Alex Valera aparece en la carpeta del Santos del Brasileirao como potencial negociación: ¿existe alguna posibilidad de traslado?

Alex Valera aparece en la carpeta del poderoso Santos del Brasileirao. - Crédito: Composición Infobae

Iniciando la última semana de agosto se ha conocido una noticia que implica al futuro de Alex Valera: la posibilidad de un traslado inmediato al Brasileirao para unirse al Santos, uno de los clubes más grandes y trascendentales del continente. Los días posteriores se antojarán importantes para saber si el interés se transforma en una negociación formal.

El periodista Valentin Furlan, especializado en el mercado de fichajes en UOL Esporte, ha informado en su cuenta de X (antes Twitter) que la hoja de vida del delantero peruano ha aparecido en las oficinas del ‘peixe’: “El nombre de Alex Valera, atacante de Universitario y de la selección de Perú, llegó a la mesa del Santos”.

Alex Valera lleva 11 goles anotados con Universitario en la temporada actual. - Crédito: Difusión

Aunque no se ha especificado cómo la hoja de vida del ‘Cholo’ está en la carpeta de la escuadra ‘alvinegra’, se puede interpretar que su entorno empresarial o un emisario se encargó de ese trabajo, esperando que algún alto mando desde Vila Belmiro arqueé la ceja, realice un análisis estadístico y apruebe el curso de las tratativas.

A nivel deportivo, el Santos no presenta un plantel poderoso ni mucho menos rimbombante, aunque dentro de sus filas aparece el que, quizás, es el mejor represente del balompié brasileño: Neymar. Otro nombre pesado que marca diferencias con el resto es Tomás Rincón. Aun así, el equipo atraviesa una dura crisis de resultados que lo ubica al filo de la cornisa por la permanencia.

El delantero anotó de cabeza el 1-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

El ‘peixe’, de momento, está en búsqueda de todas las fórmulas posibles para tratar de levantar la pésima actualidad en el Brasileirao. Por esa razón, se ha cerrado la incorporación del argentino Juan Pablo Vojvoda para que asuma la dirección técnica, hasta finales del próximo año, en reemplazo de Cléber Xavier.

Además, ya de manera confirmada, el ‘alvinegro’ ha comenzado a abrir negociaciones formales con el central argentino Zaid Romero y el defensor paraguayo Alexis Duarte. A la espera de una trativa oficial por Alex Valera, esos son los nombres apuntados para un plan de refuerzos inmediatos.

Alex Valera señalando el escudo de Universitario frente al público. - Crédito: Difusión