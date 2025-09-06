“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

El periodista deportivo aseguró que todos deben pedirle disculpas al 'Depredador' ante la falta de delanteros en la selección peruana. (No Somos TV)

Giancarlo Granda realizó fuertes declaraciones tras la eliminación de la selección de Perú de la Copa del Mundo 2026, luego de la derrota ante Uruguay, y a falta de una jornada para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas. En su programa de Youtube, ‘Palabra de Hinchas’, el periodista deportivo destacó la relevancia de Paolo Guerrero para el fútbol nacional y apuntó contra quienes criticaron públicamente al capitán histórico del equipo.

Granda defendió el legado de Guerrero ante la reciente falta de gol del conjunto nacional e instó a los detractores del delantero a reflexionar sobre su papel en la selección peruana. “Les digo empiecen a desfilar uno por uno, empiecen a pedirle perdón a Paolo Guerrero, de a uno, uno por uno, hagan su filita, vayan a Matute, afuera de Matute y pídanle perdón”. Este llamado se produjo en medio del debate nacional sobre la falta de ‘nueves’ de jerarquía y el futuro inmediato del ataque de la ‘blanquirroja’.

La eliminación dejó al descubierto el déficit ofensivo de Perú, situación que Granda relacionó directamente con la ausencia de un referente de área como Guerrero, quien recientemente cumplió 41 años. “Vamos a empezar a extrañar a un delantero en los próximos 10 años, no va a salir un delantero como Paolo, cuando Paolo iba a la selección, tal vez no aparezca un delantero como él en 50 años”.

El relator también enfatizó la ética y el compromiso del futbolista, situándolo como ejemplo para futuras generaciones: “Empiecen pedirle a perdón a Paolo Guerrero porque jamás van a volver a ver un delantero como él en los próximos 20 años, un futbolista que con 40 años y algo, cuando lo llaman no pone excusa, va y dice ‘a mí no me van a ver diciéndole que no a la selección, porque mi selección es lo más preciado’”.

Giancarlo Granda señaló que todos los detractores de Paolo Guerrero deben pedirle disculpas al delantero tras eliminación de Perú.

¿Por qué Paolo Guerrero no fue convocado a la selección peruana?

La no convocatoria de Paolo Guerrero para los partidos ante Uruguay y Paraguay en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se debió a motivos físicos. El propio delantero anunció a la prensa que no estaría disponible por lesión. “No, ya conversé con Óscar, creo que no estaré, lo más importante es recuperarme de la mejor manera”. El atacante arrastraba un desgarro en el muslo, dolencia que apareció tras acelerar su proceso de rehabilitación por una distensión sufrida durante el calendario de la Liga 1.

A sus 41 años, Guerrero priorizó su recuperación total para regresar a la competencia con Alianza Lima, club donde renovó contrato para la actual temporada. De esta manera, lastimosamente, el ‘Depredador’ no tendrá una despedida con la ‘bicolor’, al menos durante un partido oficial, producto de sus 41 años de edad y la lejanía de la nueva edición de la Copa América y clasificatorias de Conmebol.

El 'Depredador' reveló si jugará o no la última fecha doble de Eliminatorias 2026. (Fútbol en América)

Perú cierra su participación ante Paraguay

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente a Paraguay el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima, correspondiente a la fecha 18 del torneo. El encuentro comenzará a las 18:30 en los horarios de Perú y a las 20:30 horas de Paraguay.

La cobertura en el país estará disponible a través de los canales de señal abierta América Televisión y ATV (canales 4 y 9), además de Movistar Deportes (canales 3 y 703) y la plataforma de streaming Movistar Play para suscriptores.