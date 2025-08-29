Perú Deportes

Eddie Fleischman postuló a Ricardo Gareca para reemplazar a Jean Ferrari en la FPF: "Que se ocupe de ordenar el torneo peruano"

El periodista deportivo puso en duda la presencia del exadministrador de Universitario en Videna, y solicitó que el 'Tigre' asuma ese puesto con el objetivo de implementar una reforma

El periodista deportivo pidió la salida del exadministrador de Universitario para que el 'Tigre' ocupe su cargo. (Video: Full Deporte)

A dos fechas del final de las Eliminatorias 2026, la Federación Peruana de Fútbol analiza el panorama para el proceso rumbo al Mundial 2030. Jean Ferrari, responsable de elegir al próximo entrenador, enfrenta cuestionamientos en el entorno local debido a su vínculo previo con Universitario de Deportes. Ante esta situación, Eddie Fleischman propuso que Ricardo Gareca asuma ese cargo para impulsar cambios en el fútbol nacional.

“Si lo que estamos elogiando y rescatando de Ibáñez, es que le ha devuelvo la memoria a la selección de acuerdo a lo que trabajó en la época de Gareca, ¿por qué no ir por Gareca? Desde aquí sí digo que me gustaría que Gareca vuelva a dirigir a Perú”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Full Deporte’.

El periodista deportivo manifestó que, en caso de tener la posibilidad de tomar decisiones en la FPF, haría cambios significativos, entre ellos, sacar al exadministrador de la ‘U’ de su cargo. “Si yo tuviera capacidad de decisión, si por unos minutos me dicen ‘ahora eres presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué haces?’. Bueno, cambiar el estatuto para que sea otra mezcla de asamblea de bases. Y en la parte deportiva, muchas gracias Jean Ferrari, pero no es la persona idónea en mi opinión. Está demasiado vinculado a un club en particular (Universitario)”, señaló.

Agustín Lozano nombró a Jean
Agustín Lozano nombró a Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF. - créditos: FPF

Eddie Fleischman sobre Ricardo Gareca como reemplazo de Jean Ferrari en la FPF

Eddie Fleischman identificó vínculos recientes del directivo con clubes del fútbol peruano como un factor que podría afectar la neutralidad y la estrategia general en la Federación. Frente a esto, propuso el nombre de Ricardo Gareca como el perfil adecuado para liderar la reforma del fútbol peruano.

Yo le daría la dirección general de fútbol de la FPF a Ricardo Gareca. Que se ocupe de la estructura del torneo local, de ordenar el fútbol doméstico, de los torneos de menores, que los organice bien. Que diseñe una manera de trabajar en todas las categorías, que elija a los técnicos de las diferentes categorías, que se reúna con ellos y tenga influencia en ellos, que sea el líder que necesita la FPF”, argumentó.

El comunicador destacó la necesidad de contar con una persona de experiencia internacional, conocimiento en procesos de formación y liderazgo probado para influir de manera positiva en cada nivel del fútbol peruano. Sostuvo que el ‘Tigre’ presenta un perfil más adecuado. “El cargo de director general de fútbol no es para (Juan Carlos) Oblitas, que vimos que se la pasó sin hacer nada durante más de dos años, y no se lo daría a Jean Ferrari porque está demasiado vinculado a un club (Universitario). Se lo daría a Ricardo Gareca”.

Ricardo Gareca clasificó con la
Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. - créditos: FPF

Ricardo Gareca sobre su posible regreso a la selección peruana

En medio de su visita al Perú, Ricardo Gareca abordó públicamente su perspectiva ante un posible regreso como entrenador de la ‘blanquirroja’. En entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’, el técnico argentino dejó abierta la puerta para un eventual retorno al país.

Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que ha tratado bien, que me recontra trata bien en todos los aspectos. Es un país en el que hemos vivido momentos muy fuertes acá; yo no descarto absolutamente nada, no soy determinante”, afirmó.

El ‘Flaco’ también se refirió a la relación con la actual dirigencia de la FPF, en particular con el presidente Agustín Lozano, con el que no renovó su contrato en 2022. “Yo nunca tuve problemas con nadie, ni con Lozano. El tiempo que reemplazó a Edwin Oviedo, la relación fue muy buena. Simplemente llegó el momento de la renovación de contrato para continuar un tiempo y, bueno, no se dio. No compartí las formas; él tiene una manera de negociar que no me gustó. No me accedí a esa forma; fue una cuestión de forma, no fue que se rompió la relación o una situación que estábamos distanciados porque todo el periodo de él estuvo cuando tenía que estar”, expresó.

