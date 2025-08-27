Jugador de Sporting Cristal no fue convocado a la selección peruana por exigente criterio: “Se quedó en la puertita”

El periodista Michael Succar informó que un futbolista del cuadro 'celeste' quedó fuera de la nómina de la 'bicolor' por un apartado especial. (Video: Mano a Mano)

El técnico Óscar Ibáñez convocó a 27 jugadores en la selección peruana para afrontar los partidos por las Eliminatorias 2026 ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Sin embargo, Alex Valera y Edison Flores quedaron fuera, aunque José Rivera ingresó en el lugar del ‘Cholo’. Pero hay un futbolista que pertenece a Sporting Cristal y fue dejado de lado por un exigente criterio.

El periodista Michael Succar dio a conocer que Martín Távara estuvo en los planes del entrenador de la ‘bicolor’ para disputar los últimos duelos por el proceso clasificatorio, debido a su crecimiento en el conjunto ‘cervecero’.

“Él nunca, ni en sus buenos momentos ni malos, ha dejado de intentar ese pase entre líneas, arriesgar. A veces no identificaba bien el momento y no estaba siendo preciso, entonces perdía muchas pelotas. Pero desde la actitud y desde la personalidad para siempre intentarlo... Esa personalidad de ir para adelante y ser muy vertical la ha tenido siempre. El tema es que a veces abusaba de ese pase entre líneas y perdía muchas pelotas, a veces lo daba desde muy atrás, o quería que sea el pase perfecto. Entonces, eso es lo que está logrando balancearlo“, precisó.

Martín Távara es uno de los titulares indiscutibles para Paulo Autuori en Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

¿Por qué Martín Távara quedó fuera de la lista de la selección peruana?

Ahí fue cuando Michael Succar reveló que Óscar Ibáñez analizó la presencia de Martín Távara por su buenas actuaciones en Sporting Cristal. No obstante, el entrenador entendió que estaba apenas por debajo en cuanto a marca con Alessandro Burlamaqui y Jesús Pretell. Este último también milita en el elenco ‘bajopontino’.

“Ha estado siendo muy considerado. Tuvieron esta conversación para pedirle algunas mejorías, con él y con varios futbolistas, y cumplió. Se quedó en la puertita de la convocatoria porque al momento de tomar la decisión final la evaluación pasó por un detalle donde Távara está por debajo, según el comando técnico de la selección, por debajo de Burlamaqui y Pretell, lo que es la marca”, comentó.

Ahora, el nacido en Sullana maneja un perfil mixto, tanto para apoyar en labores ofensivas como defensivas, empero, en el primer apartado ya estaba congestionado el combinado patrio. “Consideran que tienen varios jugadores creativos; pero en el rubro marca, Burlamaqui y Pretell están un pasito por delante de Távara y por lo tanto es que optaron por ellos”, sostuvo.

Jesús Pretell le ganó la pulseada a Martín Távara para ser convocado a la selección peruana. - créditos: Sporting Cristal

De haber sido llamado a la selección peruana, no sería la primera vez para Martín Távara. Jorge Fossati ya lo nominó para los amistosos en Lima contra Nicaragua y República Dominicana. Inclusive, Ricardo Gareca lo llamó para las Eliminatorias 2022 y también para la Copa América 2021.

Cabe mencionar, que el mediocampista zurdo conoce la Videna también por su paso por las selecciones menores, tanto en la sub 20, sub 17 y sub 15.

Martín Távara disputó 66 minutos en el amistoso de Perú con Nicaragua en Matute. - créditos: FPF

El presente de Martín Távara en Sporting Cristal

Como si hubiera habido una transformación en Sporting Cristal, la llegada de Paulo Autuori en le cambio la cara al equipo y varios jugadores elevaron sus rendimientos. Martín Távara sufrió un cambio para bien y, no solo se adueñó de un lugar en la mitad de la cancha, sino también que se ha impuesto con goles y asistencias.

Solo en sus últimos siete partidos con el cuadro ‘cervecero’, el volante de 26 años lleva dos anotaciones y seis habilitaciones. Asimismo, ha conseguido que, pese al regreso de Yoshimar Yotún, conserve su posición de indiscutible.

El volante nacional sacó un potente disparo de tiro libre para abrir el marcador ante los huanuqueños. (Video: L1 MAX)

De continuar con su buena performance, cabe la chance de que Martín Távara forme parte del recambio generacional esperado en la selección peruana. Justamente, son pocos los centrocampistas con su calidad de golpeo al balón, tanto en movimiento como en jugadas quietas.