Antonio Rizola se sincera sobre el lugar de Perú en el vóley sudamericano: “Técnicamente, hoy estamos detrás de Chile”

El DT de la selección femenina de vóley fue autocrítico sobre el nivel nacional y adelantó la convocatoria para el Sudamericano Sub-17 en Lima. | YouTube / Ovación Oficial

La Federación Peruana de Vóley apostó por Antonio Rizola para una reestructuración del deporte en materia de selecciones. El entrenador brasileño asumió en el cargo de seleccionador tras un extenso paso a cargo del seleccionado de Colombia. Bajo el incipiente proceso del estratega de 67 años, el equipo peruano ha cosechado experiencias sustanciales para sentar las bases del nuevo proyecto.

Este 2025, el adiestrador de 67 años comandó los equipos que alcanzaron la medalla de plata en la Copa América de Brasil y el sexto lugar en la Copa Panamericana. Planteles variados para ambas competencias. La intención fue ensayar, errar, acertar y seleccionar para conformar un grupo sólido.

En ese sentido, Rizola Neto confesó sin temor a equivocarse que Perú hoy no está entre las cuatro mejores selecciones del lado sur del continente americano. En una reciente entrevista con el programa ‘+VÓLEY’, explicó por qué países como Chile y Colombia despegaron y relegaron a ‘la bicolor’, un equipo con extensa historia en este deporte.

Antonio Rizola y su contundente respuesta sobre el lugar de Perú en la esfera sudamericana del vóley.

“Técnicamente estamos atrás de Chile, Argentina, Brasil y Colombia”. En primera instancia, precisó que Perú “jamás estuvo detrás de Colombia”, pero detalló que las ‘cafeteras’ apostaron seriamente en el “cambio de mentalidad para trabajar técnicamente” y fue precisamente durante su gestión en el país vecino, puesto que dirigió durante siete años y las clasificó por primera vez a un Mundial.

Más adelante, sostuvo las razones por las que Chile también desplazó a Perú. El término repetitivo por Rizola, casi convertido en cliché pero necesario para entender su exposición es la “técnica”, un problema de formación que ha agudizado el nivel del voleibol nacional.

En el país del sur, “se nota la técnica de recepción”, expresó el DT. Luego, se prestó a desglosar las variantes en que las ‘mapochas’ superan a las peruanas. “Ellas finalizan el movimiento de recepción mejor que nosotros. Tenemos dificultades en el antebrazo lateral y en la recepción de voleo”, añadió.

Antonio Rizola es el seleccionador actual de Perú. Crédito: Norceca

Rizola comentó que la función de una líbero no es solo la capacidad defensiva. “Las dos líberos [de Perú] no son armadoras. Las líberos de Brasil, de Chile y Argentina arman muy bien. Esto hoy hace la diferencia para esta posición”, precisó.

Finalmente, fue crítico al señalar que “el peor fundamento de Perú hoy es el bloqueo”. Expresó que la razón es una confusión teórica: “Las atletas llegan sin idea de cómo bloquear o qué mirar, cómo ajustar tiempo de salto. bloqueo no es altura, bloqueo es tiempo de salto y evaluación”.

“Aquí estoy un año, cinco meses y cuatro días proponiendo esto. Proponiendo que se cambie el trabajo técnico. No tenemos una punta en la selección, que sea una eximia receptora. Esto no es contra ellas, es porque no fueron preparadas. Los culpables somos nosotros, los entrenadores”, cerró su explicación sobre la realidad formativa y profesional en una de las disciplinas más aclamadas del deporte nacional.

Match point de Perú que le permite sumar su segunda victoria en la Copa América. Latina

Convocatoria definida para el Sudamericano sub-17

Perú será sede del Sudamericano sub-17 que se jugará del 17 al 21 de septiembre en el moderno Polideportivo “Lucha Fuentes” de Villa El Salvador. El torneo reunirá a un total de siete selecciones de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Perú.

La selección peruana Sub-17, dirigida por el entrenador brasileño Marcello Bencardino, pre seleccionó a 16 voleibolistas para el evento que entrega tres boletos al Mundial de la categoría. En ese contexto, Rizola reveló que la lista oficial será reducida a 14 deportistas y los nombres serán anunciados el domingo 7 de septiembre.

“Ayer se definieron las 14 que van a estar en el Sudamericano. No voy a decir los nombres. La lista será anunciada mañana. Los entrenadores se reunieron ayer. Hablaron con ellas y ahora por una cuestión de respeto, los clubes primero van a conocer la noticia”, aseveró.

El flyer oficial del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley. Crédito: FPV