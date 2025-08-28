“La capacidad no tiene nacionalidad”: Roberto Mosquera contundente sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana

El técnico nacional destacó la mejora en la 'bicolor' con el exportero a la cabeza. (L1 Max Radio)

El cierre de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde la selección peruana se mide con Uruguay y Paraguay, abrió nuevamente el debate sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al frente de la ‘bicolor’. En este contexto, el técnico de Alianza Universidad, Roberto Mosquera, brindó su opinión sobre el trabajo realizado por el exportero y las perspectivas del comando técnico de cara al próximo ciclo clasificatorio.

Durante una entrevista en L1 Max Radio, Mosquera resaltó la experiencia y el conocimiento del grupo de jugadores que posee Ibáñez tras haber formado parte del equipo de trabajo de Ricardo Gareca entre 2015 y 2022. “Él ha trabajado con Gareca, conoce a los jugadores y el jugador se siente identificado con alguien que ha estado con Gareca”, sostuvo.

En su análisis, ‘Mou’ subrayó que el exguardameta cumple con los pasos adecuados en su gestión y destacó que el criterio para elegir un seleccionador va más allá de la nacionalidad, apuntando sobre todo a la capacidad y el carácter del entrenador. “Yo creo que él está haciendo lo que corresponde, está en el camino correcto y lo demás es una decisión de la Federación. Para mí, la capacidad no tiene nacionalidad, yo veo capacidades, carácter, antes de omitir un pronunciamiento, no soy pro ni contra, quiero que le vaya bien a todos los que dirigen a la selección en su momento y también a Óscar”, afirmó.

El futuro de Óscar Ibáñez al frente del equipo nacional, según remarcó Mosquera, depende de las decisiones administrativas y de los resultados obtenidos en esta ventana de partidos. Además, la postura del entrenador apunta a respaldar los procesos de continuidad y crecimiento dentro del fútbol peruano, una historia marcada tanto por sobresaltos deportivos como por debates institucionales.

Roberto Mosquera dio contundente opinión sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana.

La crítica de Mosquera a la Federación

A la par del reconocimiento al trabajo del actual seleccionador, Roberto Mosquera realizó una crítica enfocada en la gestión formativa de la FPF, poniendo el foco en el recambio generacional y la necesidad de contar con proyectos claros en las divisiones menores. El estratega resaltó la importancia de la planificación a largo plazo por parte de los responsables de cada categoría.

“El tema no solo es lo material, yo lo que me he dado cuenta los últimos tiempos es que todos los que llegan a nivel de selección, tienen una responsabilidad diferente y la responsabilidad es presentar un proyecto. Yo no veo eso. No estoy hablando de Óscar, que sí habló de lo que va a hacer, sino de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, todos los seleccionadores tienen que salir y decirnos cómo va a ser su microciclo y sus entrenamientos semanal. De esa manera, nosotros desde afuera podemos apoyar o criticar, o decirle algún camino. Acá nadie sabe para dónde vamos nunca, el último que lo hizo fue Gareca, que estuvo brillante en una entrevista, de todo lo que se tenía que hacer en las categorías del fútbol peruano para acabar con el amateurismo”, expresó.

Roberto Mosquera puso su mirada sobre el trabajo de la Federación y categorías menores de selecciones nacionales.

Óscar Ibáñez sueña con el repechaje al Mundial

La selección peruana afrontará sus últimos dos partidos en estas Eliminatorias 2026. Primero, visitará a Uruguay el jueves 4 de setiembre a las 18:30 horas en el estadio Centenario. Después, recibirá a Paraguay el martes 9 del mismo mes y horario en el Estadio Nacional de Lima.

Óscar Ibáñez y compañía mantienen la esperanza viva de quedarse con el boleto al repechaje del Mundial, sin embargo, necesitará dos cosas para lograrlo: sumar seis puntos y esperar que sus rivales directo pierdan por goleada en sus dos cotejos restantes.