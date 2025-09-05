Perú Deportes

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

El delantero lamentó que el partido en Chile se juegue sin público porque siempre contaron con el apoyo de toda su hinchada cuando jugaron de visita

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

La Conmebol publicó el fallo final sobre el caso Independiente y Universidad de Chile, y determinó declarar como ganador de la llave a los ‘azules’ tras el duelo cancelado por los actos vandálicos que sucedieron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el pasado miércoles 20 de agosto.

El misterio se terminó y el equipo ‘mapocho’ será el rival de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ ya tienen contrincante confirmados y los hinchas no desempolvaron el doloros recuerdo de aquella Libertadores del 2010, donde quedaron eliminados de la competencia luego de un gol polémico contra ese mismo equipo.

Quince años después, ambas escuadras se volverán a ver las caras y los fanáticos ya empiezan a vivir la previa, hasta vienen creando videos definiendo el choque como una revancha. Alan Cantero se refirió al enfrentamiento y dio una firme postura al respecto. También resaltó la importancia que tiene empezar la serie en Matute.

“Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance en casa y es donde debemos sacar ventaja. Vamos a hacer todo para tratar de ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa; no dice nada, pero te da tranquilidad. Estamos bien, preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Venimos trabajando muy bien”, apuntó el delantero al finalizar el entrenamiento.

Alianza Lima vs U de
Alianza Lima vs U de Chile: día y hora del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras fallo de Conmebol.

Además, el argentino reconoció la jerarquía de los ‘azules’, pero está seguro que los ‘íntimos’ seguirán mostrando su potencial en el torneo internacional: “Sabemos que es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir en eso”.

El lamento de Alan Cantero por los hinchas

La resolución que emitió la Conmebol precisó que el encuentro de vuelta que se jugará en Chile se realizará a puertas cerradas y sin público; eso provocó el lamento de Alan Cantero ya que los hinchas siempre acompañaron a Alianza Lima en sus encuentros de visita.

“Una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos, en todas las canchas, y es importante para nosotros. Sabemos que igualmente vamos a tener el apoyo de ellos; primero, de local, hacer todo posible para ganar en casa y después representar de la mejor manera afuera”, apuntó el atacante.

Alan Cantero marcó su primer
Alan Cantero marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025?

La programación oficial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estableció que el primer cotejo se juegue en Lima. Los ‘blanquiazules’ recibirán a la Universidad de Chile el próximo jueves 18 de setiembre a las 18:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.

Y la vuelta se desarrollará en el país sureño, el jueves 25 de setiembre a las 18:30 horas. El conjunto ‘mapocho’ será local, pero todavía no se ha confirmado el escenario en el que se jugará. Se presume que será en Coquimbo, eso se hará oficial en los próximos días.

Esta llave definirá al clasificado a las semifinales del torneo internacional, y como en las instancias decisivas, no se contemplará goles de visita y si el marcador queda igualado, todo se resolverá por tanda de penales, no habrá tiempo extra.

Temas Relacionados

Alianza LimaAlan CanteroUniversidad de ChileIndependienteCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

Las cámaras captaron el gesto del lateral derecho luego del pitazo final en la goleada sufrida a manos de Uruguay en Montevideo

La desoladora reacción de Luis

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

El lateral de la selección peruana fue contundente luego de caer goleado ante Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

“Los que toman las decisiones

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay obtuvieron su clasificación al Mundial 2026, y la última jornada definirá el cupo al repechaje

Programación de la fecha 18

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión

‘Aladino’ no fue convocado por Óscar Ibáñez, pero presenció la dura goleada de la ‘bicolor’ ante Uruguay desde su casa

Se filtró conmovedor video de

Diego Rebagliati cuestionó a Óscar Ibáñez por poner a Yoshimar Yotún como titular en Perú vs Uruguay: “Terminó exponiéndolo”

El comentarista deportivo puntualizó que el técnico de la selección peruana es el responsable de la dura caída frente los ‘charrúas’ en Montevideo por las decisiones que tomó

Diego Rebagliati cuestionó a Óscar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la PUCP y

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Corte IDH ratifica que Ley de Amnistía en Perú es inaplicable por violar la Convención Americana

César Acuña exige Estado de sitio y que las Fuerzas Armadas tomen el control en Trujillo tras tercer atentado con explosivos

Congreso aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban 3.300 soles de pensión

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo reaparece en ‘América

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla

DEPORTES

La desoladora reacción de Luis

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión

Diego Rebagliati cuestionó a Óscar Ibáñez por poner a Yoshimar Yotún como titular en Perú vs Uruguay: “Terminó exponiéndolo”