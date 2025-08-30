Perú Deportes

Jugador de Pumas opinó de la salida de Piero Quispe: “Tiene que madurar muchas cosas, le queda mucha carrera”

Adalberto Carrasquilla fue consultado por la partida del volante peruano y respondió de forma contundente en conferencia de prensa

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Adalberto Carrasquilla opinó de la partida del peruano del club mexicano. (Twitter)

La incertidumbre sobre el futuro del volante peruano Piero Quispe en Pumas UNAM ha cobrado actualidad luego de las declaraciones del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla. En conferencia de prensa, el jugador abordó las versiones sobre una inminente salida de su compañero, motivada por la intención del club mexicano de liberar un cupo de extranjero para la llegada de un nuevo delantero.

Carrasquilla señaló que la situación todavía no es oficial, pero destacó el valor humano y profesional del futbolista peruano. “De mi parte, sobre la posible salida de Piero Quispe, aún no es oficial, no sabemos qué vaya a pasar con él, lo que sí, no podríamos dudar de la capacidad como jugador y persona, me llevo muy bien con él, siempre le voy a desear lo mejor, estando aquí en Pumas o si le toca ir a otro lugar”, expresó el mediocampista.

La posibilidad de que Pumas UNAM realice ajustes en su plantilla responde a la necesidad de incorporar un atacante extranjero para la próxima temporada, lo que obliga a recortar el número de futbolistas foráneos registrados en la Liga MX. En ese contexto, la continuidad de Quispe se ha puesto en duda, situación que él mismo y su entorno manejan con prudencia.

“Le podría decir que siga creciendo, que siga mejorando como futbolista, le queda mucha carrera por delante, tiene que madurar muchas cosas, pero sí es cierto, sabemos que es un jugador importante, la decisión que vaya a tomar la directiva o él, que lleguen a un acuerdo, por el momento hemos visto que lo han manejado muy bien, porque él está muy contento aquí, es algo que no está en mis manos, pero sí le podría desear lo mejor, uno cuando conoce compañeros, los aprecia, creo que siempre le va a desear lo mejor, con Piero siempre hablo para aconsejarlo de esa parte”, agregó Carrasquilla.

Jugador de Pumas UNAM habló
Jugador de Pumas UNAM habló de la salida de Piero Quispe del club mexicano.

Piero Quispe cerca de fichar por club de Australia

En los últimos días, versiones periodísticas han dado fuerza a la posibilidad de que Piero Quispe continúe su carrera fuera de México. El periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, informó en su cuenta de X que el mediocampista está a un paso de convertirse en jugador del Sydney FC, equipo considerado el más exitoso en la A-League de Australia. El club oceánico suma cinco títulos nacionales y suele apostar por jugadores internacionales con proyección.

Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero”, publicó el reportero, alimentando el debate entre hinchas y especialistas en redes sociales. Esta probable transferencia ha generado múltiples comentarios en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los temas centrales del fútbol de exportación peruano en el mercado de mitad de año.

Piero Quispe podría fichar por
Piero Quispe podría fichar por Sydney FC, el equipo más ganador de Australia.

No sólo Sydney FC aparece como alternativa. Durante este periodo de transferencias, Piero Quispe también habría despertado el interés de entidades argentinas. Clubes históricos como Newell’s Old Boys y Huracán manifestaron su deseo de incorporar al futbolista, atraídos por su calidad técnica y potencial de crecimiento. Por ahora, el entorno del jugador evalúa propuestas, sin que aún se oficialice ningún acuerdo, pero la opción australiana parece hoy la más avanzada.

