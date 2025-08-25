Perú Deportes

Rodrigo Ureña donó importante monto a hinchas de la U. de Chile tras los violentos incidentes en Argentina

El volante de Universitario de Deportes ayudó económicamente a sus connacionales que se encuentran en el país ‘gaucho‘

Por José Manuel Quintana

Rodrigo Ureña apoyó a los hinchas de la Universidad de Chile en Argentina.

La noche del último miércoles, barristas de Independiente y la Universidad de Chile protagonizaron una de los episodios más violentos en la historia reciente del fútbol sudamericano. La tribuna visitante del Estadio Libertadores de América se convirtió en un verdadero campo de batalla entre las hinchadas de ambos equipos.

El encuentro fue cancelado y las redes sociales quedaron invadidas por las imágenes de terror. Al ser minoría en Avellaneda, los seguidores del cuadro chileno se llevaron la peor parte. En ese contexto, Rodrigo Ureña decidió ayudar a sus compatriotas.

De acuerdo con la página de Instagram ‘Salas.Clothing‘, encargada de recaudar fondos para ayudar a los hinchas de la U. de Chile, el futbolista de Universitario envió 1.5 millones de pesos chilenos, lo que al cambio de la moneda local significan más de 5 mil 400 soles. “El monto ya fue enviado a los camaradas“, aseguraron.

El agradecimiento de ‘Salas.Clothing‘ a Rodrigo Ureña por la donación.

“Un azul de corazón. Se puso en contacto conmigo al instante después de lo sucedido en el país vecino. Sin dudarlo, quiso estar presente y ayudar a los camaradas afectados en Argentina. Gracias por confiar en mí, hermano Rodrigo Ureña”, se lee en la historia de la cuenta citada previamente.

El ‘Pitbull‘ es confeso hincha de la ‘U‘ de su país. En el cuadro ‘azul‘, Ureña defendió los colores del club santiaguino en tres etapas (2013- 2014, 2015 y 2016). Además, el nacido en Conchalí hace 32 años levantó la Supercopa de Chile y la Copa de Chile, ambas en la temporada 2014/15.

Ureña estuvo en el radar de la U. de Chile

A inicios de la temporada, Rodrigo Ureña estuvo muy cerca de dejar el cuadro ‘merengue‘ luego de recibir una oferta de Belgrano de Córdoba. El ‘pirata‘ de la liga argentina mostró interés por el chileno, pero el pago de la transacción nunca llegó a Universitario y el jugador permaneció en el club.

Rodrigo Ureña reveló el mal proceder de Belgrano que lo llevó a volver a Universitario.

Meses más tarde, con el chileno ya consagrado como ganador del Torneo Apertura 2025, el periodista Franco Lostaunau reveló que Ureña estaba en los planes de la Universidad de Chile. De acuerdo con el comunicador, la institución ‘azul‘ planeaba realizar una oferta por el deportista sureño.

“Hoy me escribió un periodista y amigo chileno, me preguntó lo siguiente: ‘Franco, cómo ves la salida de Ureña para la U de Chile’, acá me dicen que se ha convertido en la prioridad, antes tenían a un jugador que era Álvaro Madrid del Everton, pero finalmente como Madrid ya ha jugado con Everton, no puede ir a la U de Chile y Ureña se ha convertido en la prioridad, me dicen que le van a hacer una oferta formal”, informó el comunicador en el programa ‘Denganche‘.

Incidentes en Avellaneda y Alianza Lima espera rival

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Universidad de Chile visitaba el Estadio Libertadores de América para definir una serie que lideraba por 1-0. Al término de la primera mitad, el marcador del recinto en Avellaneda iluminaba el 1-1 que seguía favoreciendo a los chilenos.

Independiente publicó un video en repudio de lo ocurrido con la U de Chile.

Cuando el referí del compromiso pitó el final del primer tiempo, las acciones no volvieron reanudarse por incidentes en la tribuna que ocupaban los hinchas de la Universidad de Chile. La Conmebol anunció que el partido se suspendía, pero minutos más tarde se cancelaba.

La policía no pudo contener la batalla que se desató entre las hinchadas y terminó con imágenes de violencia que dieron la vuelta el mundo. En este contexto, la Confederación sudamericana anunció que esperaría el descargo de ambas instituciones para emitir una resolución sobre el caso.

Por lo tanto, Alianza Lima aún no conoce a su rival por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Las fechas sí están confirmadas. La ida se jugará el 18 de septiembre en Lima y la vuelta una semana más tarde, el 25.

