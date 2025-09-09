Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026. Mientras que Cristiano Ronaldo va por más goles con Portugal

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Hoy, martes 9 de setiembre, habrá mucho fútbol a nivel de selecciones. Se disputará una nueva jornada de las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo de las distintas confederaciones como la Conmebol, UEFA, CONCACAF y CAF. Los partidos prometen muchos goles y emociones.

Por ejemplo, la selección peruana se despedirá de esta edición de las clasificatorias cuando reciba a Paraguay en el estadio Nacional de Lima. El equipo de Óscar Ibáñez ya no tiene chances de acceder a la repesca luego de caer goleado 3-0 ante Uruguay en Montevideo.

Las selecciones de Bolivia y Venezuela se juegan su última chance de ir al repechaje. La ‘verde’ deberá ganarle a Brasil en El Alto, mientras que la ‘vinotinto’ tendrá que hacer lo propio ante Colombia en condición de local. Estos cotejos se disputarán en simultáneo.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo volverá a tener acción en el proceso clasificatorio de Europa. Portugal se enfrentará a Hungría. El jugador de Al Nassr llega motivado luego de anotar un doblete en el triunfo abultado sobre Armenia. En dicho compromiso, Joao Felix también hizo dos goles.

Partidos de Eliminatorias Sudamericanas

- Ecuador 1-0 Argentina (Finalizado)

- Perú 0-1 Paraguay (Finalizado)

- Bolivia 1-0 Brasil (Finalizado)

- Venezuela 3-6 Colombia (Finalizado)

- Chile 0-0 Uruguay (Finalizado)

Partidos de Eliminatorias de UEFA

- Azerbaiyán 1-1 Ucrania (Finalizado)

- Armenia 2-1 República de Irlanda (Finalizado)

- Noruega 11-1 Moldavia (Finalizado)

- Serbia 0-5 Inglaterra (Finalizado)

- Bosnia-Herzegovina 1-2 Austria (Finalizado)

- Chipre 2-2 Rumania (Finalizado)

- Albania 1-0 Letonia (Finalizado)

- Francia 2-1 Islandia (Finalizado)

- Hungría 2-3 Portugal (Finalizado)

Partidos de Eliminatorias de Concacaf

- Jamaica vs Trinidad y Tobago (19:00 horas / CONCACAF GO)

- Curazao vs Bermudas (19:00 horas / CONCACAF GO)

- Costa Rica vs Haití (21:00 horas / CONCACAF GO)

- Honduras vs Nicaragua (21:00 horas / CONCACAF GO)

Partidos de Eliminatorias de África

- Sierra Leona vs Etiopía (8:00 horas / FIFA+)

- Zimbabue vs Ruanda (8:00 horas / FIFA+)

- Tanzania vs Níger (8:00 horas / FIFA+)

- Kenia vs Seychelles (8:00 horas / FIFA+)

- Namibia vs Santo Tomé y Príncipe (8:00 horas / FIFA+)

- Togo vs Sudán (11:00 horas / FIFA+)

- RD del Congo vs Senegal (11:00 horas / FIFA+)

- Sudáfrica vs Nigeria (11:00 horas / FIFA+)

- Islas de Cabo Verde vs Camerún (11:00 horas / FIFA+)

- Mauritania vs Sudán del Sur (14:00 horas / FIFA+)

- Benín vs Lesoto (14:00 horas / FIFA+)

- Gabón vs Costa de Marfil (14:00 horas / FIFA+)

- Gambia vs Burundi (14:00 horas / FIFA+)

- Angola vs Mauricio (14:00 horas / FIFA+)

Partidos del fútbol colombiano

- Atlético Bucaramanga vs Once Caldas (20:30 horas / Win Sports)

