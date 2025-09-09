Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Arrancó la venta de tickets para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima enfrentará un desafío más en su camino de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ conocieron a su rival tras el fallo que emitió la Conmebol donde da por ganador a la Universidad de Chile y eliminó a Independiente luego de los actos vandálicos que se registraron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el pasado miércoles 20 de agosto.

El equipo de Néstor Gorosito estará frente a frente con los ‘azules’ este jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final del torneo internacional. Los victorianos arrancarán la serie en su condición de local y está obligado a sacar un triunfo que le permita sacar ventaja.

Y por ello, es importante el apoyo incondicional de su hinchada, aquella que siempre está presente alentando al equipo de sus amores. Hoy, martes 9 de septiembre, salieron a la venta las entradas para el duelo en Matute con precios que van desde los S/. 59.90 soles para tribunas populares y S/. 309.90 para la zona de occidente. Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus.

Alianza Lima enfrentará a la U. de Chile por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Precios de entradas

  • Sur: S/. 59.90 soles
  • Norte: S/. 59.90 soles
  • Oriente Conadis: S/. 85.90 soles
  • Oriente: S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral: S/. 249.90 soles
  • Occidente Central: S/. 309.90 soles
Precios de entradas para Alianza Lima vs U. de Chile

Cronograma de venta

  • Martes 09 de septiembre | De 11:00 horas a 13:00 horas: venta preferencial para Abonados Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos.
  • Martes 09 de septiembre | De 13:00 horas a 15:00 horas: venta preferencia para Abonados Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos e Íntimos en general.
  • Martes 09 de septiembre | De 15:00 horas a 17:00 horas: venta preferencial para Abonados Copa Libertadores 2025 en general e Íntimos en general.
  • Martes 09 de septiembre | Desde las 17:30 horas: venta general.
Cronograma de venta en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

¿Cuándo es el partido de vuelta?

La definición de la llave será el próximo jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo. El horario pactado es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 21:30 horas.

Eso sí, este cotejo será a puertas cerradas tras la sanción que recibió la Universidad de Chile, y se jugará sin público. “Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local” y “obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante sin aficionados suyos”, se en el fallo que dio a conocer la Conmebol.

Cabe destacar que si la serie queda igualada, se determinará al clasificado a las semifinales del torneo internacional por tanda de penales, así como se va venido desarrollando a las instancias decisivas. No se contemplará goles de visita y tampoco habrá tiempo extra.

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Dos reapariciones en Alianza Lima para duelo con U. de Chile

Néstor Gorosito recuperará a dos de sus figuras para el duelo con Universidad de Chile que se jugará en Matute: Paolo Guerrero y Piero Cari. El ‘Depredador’ se lesionó en el primer choque con Universidad Católica y tuvo que ser cambiado por los octavos de final.

Mientras que el ‘potrillo’ se golpeó en el partido con Alianza Atlético el pasado 27 de julio, y presentó un desgarro en la pierna izquierda, pero eso ya es cosa del pasado porque se recuperó y está listo para volver. Cari fue convocado a la selección peruana para los choques con Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ambos están listos para marcar su reaparición, y sumarán minutos en el Torneo Clausura 2025 para llegar al cien por ciento frente los ‘azules’.

