Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

La Conmebol publicó el fallo final sobre el caso Independiente y Universidad de Chile, y determinó declarar como ganador de la llave a los ‘azules’ tras el duelo cancelado por los actos vandálicos que sucedieron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el pasado miércoles 20 de agosto.

El misterio se terminó y el equipo ‘mapocho’ será el rival de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ ya tienen contrincante confirmados y los hinchas no desempolvaron el doloros recuerdo de aquella Libertadores del 2010, donde quedaron eliminados de la competencia luego de un gol polémico contra ese mismo equipo.

Quince años después, ambas escuadras se volverán a ver las caras y los fanáticos ya empiezan a vivir la previa, hasta vienen creando videos definiendo el choque como una revancha. Alan Cantero se refirió al enfrentamiento y dio una firme postura al respecto. También resaltó la importancia que tiene empezar la serie en Matute.

“Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance en casa y es donde debemos sacar ventaja. Vamos a hacer todo para tratar de ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa; no dice nada, pero te da tranquilidad. Estamos bien, preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Venimos trabajando muy bien”, apuntó el delantero al finalizar el entrenamiento.

Alianza Lima vs U de Chile: día y hora del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras fallo de Conmebol.

Además, el argentino reconoció la jerarquía de los ‘azules’, pero está seguro que los ‘íntimos’ seguirán mostrando su potencial en el torneo internacional: “Sabemos que es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir en eso”.

El lamento de Alan Cantero por los hinchas

La resolución que emitió la Conmebol precisó que el encuentro de vuelta que se jugará en Chile se realizará a puertas cerradas y sin público; eso provocó el lamento de Alan Cantero ya que los hinchas siempre acompañaron a Alianza Lima en sus encuentros de visita.

“Una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos, en todas las canchas, y es importante para nosotros. Sabemos que igualmente vamos a tener el apoyo de ellos; primero, de local, hacer todo posible para ganar en casa y después representar de la mejor manera afuera”, apuntó el atacante.

Alan Cantero marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025?

La programación oficial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estableció que el primer cotejo se juegue en Lima. Los ‘blanquiazules’ recibirán a la Universidad de Chile el próximo jueves 18 de setiembre a las 18:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.

Y la vuelta se desarrollará en el país sureño, el jueves 25 de setiembre a las 18:30 horas. El conjunto ‘mapocho’ será local, pero todavía no se ha confirmado el escenario en el que se jugará. Se presume que será en Coquimbo, eso se hará oficial en los próximos días.

Esta llave definirá al clasificado a las semifinales del torneo internacional, y como en las instancias decisivas, no se contemplará goles de visita y si el marcador queda igualado, todo se resolverá por tanda de penales, no habrá tiempo extra.