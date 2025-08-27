Perú Deportes

Terminó la fase de grupos del Mundial Femenino de Vóley 2025: ¿Cuándo arrancan los octavos de final del torneo?

Los 16 mejores equipos de la competencia se enfrentan en busca de un lugar en los cuartos de final. Conoce el calendario de esta fase decisiva del certamen en Tailandia

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

Italia es la principal candidata
Italia es la principal candidata al título en el Mundial de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

Con la fase de grupos ya finalizada, el Mundial de Vóley 2025 entra en su etapa más decisiva: los octavos de final. Las 32 mejores selecciones del planeta protagonizaron una intensa primera ronda, repleta de emoción, grandes actuaciones y varias sorpresas. Ahora comienzan los cruces directos, donde ya no hay segundas oportunidades y cada punto puede definir el destino de un equipo. La lucha por el título mundial entra en territorio definitivo.

Con los grupos ya definidos, las 16 escuadras que lograron avanzar a la siguiente instancia se preparan para enfrentar un desafío más exigente. Ya no hay margen de error. A partir de ahora, cada partido es una final. Una derrota implica la eliminación, mientras que una victoria abre el camino hacia los cuartos y el sueño de levantar el trofeo más prestigioso del vóley internacional.

Esta nueva etapa pone frente a frente a potencias tradicionales, selecciones en ascenso y equipos que sueñan con hacer historia. El ambiente se vuelve más tenso, la presión aumenta y cada punto puede cambiar el destino de un equipo en Tailandia, donde se viene desarrollando la competencia.

Se lleva a cabo la
Se lleva a cabo la fase de grupos del Mundial de Vóley 2025. Crédito: FIVB

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025?

De acuerdo al calendario oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), los octavos de final del Mundial de Vóley 2025 se disputarán entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, a lo largo de cuatro días de pura acción. Ocho enfrentamientos definirán a los clasificados a cuartos de final, y todo indica que serán partidos de altísimo nivel. A continuación, los cruces confirmados:

  • Países Bajos vs. Serbia
  • Tailandia vs. Japón
  • Estados Unidos vs. Canadá
  • Turquía vs. Eslovenia
  • Italia vs. Alemania
  • Polonia vs. Bélgica
  • Brasil vs. República Dominicana
  • China vs. Francia

Estos partidos se jugarán a eliminación directa. Es decir, el que gana avanza y el que pierde se despide del torneo. Si un encuentro termina empatado en sets (2-2), se definirá con un tie-break a 15 puntos, según el reglamento oficial de la organización del certamen.

Choques imperdibles en octavos de final

Cada cruce tiene su atractivo particular, pero hay algunos que destacan por la historia o el presente de los equipos. El enfrentamiento entre Brasil y República Dominicana promete ser uno de los más intensos, con dos selecciones fuertes, físicas y con jugadoras experimentadas. Lo mismo puede decirse de Italia vs. Alemania, un clásico europeo que podría irse a cinco sets.

Por su parte, Estados Unidos y Canadá protagonizarán un duelo de vecinos norteamericanos, mientras que el cruce entre Japón y Tailandia será una muestra del vóley asiático, técnico y veloz. Además, selecciones como China, Polonia y Serbia buscarán reafirmar su estatus de candidatas, aunque no tendrán rivales sencillos.

Llaves de octavos de final
Llaves de octavos de final del Mundial de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

Transmisión y cobertura del Mundial de Vóley 2025

En Perú, los encuentros más importantes del Mundial de Vóley Femenino 2025 se pueden ver en Latina Televisión (canal 2), que transmite en señal abierta los partidos más destacados de la fase de grupos y todas las etapas finales. Para una cobertura más completa, DirecTV Sports ofrece la transmisión en vivo de varios encuentros en territorio peruano y en toda Sudamérica, con programación diaria, análisis especializado y cobertura directa desde las distintas sedes en Tailandia.

Quienes deseen seguir el torneo de principio a fin pueden suscribirse a VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que ofrece todos los partidos en directo, repeticiones, entrevistas exclusivas y contenido adicional por 9,99 dólares al mes, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, la FIVB mantiene actualizaciones constantes en sus redes sociales, con resúmenes, estadísticas, imágenes y momentos destacados para seguir de cerca la acción del campeonato.

