Ricardo Gareca confesó charla con Jefferson Farfán que cambió su historia en la selección peruana: “¿Lo castigué? No, le hice entender”

El 'Tigre' contó una anécdota que vivió con la 'Foquita' que hizo mejorar su etapa en la 'bicolor'. (Video: Enfocados)

Ricardo Gareca es uno de los personajes más emblemáticos que ha tenido la selección peruana y el país entero. Y es que le devolvió la alegría a los hinchas con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años. Sin embargo, para este logro, la ‘bicolor’ tuvo que pasar por varios altibajos y momentos duros, con bajos rendimientos de varias estrellas. En ese sentido, Ricardo Gareca confesó charla con Jefferson Farfán que cambió su historia en el elenco nacional.

El ‘Tigre’ se presentó en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde habló de varios temas. En eso, Roberto Guizasola le mencionó las concentraciones antes de los partidos y el DT admitió que hubo un problema ahí.

“Lo que pasa es que la selección era como encontrarse con los familiares, los amigos. Cuando vimos todo eso, nos dijeron que ellos entragaban todo y no teníamos duda de eso. Lo que nos preocupaba era la lo previo, la preparación. Se necesita estar muy enfocado porque enfrentábamos a los mejores, era complicado”,dijo en primera instancia.

Ricardo Gareca tuvo que hacer varios cambios en la selección peruana para subirla de nivel. - créditos: Agencias

Ricardo Gareca y la anécdota con Jefferson Farfán en la selección peruana

Ahí fue cuando Ricardo Gareca reveló la anécdota con Jefferson Farfán y que fue un punto de inicio para la compenetración en el plantel de la selección peruana. “Con él (Farfán), por ejemplo, contaré algo que por ahí no le va a gustar. En un momento yo iba al gimnasio y él estaba medido jodido, con una molestia, pero quería jugar. Porque si hay que destacar siempre del jugador peruano, es que cuando se pone la camiseta a la selección, se transforma. Entonces, yo lo espiaba y él agarraba, hacía un ejercicio con el ‘profe’, y miraba su celular. Hacía otro ejercicio y miraba el celular”, indicó.

Para solucionar este inconveniente, el ‘Flaco’ resaltó que se reunió con la ‘Foquita’ en privado para hacerle entender sobre su preparación con miras a partidos de alto rigor.

“Le dije que venga a mi casa porque quería conversar con él. Nos fuimos y nos miramos cara a cara. A veces al jugador le duele que les digas cosas, pero te lo valoran. Todos fuimos jugadores y sabemos cuando por ahí nos quieren sacar de lado. O sea, no nos dicen la verdad o nos están mintiendo, nos sacan del paso. Yo a él le dije la verdad, ‘te estaba mirando, hacías un ejercicio, ibas a mirar el celular. ¿Esa es la preparación que vas a tener para este partido?’. Y me dijo ‘no, yo te voy a jugar. Quédate tranquilo que yo te voy a jugar’. Y le digo ‘pero mira que no te estás preparando. No te veo prepararte de la mejor manera’; y luego me dijo que iba a llegar bien. Llegó y se mató en lo que le tocó, pero estaba con problema, no podía rendir lo que él rendía”, precisó.

Jefferson Farfán fue uno de los mejores jugadores que Ricardo Gareca tuvo en la selección peruana. - créditos: AFP

Jefferson Farfán y su cambio de chip en la selección peruana

La charla fue clave para que Jefferson Farfán enrumbe su camino en la selección peruana. Gareca Nardi manifestó que no lo castigó y que más bien le hizo entrar en razón para que sea uno de los líderes del equipo.

“A partir de ahí hubo un cambio, estuvo un tiempo afuera. ¿Lo castigué? No, le hice entender y él lo entendió después. Mira, para lograr lo que logró él tienes que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el jugador que no es inteligente va a Europa y lo devuelven enseguida. Todos ellos que triunfaron son muy inteligentes. Por eso estuvo 10, 15 años en Europa. Los tipos que están afuera es porque captan enseguida rápido todo. Él captó rápido y después fue determinante para lograr el objetivo. Nosotros necesitábamos que los tipos que estén afuera empiecen a entender que había una sola manera de poder lograr el objetivo: era tratar de bajarnos, tratar de prepararnos de la mejor manera, enchufarnos, y él lo pudo lograr”, sostuvo.

Jefferson Farfán consiguió cuatro títulos con el Lokomotiv Moscú de Rusia, equipo que fue donde más resaltó en la etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana. - créditos: Difusión