.

En diálogo con ‘Latina Deportes’, Córdova se contentó por la incursión y rápida adaptación de ‘las pumas’ en la competencia. Sin embargo, señaló que espera que la ‘Urefleje ese crecimiento en sus divisiones menores. “Que tengan cantera para poderla mostrar”, sostuvo el presidente de la escuadra del Callao.

Más adelante, sacó a relucir la principal característica de Reboza Acosta como institución: “Si yo te voy a decir qué es lo mejor que tengo para mostrar es que las deportistas jóvenes de mi cantera están preparadas para jugar”, señaló, para cerrar su primera intervención con una frase categórica: “Ahí está la diferencia”.

Intolerancia al largoplacismo

Jonel Córdova también se refirió al apremio de los hinchas para con los resultados. El directivo explicó que los seguidores suelen exigir victorias sin pensar en los procesos. Por lo tanto, como cabeza de la institución, debe mostrar fortaleza para sostener su proyecto.

“Tengo que echar mano de mi cantera, pero no es un trabajo de dos años. Es de mínimo dos ciclos olímpicos. Hay que esperar, el deporte, en términos generales, no es a largo plazo. Es un proyecto sostenible. La mayoría de hinchas solo quiere ganar”, reveló Córdova Vergara.

Rebaza Acosta cayó en los cuartos de final de la antigua edición de la Liga Peruana de Vóley a manos de Universitario. Crédito: Prensa RA

“El peruano es muy especial. En fútbol y vóley no hemos sido potencia y a pesar de ello quieren resultados y no te siguen el proceso. Todo tiene su momento. Yo sé por qué lo hago. Para preparar un equipo hay que saber un poco. Con el proyecto que estamos llevando, vamos a sacar muchas más chicas y también entrenadores”, concedió.

¿Cuándo iniciará la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

El inicio de la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley es aún materia de debate entre los organizadores y las autoridades de la Federación. De acuerdo con el presidente del ente rector del vóley nacional, Gino Vegas, la idea es iniciar en la quincena de octubre y terminar el 30 de abril.

Esta escenario tiene como principal objetivo impulsar y ayudar a las categorías de la selección a llegar en óptimas condiciones a sus competencias internacionales: Sudamericanos que serán clasificatorios al próximo Mundial de mayores y también asignarán cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Además, se anticipa la posibilidad de que Perú sea anfitrión de la Copa América, aspecto que se encuentra en gestión ante la Confederación Sudamericana de Vóley.

El presidente de la FPV habló sobre el arranque de la nueva temporada del torneo nacional. (De Una)

En relación a la sede de los partidos, el presidente Gino Vegas explicó que el Polideportivo de Villa El Salvador, recientemente rebautizado como Lucha Fuentes, será utilizado para los Juegos Bolivarianos durante diciembre, lo cual obliga a buscar alternativas para la organización de la liga en ese periodo.

Como opciones para los partidos de la Liga Peruana de Vóley durante diciembre, la Federación negocia el uso temporal de la Escuela Militar, aunque todavía existen aspectos económicos pendientes. Una alternativa adicional es el Coliseo Miguel Grau del Callao. En ambos casos, la idea es asegurar la continuidad del campeonato hasta que el polideportivo principal quede disponible para el cierre del torneo.

Temas Relacionados

Rebaza AcostaUniversitario de DeportesLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

