Carlos Zambrano pidió no mirar la tabla de Eliminatorias para lograr el triunfo en Perú vs Uruguay: “Es nuestra salvación”

Carlos Zambrano habló en la previa de Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026 - Crédito: FPF.

Para Carlos Zambrano, defensa la selección peruana, nada está dicho en la recta final de las Eliminatorias 2026. Todo esto en la previa del choque frente a Uruguay en Montevideo, donde los de Óscar Ibáñez se jugarán la vida para llegar con chances de clasificación al repechaje en la última jornada del certamen de selecciones.

El ‘Káiser’, quien se unió el último domingo a los entrenamientos de la ‘bicolor’ en tierras ‘charrúas’, habló para las cámaras de la Federación Peruana de Fútbol, a poco de vital choque. El jugador de Alianza Lima pidió no ver la tabla de posiciones para conseguir los tres puntos.

“Tenemos que dejar de mirar la tabla. Sabemos que estamos complicados, pero venimos haciendo buenos partidos”, señaló Carlos Zambrano, en relación al penúltimo lugar de Perú en las Clasificatorias Sudamericanas.

“Ellos (Uruguay) saben muy bien que Perú nunca ha sido fácil. Pero bueno, todos los encuentros son distintos. Iremos por los tres puntos, que es nuestra única salvación”, puntualizó el aguerrido futbolista, ya que cualquier otro dejará a los peruanos sin opciones de luchar por el repechaje.

Sobre el alto número de jugadores convocados de Liga 1, indicó: “El torneo local ha ido creciendo, y se ha reflejado en los torneos internacionales. Tenemos un equipo experimentado. Tenemos grandes jugadores. Podemos jugarle frente a frente a cualquier selección”.

“Ya lo hemos demostrado, cuando la gente menos confía en nosotros, como ante Colombia y Ecuador, hicimos grandes partidos. No nos sentimos menos que nadie. Este partido no será distinto”, acotó Carlos Zambrano con la selección peruana.

“Que (los hinchas) sigan confiando en nosotros. Necesitamos más que nunca el apoyo de ellos. Aún quedan dos fechas. Somos conscientes en la situación que estamos. Pero pase lo que pase vamos a dejar el alma en el campo”, cerró el defensa.

El 'Káiser' habló luego de igualar 0-0 con Colombia en Barranquilla. (Movistar Deportes)

Listo para enfrentar a Uruguay

Carlos Zambrano es, sin duda, uno de los jugadores que son seguros en el once inicial de la selección peruana. Y ante Uruguay no será la excepción, pues mantiene un gran nivel en la zaga de la ‘blanquirroja’, pero sobre todo, con la camiseta de Alianza Lima, ya que clave en el esquema de Néstor Gorosito, tanto a nivel local como internacional.

Y curiosamente su dupla en el cuadro ‘blanquiazul’ también es el mismo que tiene en Perú: Renzo Garcés. Ambos estarán desde el arranque en el Centenario y se espera que puedan repetir el gran presente que tienen en la Copa Sudamericana 2025.

Los resultados que le convienen a Perú

Para asegurar el puesto de repechaje, Perú no solo está obligado a conseguir los seis puntos de la última fecha doble de Eliminatorias 2026. También debe esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros. Además, que la ‘vinotinto’ empeore su diferencia de gol sobre la selección peruana.

Sin duda, la situación es más que complicada para los de Óscar Ibáñez, pero ya hemos visto que la clasificación puede estar en juego hasta el último minuto del cierre de las Eliminatorias 2026.

Perú vs Uruguay: día, hora y canal por fecha 17 de Eliminatorias 2026

El ‘equipo de todos’ se mide frente a Uruguay este jueves 4 de septiembre en Montevideo, donde está obligado a quedarse con el triunfo y esperar que otros resultados jueguen a su favor para seguir soñando con el repechaje en el última fecha (Paraguay en Lima).

La cita con los ‘charrúas’ está pactada para iniciar a las 18:30 horas de Perú y contará con la transmisión de tres canales: ATV (señal abierta), América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú.