Perú Deportes

Carlos Zambrano pidió no mirar la tabla de Eliminatorias para lograr el triunfo en Perú vs Uruguay: “Es nuestra salvación”

El defensa de Alianza Lima sabe muy bien que ante los ‘charrúas’ será todo o nada para la selección peruana, que sueña con el milagro en la última fecha doble de Clasificatorias Sudamericanas

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Carlos Zambrano habló en la
Carlos Zambrano habló en la previa de Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026 - Crédito: FPF.

Para Carlos Zambrano, defensa la selección peruana, nada está dicho en la recta final de las Eliminatorias 2026. Todo esto en la previa del choque frente a Uruguay en Montevideo, donde los de Óscar Ibáñez se jugarán la vida para llegar con chances de clasificación al repechaje en la última jornada del certamen de selecciones.

El ‘Káiser’, quien se unió el último domingo a los entrenamientos de la ‘bicolor’ en tierras ‘charrúas’, habló para las cámaras de la Federación Peruana de Fútbol, a poco de vital choque. El jugador de Alianza Lima pidió no ver la tabla de posiciones para conseguir los tres puntos.

“Tenemos que dejar de mirar la tabla. Sabemos que estamos complicados, pero venimos haciendo buenos partidos”, señaló Carlos Zambrano, en relación al penúltimo lugar de Perú en las Clasificatorias Sudamericanas.

“Ellos (Uruguay) saben muy bien que Perú nunca ha sido fácil. Pero bueno, todos los encuentros son distintos. Iremos por los tres puntos, que es nuestra única salvación”, puntualizó el aguerrido futbolista, ya que cualquier otro dejará a los peruanos sin opciones de luchar por el repechaje.

Sobre el alto número de jugadores convocados de Liga 1, indicó: “El torneo local ha ido creciendo, y se ha reflejado en los torneos internacionales. Tenemos un equipo experimentado. Tenemos grandes jugadores. Podemos jugarle frente a frente a cualquier selección”.

“Ya lo hemos demostrado, cuando la gente menos confía en nosotros, como ante Colombia y Ecuador, hicimos grandes partidos. No nos sentimos menos que nadie. Este partido no será distinto”, acotó Carlos Zambrano con la selección peruana.

“Que (los hinchas) sigan confiando en nosotros. Necesitamos más que nunca el apoyo de ellos. Aún quedan dos fechas. Somos conscientes en la situación que estamos. Pero pase lo que pase vamos a dejar el alma en el campo”, cerró el defensa.

El 'Káiser' habló luego de igualar 0-0 con Colombia en Barranquilla. (Movistar Deportes)

Listo para enfrentar a Uruguay

Carlos Zambrano es, sin duda, uno de los jugadores que son seguros en el once inicial de la selección peruana. Y ante Uruguay no será la excepción, pues mantiene un gran nivel en la zaga de la ‘blanquirroja’, pero sobre todo, con la camiseta de Alianza Lima, ya que clave en el esquema de Néstor Gorosito, tanto a nivel local como internacional.

Y curiosamente su dupla en el cuadro ‘blanquiazul’ también es el mismo que tiene en Perú: Renzo Garcés. Ambos estarán desde el arranque en el Centenario y se espera que puedan repetir el gran presente que tienen en la Copa Sudamericana 2025.

Los resultados que le convienen a Perú

Para asegurar el puesto de repechaje, Perú no solo está obligado a conseguir los seis puntos de la última fecha doble de Eliminatorias 2026. También debe esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros. Además, que la ‘vinotinto’ empeore su diferencia de gol sobre la selección peruana.

Sin duda, la situación es más que complicada para los de Óscar Ibáñez, pero ya hemos visto que la clasificación puede estar en juego hasta el último minuto del cierre de las Eliminatorias 2026.

Perú vs Uruguay: día, hora y canal por fecha 17 de Eliminatorias 2026

El ‘equipo de todos’ se mide frente a Uruguay este jueves 4 de septiembre en Montevideo, donde está obligado a quedarse con el triunfo y esperar que otros resultados jueguen a su favor para seguir soñando con el repechaje en el última fecha (Paraguay en Lima).

La cita con los ‘charrúas’ está pactada para iniciar a las 18:30 horas de Perú y contará con la transmisión de tres canales: ATV (señal abierta), América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoSelección peruanaSelección de UruguayEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Gremio comparó la heroica acción de Erick Noriega ante Flamengo con una escena de los Super Campeones: “Tsubasa, él salvó en la línea”

El polifuncional peruano continúa recibiendo todo tipo de elogios por su extraordinaria aparición en el Maracaná, donde ofreció un nivel defensivo sólido neutralizando al atacante Pedro

Gremio comparó la heroica acción

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

El técnico peruano vivió un inesperado momento cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja luego de perder los papeles contra el ‘Tanque’ en el duelo frente a Carlos A. Mannucci

‘Chemo’ Del Solar explotó contra

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Sergio Peña le juró fidelidad a Alianza Lima y Jefferson Farfán le dejó firme mensaje a André Carrillo: “No creo que haga eso”

El mediocampista peruano aseguró que no se ve en otro club que no sea el cuadro ‘íntimo’ en el país, y la ‘Foquita’ recordó la postura de la ‘Culebra’ de ir a Universitario

Sergio Peña le juró fidelidad

El desgarrador mensaje de Erick Noriega tras conocer que será titular en Gremio vs Flamengo: “Estoy muy nervioso ahorita”

Gianella Paz, esposa del jugador, publicó la conversación que tuvieron en la previa de su debut oficial con el ‘tricolor’, lo que generó mucha emoción en redes sociales

El desgarrador mensaje de Erick
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga celebra triunfo

Rafael López Aliaga celebra triunfo del pan con chicharrón en Mundial de Desayunos de Ibai: “Perú está de moda”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Dina Boluarte asegura que dejará el poder en 2026 “por la puerta grande” y rechaza críticas al presupuesto público

Gobierno peruano abre la puerta a dejar la Corte IDH: “El sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirma canciller Schialer

El voto blanco, nulo y viciado serían los ganadores de las Elecciones 2026, según encuesta de Ipsos

ENTRETENIMIENTO

Greissy Ortega estalla contra Milena

Greissy Ortega estalla contra Milena Zárate tras su paso por “El valor de la verdad” y la llama “mitómana”, “payasa” y “la sin pecados” en redes sociales

Flavia López es la nueva Miss Grand Perú 2025 y se prepara para conquistar el título internacional en Tailandia

El Valor de la Verdad: Milena Zárate y sus reveladoras respuestas sobre Yordy Reyna, Diego Chávarri, Jonathan Maicelo y Edwin Sierra

La dura respuesta de Marisol a Leslie Shaw: “No lloré por ti, solo lloro por quienes son importantes en mi vida”

Dron impacta en el rostro de Susana Alvarado de Corazón Serrano durante concierto en Chiclayo y provoca susto entre sus seguidores

DEPORTES

Gremio comparó la heroica acción

Gremio comparó la heroica acción de Erick Noriega ante Flamengo con una escena de los Super Campeones: “Tsubasa, él salvó en la línea”

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la ronda decisiva del torneo

Sergio Peña le juró fidelidad a Alianza Lima y Jefferson Farfán le dejó firme mensaje a André Carrillo: “No creo que haga eso”

El desgarrador mensaje de Erick Noriega tras conocer que será titular en Gremio vs Flamengo: “Estoy muy nervioso ahorita”