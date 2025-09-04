Perú Deportes

Phillip Butters explotó y lanzó duro comentario contra Jefferson Farfán: “Pudo jugar en Real Madrid, le faltó un papá de verdad”

El reconocido conductor de TV se refirió a la carrera de la ‘Foquita’ y lo cuestionó por no haber llegado a un club más grande en Europa

Joaquín Parra

El conductor de TV cuestionó a la 'Foquita' por no haber llegado a un club más grande de Europa. (Video: Doble Punta)

Jefferson Farfán ha sido uno de los últimos jugadores peruanos que militó en las grandes ligas de Europa. Su paso por PSV Eindhoven y Schalke 04 fue donde alcanzó su pico más alto, llegando a disputar la UEFA Champions League. No obstante, luego paseó su fútbol por Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Perú. En ese contexto, Phillip Butters explotó y lanzó un duro comentario contra la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán es uno de los desperdicios más grandes de la historia del fútbol nacional. Yo critico su carácter. Yo lo veo a Alexis Sánchez y me da cólera. La carrera de Jefferson ha sido así (corta), pero debió haber sido así (grande)”, manifestó en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

El conductor de TV se refirió al paso de ‘Jeffry’ por ligas como la rusa y la alemana, señalando que su nivel estaba para mucho más, inclusive para fichar por Real Madrid, AC Milan o Manchester United.

“Tú lo ves Alexis Sánchez... Jefferson era un fenómeno. Mira, Rusia, Schalke... Jefferson estaba para jugar en AC Milan, en Real Madrid. Tú lo ponías a Jefferson Farfán en Manchester United y jugaba, pero no quiso porque él cree que hizo plata, ese tipo de cositas. ¡Estás loco! ¡Olvídate lo que era!“, exclamó.

Jefferson Farfán enfrentó con Schalke
Jefferson Farfán enfrentó con Schalke 04 a Real Madrid en la UEFA Champions League. - créditos: Agencias

En el análisis de Phillip Butters, la ausencia de la figura paterna incidió directamente en la carrera de Jefferson Farfán. “Lo que le ha faltado a Jefferson es un papá de verdad, que lo quiera, el que se acuesta contigo, te da un beso en la frente, reza contigo; y un buen representante. Los representantes que ha tenido son malísimos. El ‘Pocho’ Lavezzi no puede conversar con Jefferson Farfán, es una falta de respeto que le converse. ¡Mira las carreras de los argentinos, por Dios Santo!”, enfatizó.

Para el periodista, las cualidades de Farfán Guadalupe superaron en todo momento a las de jugadores internacionales como el chileno Alexis Sánchez o el propio Ezequiel Lavezzi. Aseguró que, en una comparación estrictamente futbolística, el exatacante peruano resultó “mucho mejor” que ambos en cuanto a talento y proyección, aunque sus logros no reflejaron ese potencial.

Jefferson Farfán disputó el Mundial
Jefferson Farfán disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. - créditos: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Phillip Butters sobre Renato Tapia, Christian Cueva y Claudio Pizarro

Durante su intervención, Phillip Butters también apuntó contra otros nombres destacados de la selección peruana. Al referirse a los mediocampistas, lanzó críticas específicas sobre Renato Tapia.

“¿Volante recuperador? Me hablan de Renato Tapia. En este sitio (en el espacio digital) hay cinco que recuperan mejor que él. Yo no te pierdo una pelota, Renato Tapia te pierde tres pelotas de gol en la bomba, por eso está donde está. (Juan) Jayo no te perdía una pelota en la bomba del área ni cag..., y él cuando te metía una carretilla era un enano maldito que te pasaba por encima", afirmó, remarcando que Juan José Jayo cumplía mejor su función que el ‘Cabezón’, actualmente en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Con relación a Christian Cueva, Butters consideró que el rendimiento del mediocampista creativo se caracteriza por la irregularidad. “Cueva juega cuando se le da la gana, pero ni en sus sueños es el ‘Chorri’. Cuando jugaba, era el ‘Chorri’ y 10 más”. De esta manera, comparó de forma desfavorable a ‘Aladino’ con Roberto Palacios, considerado una referencia histórica en la posición.

Sobre el exdelantero Claudio Pizarro, mantuvo una postura polémica sobre el peso real del atacante en la historia de la selección. “¿Claudio Pizarro? ¿Quién? Pizarro en la selección es un invento de (Alberto) Beingolea, de estos señores. No existe. ¿Jugó en Bayern Munich? Está bien, pero en la selección no existe, no está ni entre los 10 principales delanteros”, sentenció.

Renato Tapia y Christian Cueva
Renato Tapia y Christian Cueva fueron criticados por Phillip Butters.

Temas Relacionados

Phillip ButtersJefferson FarfánReal Madridperu-deportes

