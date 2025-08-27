Perú Deportes

Oliver Sonne mandó fuerte advertencia a Manchester United tras anotar con Burnley: “Podemos ser difíciles para muchos equipos de Premier League”

El lateral de la selección peruana marcó su primer gol en Inglaterra para que su equipo clasifique a la siguiente ronda de la EFL Cup. Ahora, enfrentará a los ‘diablos rojos’ en Old Trafford

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

El peruano puso el tanto de la victoria en el último minuto. (Video: Canal N)

Oliver Sonne marcó su primer gol con la camiseta del Burnley en la victoria sobre el Derby County en la segunda ronda de la EFL Cup 2025, lo que permitió la clasificación de su elenco a la siguiente fase del torneo inglés. Su tanto significó un momento clave tanto para el jugador peruano como para su club, al asegurar la segunda victoria consecutiva bajo la mirada de su afición.

En declaraciones al canal oficial de la institución británico, Sonne describió los factores que explicaron su anotación. “Escuché a los entrenadores decirme que subiera un poco más y que entrara por dentro, y que luego mantuviera a Marcus por la banda para los tiros de uno. Pero fue un gol realmente bueno, y lo vi de nuevo. Rambo y Mike Treso, que entraron, lo hicieron muy bien, con el último pase y, obviamente, con una excelente definición. Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria”, expresó.

La actuación de Burnley en la segunda ronda de la EFL Cup, y en especial el rendimiento del ‘Vikingo’, subraya la rápida adaptación que ha mostrado el defensor nacional desde su llegada al fútbol inglés. Sus palabras reflejaron unidad y motivación grupal. “Los chicos lo hicieron muy bien y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero sí, creo que lo hicimos muy bien y dos victorias consecutivas, además, delante de nuestra afición. Eso debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford”, destacó.

Oliver Sonne, mirada al silencio
Oliver Sonne, mirada al silencio y sonrisa goleadora.

Su advertencia al Manchester United

El próximo desafío para el Burnley, y en particular para el jugador peruano, será este sábado 30 de agosto en el mítico estadio Old Trafford frente al Manchester United. El partido está programado para las 9:00 horas de Perú por la tercera fecha de la Premier League. El club de Sonne busca un triunfo que permita escalar posiciones en la tabla, tras ubicarse en el puesto 11 del campeonato. Por su parte, los ‘diablos rojos’ se encuentran en la posición 16 y aún no registran victorias en lo que va del torneo.

La confianza del plantel en sus capacidades se evidenció en la última intervención de Sonne al canal oficial. “Es muy importante tener nuestro estadio aquí y seguir sumando puntos y superando las rondas de hoy. Es una buena manera de demostrarles a los equipos que podemos jugar muy bien en nuestro estadio. Sabemos que tendremos un partido muy difícil el fin de semana, pero dos partidos, dos victorias, nos darán confianza para creer que tenemos oportunidades y la calidad necesaria. Lo vimos hoy y el fin de semana pasado. Así que creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League. Y tenemos que demostrarlo de nuevo este sábado”, afirmó.

Oliver Sonne mandó fuerte advertencia
Oliver Sonne mandó fuerte advertencia a Manchester United tras anotar su primer gol con Burnley en la EFL Cup.

Un peruano volvió a marcar en Inglaterra

El éxito de Sonne adquiere una dimensión histórica para el fútbol peruano. En Inglaterra, un jugador de nacionalidad peruana no marcaba un gol en una competición relevante desde 2018, cuando André Carrillo anotó para el Watford en la FA Cup. Han transcurrido más de siete años sin presencia goleadora local, por lo que la anotación del nuevo lateral de lBurnley rompe una racha extensa y establece una referencia para la actualidad de los sudamericanos en la liga inglesa.

El ‘Vikingo’ se unirá a la selección peruana después de su duelo con Manchester United el fin de semana y llegará motivado para los duelos decisivos contra Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, en la que la ‘bicolor’ deberá sumar seis puntos y esperar otros resultados para seguir soñando con el boleto al repechaje.

