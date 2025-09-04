Perú Deportes

Jorge Fossati desliza posible conspiración en contra de Universitario: “Parece que estarían viendo que no salgamos campeones”

El director técnico de la ‘U’ ha criticado la programación de la Liga 1 en el Torneo Clausura 2025 y ha dejado entrever que “estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico”

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Jorge Fossati, ofuscado por la
Jorge Fossati, ofuscado por la programación de la Liga 1 2025. - Crédito: AFP

Universitario de Deportes ha retomado los entrenamientos en Campo Mar después de unos días de descanso aprobados por el entrenador Jorge Fossati. La consigna con el avance de los días es fortalecer la filosofía de juego, recuperar a los futbolistas que se encuentran mermados por causas físicas y centrarse en la recuperación deportiva para asentarse en la cima del Torneo Clausura 2025.

A pesar de que la ‘U’ se posiciona como un claro favorito para llevarse el segundo torneo de la temporada, lo que configuraría un título nacional que significaría la consecución del tricampeonato, el conductor del club ha realizado algunas observaciones alrededor de la organización de la Liga 1, deslizando la posibilidad de una conspiración para que los suyos fracasen.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario.
Jorge Fossati, entrenador de Universitario. Crédito: Liga 1

“Ganamos el Apertura, ahora estamos en pleno Clausura y estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico, sino desde otros lugares”, indicó Jorge Fossati en una entrevista concedida a Radio Sport 890 añadiendo que “parece que estarían viendo cómo hacer para que no pudiéramos salir campeones y con eso cerrar el año como campeón”.

No es la primera vez que el profesional uruguayo realiza críticas duras al campeonato peruano. Con anterioridad, expresó su indignación porque desde la Liga 1 ignoraron sus constantes recomendaciones para aplazar partidos mientras Universitario disputaba la CONMEBOL Libertadores 2025, sobre todo los envites válidos por octavos de final.

Quejas elevadas

A Jorge Fossati también le ha incomodado la manera en cómo programaron partidos cuando la situación institucional de la ‘U’ se encontraba entre penumbras, haciendo referencia a la salida de Jean Ferrari de la administración.

“Hubo acá un momento como un mes entre julio y parte de agosto que el administrador que estaba (...) renunció, ahora debe estar con la delegación selección peruana en Montevideo porque es el nuevo director deportivo de la FPF”, comentó.

Jorge Fossati tiene la misión
Jorge Fossati tiene la misión de concretar el tricampeonato con Universitario. - Crédito: Composición Infobae

Por otro lado, el veterano entrenador compartió su fastidio por los recurrentes fallos arbitrales tanto en campo como en el Sistema de Videoarbitraje, que desde su posición se dieron solo para perjudicar al actual bicampeón de Perú.

“Entonces estuvimos sin autoridades, pero el campeonato seguía. Ahí programaron fechas que a mi gusto fueron fijadas sin sentido común, estábamos jugando Copa. En la cancha también tuvimos fallos poco creíbles, precisamente fallos del VAR. Pero no es solo el tema VAR”, concluyó Fossati.

Líder exitoso

Jorge Fossati, tras coronar a Universitario de Deportes en 2023 y cortar una década sin títulos, asumió la dirección técnica de la selección peruana, una experiencia que resultó brevemente frustrante por los pésimos resultados en las Eliminatorias 2026 y en la Copa América 2024.

Su salida de la ‘U’ fue dolorosa, pero aceptó el reto por considerar que conducir la selección era “lo más importante” en el fútbol peruano. Sin embargo, el ‘Flaco’ fue incapaz de darle vuelta a la complicada situación en el circuito mundialista. Su único resultado importante en la banca de Perú fue la victoria ‘in extremis’ contra Uruguay, en el estadio Nacional.

En abril de 2025 regresó a Universitario, motivado por su vínculo con el club y su afinidad con los jugadores: «vuelvo a un club que quiero mucho» y el plantel ya lo conocía bien. Su retorno generó entusiasmo en la hinchada, que celebró con mensajes emotivos como “De vuelta a casa, Nono”. Fossati asumió el desafío de lograr el tricampeonato y consolidar su legado en Ate.

Temas Relacionados

Jorge FossatiUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez no descansa: redobla prácticas en Bayern Múnich, al lado de Thomas Müller como invitado, mientras esperado llamado de Perú

La joven promesa muniquesa apareció en Säbener Straße para entrenarse durante el parón FIFA. Su compañero de trabajo, sorpresivamente, fue el legendario alemán que milita en Vancouver Whitecaps

Felipe Chávez no descansa: redobla

Carlos Silvestri aclaró que Felipe Chávez “tiene ganas” de jugar por Perú, pero prioriza su presente en Bayern Múnich

El entrenador de la selección peruana Sub 18 explicó la ausencia del futbolista que milita en el fútbol alemán en la última convocatoria

Carlos Silvestri aclaró que Felipe

Alineaciones de Perú vs Uruguay: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Con algunos cambios en el once titular, la ‘bicolor’ buscará dar el batacazo ante la ‘celeste’ en el estadio Centenario. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Uruguay:

La increíble reacción Jefferson Farfán cuando Roberto Guizasola pide “seriedad” para hablar de Reimond Manco en ‘Enfocados’

‘Cucurucho’ y la ‘Foquita’ vivieron un sorpresivo momento en plena entrevista con Sergio Peña cuando mencionaron el nombre del ‘Rei’

La increíble reacción Jefferson Farfán

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación sobre su continuidad en la selección peruana: “Ya hablé con Agustín Lozano”

El exarquero se refirió acerca de la posibilidad de continuar al mando de la ‘bicolor’ y admitió que conversó con el presidente de la FPF

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez asegura que

Juan José Santiváñez asegura que nuevo penal El Frontón empleará modelo similar al CECOT y estará listo entre 8 a 10 meses

Razones del TC para ordenar la liberación de Betssy Chávez tras dos años en prisión

“Te meten preso y después corrigen”: Reacciones desde el Congreso ante la excarcelación de Martín Vizcarra

Ordenan inmediata excarcelación de Martín Vizcarra por estos argumentos

Ley de Amnistía: Alexandria Ocasio-Cortez pidió al gobierno de Estados Unidos que no entregue fondos para las FF.AA. y la PNP del Perú

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pumarica insinúa que Christian

Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle a nadie”

Abogado del chofer que atropelló a Furrey asegura que youtuber fue culpable del accidente

Vanessa Pumarica revela el motivo detrás de su distanciamiento con Pamela Franco y lanza indirecta a Christian Cueva: “No es ella”

Natalia ‘La Segura’ defiende a Ignacio Baladán y descarta celos por romance con Alejandra Baigorria

Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad de Mario Irivarren: “¿No hay algo más interesante?”

DEPORTES

Felipe Chávez no descansa: redobla

Felipe Chávez no descansa: redobla prácticas en Bayern Múnich, al lado de Thomas Müller como invitado, mientras esperado llamado de Perú

Carlos Silvestri aclaró que Felipe Chávez “tiene ganas” de jugar por Perú, pero prioriza su presente en Bayern Múnich

Alineaciones de Perú vs Uruguay: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La increíble reacción Jefferson Farfán cuando Roberto Guizasola pide “seriedad” para hablar de Reimond Manco en ‘Enfocados’

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación sobre su continuidad en la selección peruana: “Ya hablé con Agustín Lozano”