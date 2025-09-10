Pedro García reveló contundente motivo del fracaso de Perú en las Eliminatorias 2026: “No eran los técnicos, no teníamos equipo”

La selección peruana cerró su participación a las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una derrota por 1-0 con Paraguay en Lima, la noche del martes 9 de septiembre. El lamentable resultado reflejó la crisis futbolística que se vive en la ‘blanquirroja’ y con la incertidumbre de quién será el próximo DT.

Las críticas no se hicieron esperar y muchos apuntan que los cambios de técnicos fueron parte de las malas decisiones que terminaron con el fracaso del combinado nacional. Sin embargo, Pedro García aseguró que ni Juan Reynoso ni Jorge Fossati fueron responsables del mal momento y puntualizó el contundente motivo que dejó penúltimo al ‘equipo de todos’ en las Clasificatorias.

“Los cambios de técnicos que tuvo Perú a lo largo de las Eliminatorias -la salida de Reynoso y Fossati- fueron cambios populistas. La tribuna pide, vamos a darle a la tribuna, totalmente populista. Lo que sustentaba en Paraguay era: tenemos equipo, cambiemos de técnico y esas individualidades iban a aparecer, aparecieron. En Perú, el cambio no tuvo ese sustento porque fue populista. Tú podías decir que con Reynoso y Fossati teníamos equipo; yo lo dudo mucho. Podíamos jugar mejor, pero no teníamos hombre gol. Démonos cuenta de que la lectura no es del técnico”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

“La peor Eliminatoria de la historia”

Pedro García puntualizó las malas estadísticas que dejó la participación de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y resaltó que fue el peor proceso de la historia.

“La peor Eliminatoria de la historia por diferencia; la que menos puntos hicimos, la que menos goles marcamos, la que por única vez no hicimos goles de visita, la que quedamos eliminados antes de que termine todo y la única en la historia donde tuvimos tres entrenadores, todo mal”, comentó Eloy.

Además, marcó la falta de delanteros en la ‘blanquirroja’ y aseguró que no hay futuro ya que no ve a alguien que se pueda convertir en el hombre gol para la próxima Clasificatorias.

“En Sudáfrica hicimos 13 puntos; Japón y Corea, terminamos horrible. Terminabas cualquier Eliminatoria, incluso la de Sergio Markarián, donde hemos quedado lejísimos; decías: terminaba la del 2002; decías está Claudio Pizarro y Andrés Mendoza. Terminaba la de Alemania 2006, eliminados, pero decías está Pizarro, Mendoza, Jefferson Farfán y está Paolo Guerrero para la próxima. Y terminaba la de Sudáfrica 2010, penúltimos, pero para la próxima están Pizarro, Guerrero, Farfán; ya no Mendoza. Terminaba la Brasil 2014 y también decías que para la próxima tenemos a Pizarro, Guerrero y Farfán. Era un tema de saber; teníamos dentro de la derrota alternativas de recomposición del equipo para la próxima. Hoy terminamos esta y ya no puedes decir que nos quedan A, B y C para la próxima; hablo de delanteros”, añadió.

Pedro García destacó desempeño de un jugador del Perú vs Paraguay

A pesar del mal momento de la selección peruana, Pedro García rescató el desempeño de un jugador en el partido con Paraguay. El periodista deportivo quedó deslumbrado por Joao Grimaldo y aplaudió su desequilibrio durante el encuentro en el estadio Nacional.

“Si algo me gustó fue Grimaldo, desequilibrante, en soledad también; no tenía con quién asociarse. Cuando Grimaldo desbordaba, el jugador más cercano estaba a 30 metros, creo. Luego fue atrevido, fue veloz; me gustó lo de Grimaldo. Es un jugador que habíamos perdido de vista y ahora se va a sumar a la consideración”, disparó el comunicador.

