Perú Deportes

Alex Valera aparece en la carpeta del Santos del Brasileirao como potencial negociación: ¿existe alguna posibilidad de traslado?

El futbolista peruano, nuevamente lesionado por un desgarro muscular que lo desafectó de la selección nacional, mantiene un índice goleador importante en Universitario de Deportes

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Alex Valera aparece en la
Alex Valera aparece en la carpeta del poderoso Santos del Brasileirao. - Crédito: Composición Infobae

Iniciando la última semana de agosto se ha conocido una noticia que implica al futuro de Alex Valera: la posibilidad de un traslado inmediato al Brasileirao para unirse al Santos, uno de los clubes más grandes y trascendentales del continente. Los días posteriores se antojarán importantes para saber si el interés se transforma en una negociación formal.

El periodista Valentin Furlan, especializado en el mercado de fichajes en UOL Esporte, ha informado en su cuenta de X (antes Twitter) que la hoja de vida del delantero peruano ha aparecido en las oficinas del ‘peixe’: “El nombre de Alex Valera, atacante de Universitario y de la selección de Perú, llegó a la mesa del Santos”.

Alex Valera lleva 11 goles
Alex Valera lleva 11 goles anotados con Universitario en la temporada actual. - Crédito: Difusión

Aunque no se ha especificado cómo la hoja de vida del ‘Cholo’ está en la carpeta de la escuadra ‘alvinegra’, se puede interpretar que su entorno empresarial o un emisario se encargó de ese trabajo, esperando que algún alto mando desde Vila Belmiro arqueé la ceja, realice un análisis estadístico y apruebe el curso de las tratativas.

A nivel deportivo, el Santos no presenta un plantel poderoso ni mucho menos rimbombante, aunque dentro de sus filas aparece el que, quizás, es el mejor represente del balompié brasileño: Neymar. Otro nombre pesado que marca diferencias con el resto es Tomás Rincón. Aun así, el equipo atraviesa una dura crisis de resultados que lo ubica al filo de la cornisa por la permanencia.

El delantero anotó de cabeza el 1-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

El ‘peixe’, de momento, está en búsqueda de todas las fórmulas posibles para tratar de levantar la pésima actualidad en el Brasileirao. Por esa razón, se ha cerrado la incorporación del argentino Juan Pablo Vojvoda para que asuma la dirección técnica, hasta finales del próximo año, en reemplazo de Cléber Xavier.

Además, ya de manera confirmada, el ‘alvinegro’ ha comenzado a abrir negociaciones formales con el central argentino Zaid Romero y el defensor paraguayo Alexis Duarte. A la espera de una trativa oficial por Alex Valera, esos son los nombres apuntados para un plan de refuerzos inmediatos.

Alex Valera señalando el escudo
Alex Valera señalando el escudo de Universitario frente al público. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Alex ValeraSantosBrasileiraoSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Nolberto Solano antes del estreno oficial con Pakistán: “Haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”

‘Nobby’, que despierta emoción y pasiones en territorio paki tan solo por su reciente desplazamiento desde Newcastle, dijo también que “es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán”

Nolberto Solano antes del estreno

Se asoma el recambio en la selección peruana: Maxloren Castro, Piero Cari y Mateo Rodríguez son llamados como sparrings

El entrenador interino Óscar Ibáñez ha llamado a los juveniles con mayor proyección de la Liga 1 para que entrenen con los convocados de la ‘bicolor’ pensando en una próxima renovación

Se asoma el recambio en

Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó?

El delantero de Universitario de Deportes ha quedado afuera de la lista final de las Clasificatorias Sudamericanas. Su compañero de club Edison Flores también fue excluido

Alex Valera fue desconvocado de

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez ha ofrecido su última nómina como entrenador interino de la ‘bicolor’. Regresos confirmados: Alex Valera, Yoshimar Yotún y Joao Grimaldo. Alessandro Burlamaqui, la sorpresa

Lista de convocados de la

Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección y respaldó su llamado: “Es lógico que esté aquí”

El entrenador de la selección peruana volvió a pronunciarse sobre la controversia en torno al delantero de Universitario y despejó dudas sobre su convocatoria y compromiso con la ‘bicolor’

Óscar Ibáñez desmintió que Alex
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Erwin Siccha a un paso

Erwin Siccha a un paso de dejar la defensa de Martín Vizcarra y recibir una multa de más de S/2 mil por este motivo

Norma Yarrow exige agendar proyecto que impide designación de ministros censurados tras regreso de Juan José Santiváñez

Presentan hábeas corpus contra traslado de Martín Vizcarra al penal Ancón II, pese a que expresidente anunció que acataría decisión

Rafael López Aliaga halaga a Juan José Santiváñez y le exige que acelere la salida de Perú de la Corte IDH: “Hágalo”

Martín Vizcarra pasa sus primeros días en tópico de penal Ancón II por este inusual motivo

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

¿Solo amigos o algo más? Nicola Porcella y Flor Ortola avivan rumores tras su salida el fin de semana

La contundente respuesta de Gustavo Salcedo ante las especulaciones sobre su ruptura con Maju Mantilla

Pamela Franco en Ecuador: comparte imágenes con Christian Cueva y sorprende al posar con la camiseta del Emelec 

Chef Antonio Zavala negó tener cualquier vínculo amoroso con Maju Mantilla tras la difusión de un video viral 

DEPORTES

Nolberto Solano antes del estreno

Nolberto Solano antes del estreno oficial con Pakistán: “Haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”

Se asoma el recambio en la selección peruana: Maxloren Castro, Piero Cari y Mateo Rodríguez son llamados como sparrings

Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó?

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección y respaldó su llamado: “Es lógico que esté aquí”