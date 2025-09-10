“El jugador extranjero tiene que marcar la diferencia”: Álvaro Barco discrepó con Manuel Barreto sobre las contrataciones en Universitario

Álvaro Barco mencionó la principal diferencia en política de contrataciones con respecto al trabajo de Manuel Barreto. Crédito: Universitario de Deportes/Andina

Universitario de Deportes ha adolecido la presencia de un ‘nueve’ extranjero de categoría en los dos últimos años. Pese a que el club de Odriozola se ha alzado con un bicampeonato nacional, los seguidores del cuadro ‘crema’ han criticado las últimas contrataciones en esta posición. La situación se agudizó cuando en febrero de este año, Manuel Barreto aseguró que el “extranjero que venga no tiene que ser necesariamente titular” mientras aún era gerente deportivo en Campo Mar.

En una reciente entrevista con ‘PF en Línea’, el actual gerente deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, fue consultado sobre los dichos de su antecesor en el cargo. El exfutbolista se mostró en total desacuerdo con lo expresado por ‘La Muñeca’, hoy en el área técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Con todo respeto, puede pasar porque nadie tiene asegurada ninguna titularidad”, se refirió, pero aseguró que “la intención de un extranjero es para que marque diferencia”.

Más adelante, explicó que diferentes eventos e imponderables en la temporada puede dar pie a que los deportistas del exterior pierdan su lugar en el once titular. “Puede haber esa alternativa de que encontremos que el suplente resulta ser el mejor tácticamente en distintos momentos. Porque eso ha sucedido. Le hemos sacado el mejor provecho a los jugadores poniéndolos en un segundo tiempo cuando hay un desgaste”, ilustró.

Barco sentó su postura sobre el tema y no dejó resquicio alguno al imperativo de que el deportista de nacionalidad extranjera tiene que ser “diferente”. Desde que el directivo de la Universidad San Martín asumió en el cargo, aún no han llegado elementos de países del exterior al actual equipo de Jorge Fossati. En el último mercado de pases, solo Jesús Castillo y Anderson Santamaría se unieron a los entrenamientos en Campo Mar.

La valoración de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes se despidió de la actual edición de la Copa Libertadores tras ser eliminado a manos de Palmeiras por un holgado global de 4-0. Para Álvaro Barco, el encuentro en Lima que definió la llave fue un “accidente”, puesto que fue “una noche fatal donde jugadores que usualmente fueron los mejores en la Copa sin dudas que no tuvieron una noche feliz”.

Luego, realizó un balance de la fase de grupos del elenco estudiantil. “Sumamente interesante con rendimientos importantes. Sin duda, me ha quedado un sinsabor porque creo que estábamos no solo con las expectativas sino con la capacidad de hacer una mejor fase”, sumó. Más adelante, refrendó su afirmación de “accidente” con base en el rendimiento de la ‘U’ en los encuentros internacionales previos.

“Palmeiras sin dudas, hoy, es el equipo del momento de Sudamérica. El sin sabor que tengo que definitivamente el partido que jugamos de local”, sentenció sobre el tema.

¿Puede llegar André Carrillo al club?

Pese a que está vinculado directamente con Alianza Lima, André Carrillo no le ha cerrado la puerta a vestir la camiseta de Universitario en un potencial regreso al fútbol peruano. El actual extremo de Corinthians, tuvo un acercamiento con las oficinas en el Estadio Monumental y el proyecto le agradó.

En ese sentido, Álvaro Barco puso paños fríos a la contratación de la categoría de la ‘Culebra’. El dirigente señaló que el objetivo de la administración a cargo de Franco Velazco es preservar la estabilidad económica.

“No cabe la menor duda de que es un diferente. Pero habría que evaluar si es que un jugador de esa magnitud tiene la posibilidad de venir a un club de Perú. Toda decisión deportiva, el compromiso que tenemos es de sostener económicamente y que no hipoteque el club”, detalló.

