Oliver Sonne se negó a darle su camiseta a hincha de Burnley tras anotar su primer gol: el motivo detrás de su rechazo

La clasificación de Burnley a la siguiente fase de la EFL Cup 2025 tras vencer 2-1 al Derby County no solo marcó un logro futbolístico, sino también dejó una imagen inusual protagonizada por el defensor peruano Oliver Sonne. El lateral derecho fue el autor del gol decisivo, que no solo representó su primera anotación con el club inglés, sino también un momento cargado de simbolismo para su carrera europea.

Al término del encuentro en el estadio Turf Moor, la atención de los asistentes se enfocó en Sonne mientras se retiraba en dirección a los vestuarios. Su actuación heroica lo convirtió en el centro de miradas de la afición local. En ese contexto, un hincha de Burnley le pidió su camiseta, generando una expectativa palpable entre los simpatizantes por quedarse con la prenda de quien acababa de definir el partido a favor del equipo local.

La respuesta del futbolista sorprendió: el ‘Vikingo’ negó la solicitud levantando el dedo y, con un gesto breve, sostuvo la camiseta y explicó con las manos abiertas que no podía entregarla en ese momento. Su reacción, como era de esperarse, se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, el motivo de la misma podría ser una buena justificación.

El intercambio no terminó allí. A pesar de los nuevos pedidos y de escuchar varias veces el “por favor” del seguidor, Oliver Sonne se mantuvo firme y antes de entrar al túnel rumbo a los camerinos hizo un ademán de disculpa señalando con la mano. La breve interacción fue registrada por cámaras locales, evidenciando el valor especial que el peruano otorgó al uniforme utilizado esa noche.

La explicación cobra sentido considerando el contexto emocional del partido. Sonne guardará la camiseta como testimonio de su primer gol en suelo inglés y de un encuentro que quedará archivado en su trayectoria profesional. Su anotación toma mayor relevancia, sabiendo que un peruano no marcaba en el campeonato de dicho país desde el 2018.

Sonne y su advertencia a Manchester United

Más allá del episodio con el hincha, el jugador nacional fue protagonista en el cierre del partido, cuando atendió a los micrófonos del canal oficial de Burnley para analizar el rendimiento colectivo y anticipar el siguiente reto en el calendario. En esa convocatoria, dejó claro el ánimo competitivo del vestuario y la expectativa ante el próximo duelo ante Manchester United. “Los chicos lo hicieron muy bien y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero sí, creo que lo hicimos muy bien y dos victorias consecutivas, además, delante de nuestra afición. Eso debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford”, manifestó.

El futbolista destacó la importancia de construir una fortaleza local y aprovechar la motivación derivada de los triunfos consecutivos. “Es muy importante tener nuestro estadio aquí y seguir sumando puntos y superando las rondas de hoy. Es una buena manera de demostrarles a los equipos que podemos jugar muy bien en nuestro estadio. Sabemos que tendremos un partido muy difícil el fin de semana, pero dos partidos, dos victorias, nos darán confianza para creer que tenemos oportunidades y la calidad necesaria. Lo vimos hoy y el fin de semana pasado. Así que creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League. Y tenemos que demostrarlo de nuevo este sábado“, sentenció.