Perú Deportes

Ricardo Gareca confesó charla con Jefferson Farfán que cambió su historia en la selección peruana: “¿Lo castigué? No, le hice entender”

El entrenador argentino contó una anécdota que vivió con la ‘Foquita’ y que ayudó a que pueda rendir al máximo nivel en la ‘bicolor’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El 'Tigre' contó una anécdota que vivió con la 'Foquita' que hizo mejorar su etapa en la 'bicolor'. (Video: Enfocados)

Ricardo Gareca es uno de los personajes más emblemáticos que ha tenido la selección peruana y el país entero. Y es que le devolvió la alegría a los hinchas con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años. Sin embargo, para este logro, la ‘bicolor’ tuvo que pasar por varios altibajos y momentos duros, con bajos rendimientos de varias estrellas. En ese sentido, Ricardo Gareca confesó charla con Jefferson Farfán que cambió su historia en el elenco nacional.

El ‘Tigre’ se presentó en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde habló de varios temas. En eso, Roberto Guizasola le mencionó las concentraciones antes de los partidos y el DT admitió que hubo un problema ahí.

“Lo que pasa es que la selección era como encontrarse con los familiares, los amigos. Cuando vimos todo eso, nos dijeron que ellos entragaban todo y no teníamos duda de eso. Lo que nos preocupaba era la lo previo, la preparación. Se necesita estar muy enfocado porque enfrentábamos a los mejores, era complicado”,dijo en primera instancia.

Ricardo Gareca tuvo que hacer
Ricardo Gareca tuvo que hacer varios cambios en la selección peruana para subirla de nivel. - créditos: Agencias

Ricardo Gareca y la anécdota con Jefferson Farfán en la selección peruana

Ahí fue cuando Ricardo Gareca reveló la anécdota con Jefferson Farfán y que fue un punto de inicio para la compenetración en el plantel de la selección peruana. “Con él (Farfán), por ejemplo, contaré algo que por ahí no le va a gustar. En un momento yo iba al gimnasio y él estaba medido jodido, con una molestia, pero quería jugar. Porque si hay que destacar siempre del jugador peruano, es que cuando se pone la camiseta a la selección, se transforma. Entonces, yo lo espiaba y él agarraba, hacía un ejercicio con el ‘profe’, y miraba su celular. Hacía otro ejercicio y miraba el celular”, indicó.

Para solucionar este inconveniente, el ‘Flaco’ resaltó que se reunió con la ‘Foquita’ en privado para hacerle entender sobre su preparación con miras a partidos de alto rigor.

“Le dije que venga a mi casa porque quería conversar con él. Nos fuimos y nos miramos cara a cara. A veces al jugador le duele que les digas cosas, pero te lo valoran. Todos fuimos jugadores y sabemos cuando por ahí nos quieren sacar de lado. O sea, no nos dicen la verdad o nos están mintiendo, nos sacan del paso. Yo a él le dije la verdad, ‘te estaba mirando, hacías un ejercicio, ibas a mirar el celular. ¿Esa es la preparación que vas a tener para este partido?’. Y me dijo ‘no, yo te voy a jugar. Quédate tranquilo que yo te voy a jugar’. Y le digo ‘pero mira que no te estás preparando. No te veo prepararte de la mejor manera’; y luego me dijo que iba a llegar bien. Llegó y se mató en lo que le tocó, pero estaba con problema, no podía rendir lo que él rendía”, precisó.

Jefferson Farfán fue uno de
Jefferson Farfán fue uno de los mejores jugadores que Ricardo Gareca tuvo en la selección peruana. - créditos: AFP

Jefferson Farfán y su cambio de chip en la selección peruana

La charla fue clave para que Jefferson Farfán enrumbe su camino en la selección peruana. Gareca Nardi manifestó que no lo castigó y que más bien le hizo entrar en razón para que sea uno de los líderes del equipo.

“A partir de ahí hubo un cambio, estuvo un tiempo afuera. ¿Lo castigué? No, le hice entender y él lo entendió después. Mira, para lograr lo que logró él tienes que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el jugador que no es inteligente va a Europa y lo devuelven enseguida. Todos ellos que triunfaron son muy inteligentes. Por eso estuvo 10, 15 años en Europa. Los tipos que están afuera es porque captan enseguida rápido todo. Él captó rápido y después fue determinante para lograr el objetivo. Nosotros necesitábamos que los tipos que estén afuera empiecen a entender que había una sola manera de poder lograr el objetivo: era tratar de bajarnos, tratar de prepararnos de la mejor manera, enchufarnos, y él lo pudo lograr”, sostuvo.

Jefferson Farfán consiguió cuatro títulos
Jefferson Farfán consiguió cuatro títulos con el Lokomotiv Moscú de Rusia, equipo que fue donde más resaltó en la etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana. - créditos: Difusión

Temas Relacionados

Ricardo GarecaJefferson FarfánSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: así van los grupos del torneo por los boletos a octavos de final

Las 32 selecciones compiten en Tailandia por avanzar a la fase final del certamen. Revisa cómo marcha cada grupo en la lucha por clasificar a los octavos de final del Mundial

Tabla de posiciones del Mundial

Resultados del Mundial de Vóley Femenino 2025: así van los partidos de la fase de grupos de la competencia

Las 32 mejores selecciones del planeta buscan el título en Tailandia. Repasa el calendario completo del torneo y todos los resultados actualizados jornada a jornada

Resultados del Mundial de Vóley

Ricardo Gareca habló de sus preferencias y fue claro al elegir entre Perú y Chile: “No hay duda de eso”

El técnico argentino, que tuvo pasos por la ‘bicolor’ y la ‘roja’, comparó ambas etapas y no dudó en revelar cuál lo marcó más

Ricardo Gareca habló de sus

Hernán Barcos reveló tenso cruce con Alex Valera y le recordó su ausencia en la selección: “Me falta el respeto a mí que hice más por Perú que él”

El ‘Pirata’ dio detalles de lo que fue el enfrentamiento con el delantero de la ‘U’ en el clásico y abordó su alejamiento de la ‘bicolor’. El ‘Cholo’ también explicó lo que sucedió

Hernán Barcos reveló tenso cruce

Jorge Fossati explotó contra arbitraje del Universitario vs Alianza Lima y advirtió a la selección por lesionados: “La fecha no debió jugarse”

El técnico uruguayo se refirió al gol anulado a Alex Valera, además de los problemas físicos del ‘Cholo’ y de Edison Flores, que no acabaron el duelo ante los ‘íntimos’

Jorge Fossati explotó contra arbitraje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan moción para que premier

Presentan moción para que premier Eduardo Arana explique designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia

¿Kenji Fujimori postulará en el 2026? Excongresista no apoyará a Fuerza Popular ni su hermana Keiko

Esposo de congresista Magally Santisteban acusado de acoso, hostigamiento y violencia en el Congreso

Presidenta del TC defiende fallo que paraliza las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el 2026

Adulto mayor dedicado a la venta de golosinas figura como gerente general de empresa de congresista de Alianza para el Progreso

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro y Domenico Benavides

Miranda Capurro y Domenico Benavides sorprendieron con beso en el Zaca Fest: “Por fin Mirénico”

Maju Mantilla reapareció y rompió su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “Han sido días complicados”

Melissa Klug y la actividad que realizaría para pagar los 300 mil dólares de juicio con Jefferson Farfán: “Un partido de fútbol”

Greissy Ortega admite que le pagó S/10 mil a Ítalo Villaseca para casarse y quedarse en Perú: “No lo pensó dos veces”

Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Mundial

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: así van los grupos del torneo por los boletos a octavos de final

Resultados del Mundial de Vóley Femenino 2025: así van los partidos de la fase de grupos de la competencia

Ricardo Gareca habló de sus preferencias y fue claro al elegir entre Perú y Chile: “No hay duda de eso”

Hernán Barcos reveló tenso cruce con Alex Valera y le recordó su ausencia en la selección: “Me falta el respeto a mí que hice más por Perú que él”

Jorge Fossati explotó contra arbitraje del Universitario vs Alianza Lima y advirtió a la selección por lesionados: “La fecha no debió jugarse”