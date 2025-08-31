Nolberto Solano hizo feroz crítica a Agustín Lozano tras su reelección en la FPF: ¿Qué mejoró el fútbol peruano en los últimos 10 años?

El exjugador se refirió al nuevo mandatario del dirigente chongoyapano en la Federación, cuestionando la dura realidad del fútbol peruano. (Video: Estudio Fútbol)

Para nadie es un secreto de que el fútbol peruano atraviesa una crisis profunda desde hace mucho tiempo. Los resultados salen a la luz en las reiterativas eliminaciones de las selecciones nacionales de los Mundiales, así como de las participaciones de los clubes en los torneos internacionales.

Aún con todo ello, Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF hasta 2030. En ese sentido, Nolberto Solano abordó este tema y lanzó una feroz crítica contra el directivo chongoyapano, cuestionando lo que se mejoró en los últimos 10 años.

"A los jugadores y técnicos siempre nos exigen que nos preparemos y que tenemos que estar en lo mejor desde todos los aspectos. Yo me pregunto, ¿en cuánto han crecido los dirigentes en general del fútbol peruano? Los malos siempre somos los entrenadores, Fossati, Reynoso, pero ¿hubo autocrítica de las cosas? Porque veo gente que trabaja alrededor de Agustín y muchos clubes que no están bien", fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Estudio Fútbol’.

De la misma manera, ‘Ñol’ aseguró que el mandatario y el resto de directivos que lo rodean en la Videna deberían hacer una autocrítica. “Ellos tienen que hacer una autocrítica en decir qué se mejoró en tantos años que llevan en el fútbol. ¿Qué cambió del fútbol peruano en los últimos 10 o 15 años? Construir en la Videna y poner canchas, tenía que haber estado de la época que yo jugaba, no es novedad. En vez de más oficinas, tiene que haber más campos de fútbol, es el centro de entrenamiento de la Federación", indicó.

Agustín Lozano acompañado de su nueva Junta Directiva, con la que trabajará hasta 2030. - créditos: FPF

Nolberto Solano se mostró desconcertado sobre la reelección de Agustín Lozano en la FPF y expresó: “Si la gente del fútbol vuelve a elegirlo es porque algo bueno debe tener, pero lo único que veo es que habría que analizar qué mejoró en los últimos diez años”.

Eso no fue todo, ya que el actual DT de la selección sub 23 de Pakistán, si bien propuso una solución para ejecutar una reforma en el fútbol peruano, por cómo se maneja el sistema lo ve inviable.

“Si nos juntamos todos los futbolistas a ver este escenario... Sino que a veces ser frontal y decir estas cosas, te cortan y te sacan del sistema. No diriges, no juegas, no estás cerca de donde puedas estar aportando. Ojalá algún día puedan tener oportunidades los exjugadores, donde podamos entrar a aportar desde ese lado. Pero hay un sistema que si no eres dirigente, no puedes estar ahí“, sostuvo.

Nolberto Solano fue la mano derecha de Ricardo Gareca en dos procesos eliminatorios, siend el último bajo la presidencia de Agustín Lozano. - créditos: FPF

Mensaje de Agustín Lozano tras su reelección en la FPF

Con motivo de su reelección en la FPF, Agustín Lozano se pronunció a través de su cuenta de Instagram y escribió un extenso mensaje. "Quiero agradecer la ratificación de la confianza que me ha extendido la Asamblea de Bases. Ha sido un gesto y mensaje rotundo y contundente de los dirigentes del fútbol peruano. Son ellos los testigos de excepción del esfuerzo y sacrificio que ponemos al servicio de nuestro deporte; de la transparencia y responsabilidad con la que trabajamos para recuperar financieramente a nuestra institución y de que, a pesar de injusticias, logramos sobreponernos", dijo en primera instancia.

El directivo de 54 años, cuya gestión fue elogiada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, manifestó que “tenemos la misión de conseguir los mayores éxitos para nuestro fútbol. Seguiremos con las obras de infraestructura y la inversión en el fútbol de menores; y estamos seguros de que, con el apoyo y trabajo en conjunto, no vamos a defraudar a nadie. Los resultados deportivos llegarán como consecuencia de la dedicación y pasión que pondremos en cada decisión. Tenemos las bases para concretar los proyectos y somos optimistas de que, al término de nuestra gestión, tendremos el justo reconocimiento".

Agradecimiento de Agustín Lozano a su reelección en la FPF