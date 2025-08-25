Perú Deportes

Ricardo Gareca sorprendió con la insólita licencia que tenía Christian Cueva en la selección peruana: "Quería tomar algo y luego rendía en la cancha"

El DT argentino se refirió a la postura que adoptó para sacar la mejor versión de 'Aladino' en la 'bicolor'. También elogió a Donny Neyra, a quien dirigió en Universitario

El 'Tigre' habló de la postura que adoptó para sacar la mejor versión de 'Aladino' en la 'blanquirroja'.

Christian Cueva fue uno de los jugadores más importantes que tuvo la selección peruana en los procesos clasificatorios para Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, fue clave en la clasificación del primero, aunque su vida ha estado marcada con varios sucesos extradeportivos, siendo Ricardo Gareca el que lo respaldó en varias ocasiones. En ese sentido, el ‘Tigre’ sorprendió con la insólita licencia que tenía ‘Aladino’ para brillar en la ‘bicolor’.

"A nosotros nos gusta determinado jugador y Christian es un jugador, no digo difícil, para mí es muy buena persona, pero los jugadores muchas veces son especiales y nosotros somos convencidos de que todo lo rígido y todo demasiado estricto, se termina rompiendo la relación o algo", fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Enfocados’.

De la misma manera, el entrenador argentino aseguró que hubo cosas que le agradaban al menudo volante, y que fueron flexibles en ese caso. No obstante, cuando tenían que frenarlo, lo hacían y Cueva aceptaba. “Con Cristian tuvimos paciencia. Le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero él después se transformaba en la cancha. Se ponía la camiseta y dentro de la cancha la rompía. Entonces, había que cuidarlo de algunas cosas, había que decirle, ‘Cristian, esto para un poco acá, basta ya, hasta acá llegamos’. Y él lo entendía. Por ahí le dejabas algo...”, señaló.

Ricardo Gareca potenció la carrera
Ricardo Gareca potenció la carrera de Christian Cueva en la selección peruana y lo protegió de varios sucesos extradeportivos. - créditos: Agencias

Jefferson Farfán, uno de los conductores del espacio digital, intervino y estuvo de acuerdo con lo dicho por el experimentado DT: “Claro, jugador distinto, para que se sienta tranquilo”.

Por su parte, Ricardo Gareca volvió a tomar la palabra y admitió que Christian Cueva tenía una importante licencia. “Para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo...”, expresó.

Eso no fue todo, ya que el ‘Flaco’ reveló que también fue enfático con el ‘Cholo’ en cuanto a su alimentación, para que se desarrolle como futbolista y rinda en los partidos internacionales.

“Todos los entrenadores tenemos características diferentes. Entonces él nos rendía en el campo de juego, se transformaba desde la actitud, entregaba todo. Bueno, había que cuidarlo, sobre todo en la alimentación, que él entendiera. Pero después lo demostraba dentro del campo de juego, entonces para nosotros era fundamental”, sostuvo.

Christian Cueva consideró a Ricardo
Christian Cueva consideró a Ricardo Gareca como su padre futbolístico. - créditos: AFP

Ahora, no es la primera vez que Gareca Nardi se refiere a Cueva Bravo. Hace un par de meses, el ‘Tigre’ dejó en claro que, junto a su comando técnico, le hicieron un seguimiento constante al mediocampista para que explote sus virtudes en el campo.

Incluso en los momentos más oscuros de su carrera deportiva, cuando tenía altercados en varios clubes y su nombre se hacía presente en los programas de espectáculos, el nacido en Huamachuco estuvo presente en las convocatorias. Esto explica la fe de Gareca por tener siempre a su mejor elemento en el centro de la cancha, pese a las reiteradas críticas de hinchas y prensa.

Ricardo Gareca sobre Donny Neyra

Ricardo Gareca recordó su etapa al mando de Universitario en 2007 y 2008, y elogió el nivel mostrado por Donny Neyra. El técnico argentino expresó que el exvolante lo sorprendió por su dominio técnico y visión en el campo, señalando que estuvo a la altura de futbolistas como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en cuanto a calidad individual.

“A nivel local, Donny fue algo increíble. Aparte de ser buen pibe, también era una característica algo parecido a Christian, Cueva”, afirmó, estableciendo una comparación directa entre Neyra y Christian Cueva por sus similitudes en estilo y destrezas.

El estratega de 67 años agregó que el ‘Bidón’ “la rompió en la ‘U’” y que le llamaba la atención por su capacidad para sobresalir en el torneo doméstico, describiéndolo como “un jugador de una técnica espectacular”.

Ricardo Gareca explotó la mejor
Ricardo Gareca explotó la mejor versión de Donny Neyra en Universitario. - créditos: Difusión

