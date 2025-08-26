“Saquen a José de San Martín del cuadro y pongan a Hernán Barcos”: ‘Tigrillo’ Navarro reveló qué le dijo Alex Valera al ‘Pirata’ para enfadarlo

El periodista deportivo lapidó al jugador de Alianza Lima por arremeter contra Alex Valera. (PBO Campeonísimo)

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, dejó como uno de sus episodios principales el fuerte intercambio entre Hernán Barcos y Alex Valera. El periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, conocido como el ‘Tigrillo’, analizó el episodio e identificó el momento exacto que encendió la discusión entre ambos delanteros.

Según la reconstrucción de Navarro, el cruce comenzó cuando ’HB9′ reclamaba al árbitro una decisión en pleno campo del estadio Monumental y el ‘nueve’ de la ‘U’ intervino con una frase dirigida al argentino. “Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Valera pasa por ahí y le dice ‘ya juega pelota y deja de estar reclamando’, eso es una falta de respeto para el ‘Pirata’, ay Dios mío, me han mentado la madre, el ‘Pirata’, en sus declaraciones después, porque Valera no se refiere al tema y dice ‘no, fueron cosas que se dicen en la cancha’”.

Para el ‘Tigrillo’, la reacción de Barcos se amplificó tras considerar que existió una falta de respeto. Ya en la zona mixta, el goleador de Alianza Lima criticó duramente la decisión de Valera de no sumarse a la selección nacional en la pasada Copa América y lo cuestionó sobre su sentido de pertenencia. El periodista trasladó la ironía del delantero argentino y, en tono crítico, sumó: “El ‘Pirata’ dice ‘cómo es posible que un jugador que no ha aceptado jugar por la selección....’, y dice que ha hecho más por el Perú que Valera. ¿Qué ha hecho el ‘Pirata’ por el Perú? Pero claro, cuando se trata de minimizar, eso no se trata de falta de respeto, además él ha hecho mucho más por el país que Valera, Dios mío, Don José de San Martín lo tienen que sacar del cuadro y ponerlo al ‘Pirata’”, añadió.

‘Tigrillo’ hizo referencia a Don José de San Martín, libertador de Perú y de nacionalidad argentina, para opinar con sarcasmo sobre el aporte de Hernán Barcos al país, después de que el jugador de Alianza Lima asegure que hizo más que Alex Valera por esta nación.

Hernán Barcos le recordó a Alex Valera su negativa de jugar por Perú

Durante el desarrollo del clásico, Barcos mantuvo el foco en el desacuerdo con Valera. La discusión escaló hasta el punto en que el delantero argentino se refirió al atacante de Universitario como un “muerto”, expresando públicamente su molestia frente a la actitud de su rival. El momento requirió la intervención de otros jugadores para evitar un enfrentamiento mayor y recuperar el control de la situación en el campo de juego.

La polémica persistió tras el pitazo final. En zona mixta, el ‘Pirata’ profundizó sus críticas contra el atacante peruano: “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿A faltar el respeto a mí que creo que defiendo más al país que él?”, reiteró ante la prensa.

En contraste, Valera optó por un mensaje menos confrontativo. El delantero nacional identificó la situación como parte de la tensión lógica de los clásicos y priorizó dejar atrás la polémica. “Parte del fútbol, y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, declaró, intentando atenuar el conflicto y cerrar cualquier discusión pendiente.